קבוצת ישראלים מקימים מלון חדש במיאמי. בכמה יימכר הפנטהאוז?

בנק הפועלים מעמיד, באמצעות הסניף שלו בניו יורק (BHI), מימון בסך של 61.2 מיליון דולר להקמת פרויקט יוקרה בארה"ב. מדובר בפרויקט שיכלול הקמת בית מלון מרשת ריץ קרלטון ולצידו יוקם מגדל דירות יוקרה.

את הפרויקט מקימים במיאמי, פלורידה, קבוצת משקיעים בראשות חברת ליונסטון של היזם דייגו לווינשטיין, המחזיק בסדרה של בתי מלון בעיקר בפלורידה; הישראלי לשעבר רוני בן-יוסף, המחזיק בעסקי אופנה ונדל"ן מסחרי בניו יורק ובמיאמי; לצד קבוצת יזמי נדל"ן בשם פלאג לאקצ'ורי של פול קאנאווס.

פועלים ניו יורק, בניהולו של גיל קרני, יעמיד ליווי פיננסי למשקיעים, שמקימים את המיזם בחוף הים של מיאמי. מגדל דירות היוקרה, שיוקם בצמוד למלון, ייקרא ריץ קרלטון רזידנס, כאשר דירת הפנטהאוז שלו שתכלול מיזוג של שתי דירות, תוצע למכירה בסכום של 125 מיליון דולר. הפנטהאוז יכלול בריכת שחיה ומועדון פרטי לדייריו. מחירן של דירות הגג במיזם יעמוד על 69 מיליון דולר, ואילו מחירי דירות במגדל יתחילו בסכום של 4.3 מיליון דולר לדירת חדר. על תכנון מגדל היוקרה הופקד האדריכל קובי קארפ, ומלון הדירות אמור להיות מאוכלס בסוף שנת 2027.

אחד המגרשים המבוקשים במיאמי ביץ'

לצורך הקמת המיזם רכשו חלק מהמשקיעים את אחד מהמגרשים המבוקשים במיאמי ביץ', עליו עמד מלון סאגאמור בעבר. אותו מלון נרכש תמורת 63 מיליון דולר עוד בשנת 2016, ובשנת 2020 התרחבה הקבוצה של המשקיעים להקמתו של המיזם החדש.

המלון עצמו, יהיה מלון סוויטות שיופעל על ידי רשת ריץ קרלטון. הוא צפוי לכלול חוף יום פרטי, בריכות שחיה, ומסעדת יוקרה של השף חוזה אנדראס. סגן נשיא סניף בנק הפועלים בארה"ב, מייקל וודלר, מסר כי בבנק רואים בעסקה העמקת הפעילות במימון של מיזמי בנייה במדינת פלורידה. לדבריו, הבנק מעריך כי מימון הקמתם של מגדלי יוקרה במדינה הדרומית בארה"ב הולך ומתרחב. לכן הבנק נרתם לסייע לקבוצות יזמים בבנייה של מימון לפרויקטים כדוגמת מלון ריץ קלרטון ומגדל דירות היוקרה שלצידו. בנק הפועלים ניו יורק פועל בכפיפות לחטיבה העסקית של בנק הפועלים בישראל שבראשה עומד איתמר פורמן.