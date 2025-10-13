ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
OpenAI וברודקום בעסקת ענק לפיתוח שבבי בינה מלאכותית

שתי החברות ישתפו פעולה בפיתוח שבבי AI שיתוכננו במיוחד עבור המודלים של OpenAI, במטרה להפחית את עלויות החישוב של הבינה המלאכותית • על פי הערכות, מדובר בהסכם בהיקף של מיליארדי דולרים

מיטל וייזברג 16:43
סם אלטמן / צילום: ap, Markus Schreiber
סם אלטמן / צילום: ap, Markus Schreiber

OpenAI, בראשות סם אלטמן, חתמה על הסכם חדש עם יצרנית השבבים ברודקום לפיתוח שבבי AI בהיקף של 10 ג'יגה וואט, זאת לאחר שיתוף פעולה בן שנה וחצי מאחורי הקלעים. המהלך הנוכחי מרחיב את מסע ההשקעות האגרסיבי של החברה, הכולל עסקאות ענק עם אנבידיה ואורקל, והאחרונה שבהן עם AMD - במטרה לבנות את תשתית הבינה המלאכותית הגדולה בעולם.

"הולך על כל הקופה": המהלך של סם אלטמן לבניית תשתית ה־AI הגדולה בעולם, והסיכונים

במסגרת ההסכם שתי החברות יפתחו וייפרסו מערכות מאיצי בינה מלאכותית (AI accelerators שיספקו ל-OpenAI כוח מחשוב של כ־10 ג'יגה וואט, מה שמהווה היקף הגדול פי חמישה מהתשתית שעליה פועלים כיום ChatGPT ומודל הווידיאו Sora.

המטרה: להפחית את עלויות החישוב האדירות של החברה באמצעות שבבים שתוכננו במיוחד עבור המודלים שלה, הנשענים על טכנולוגיית הרשת של ברודקום. אלטמן עצמו הגדיר את המיזם כ"שלב הבא בבניית תשתית עולמית לאינטליגנציה מתקדמת". לפי ההערכות, מדובר בהסכם של מיליארדי דולרים.

העסקה החדשה מצטרפת לגל ההשקעות האדיר שמוביל אלטמן בשוק השבבים והענן, מהלך שמוערך כבר ביותר מטריליון דולר. רק בשבוע שעבר חתמה OpenAI על הסכם ענק עם AMD, נוסף על עסקאות קיימות עם אנבידיה, אורקל ו-CoreWeave. עם זאת, אנליסטים מזהירים כי רשת הקשרים ההדדית שנרקמת סביב OpenAI, שבה ספקיות שבבים משמשות גם כמשקיעות ולקוחות, עלולה ליצור סיכון מערכתי בתעשיית הבינה המלאכותית.