כנס השקעות: מנצחים על העתיד הפיננסי

כנס ההשקעות "מנצחים על העתיד הפיננסי" מוקדש לכלים והמהלכים שבעזרתם ניתן למקסם את החסכונות ואת ההשקעות. הכנס יתמקד במגמות בניהול השקעות בדגש על הטווח הארוך, בהטיות מקובלות וביכולת לקבל החלטות פיננסיות מושכלות.

כמו כן, הכנס יעסוק במציאות המשקית ובאתגרים של כלכלת ישראל ובהשלכות של תקופת אי-ודאות על ניהול כסף.

תוכנית הכנס

08:00 התכנסות וקפה

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 שיחה עם עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

10:05 לנצח את אי-הוודאות: איך לתכנן עתיד פיננסי

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים

10:25 איך מתמודדים עם שוק נדל"ן יורד?

יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים

10:40 חשבונאות בעידן ה-AI: איך ייראה הדיווח למשקיעים ב-2035

שלומי שוב, ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטת רייכמן

11:10 על הקשר בין ניהול השקעות לנפש האדם

אסף בנאי, מייסד ובעלים של קבוצת הפיננסים פרופיט

11:30 אתגרי המשק בראי העסקים הקטנים

רן עוז, מנכ"ל ישראכרט

11:50 פסיכולוגיה בהשקעות: איך לעזור לעצמנו להצליח

אייל גורן, IBI בית השקעות

12:10 בעד ונגד: ארבעה אפיקי השקעה שונים

רונית הראל בן זאב, מנכ"לית חברת הדירוג P&S מעלות

ארז מגדלי, מנהל חטיבת השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים

משה עומר, המשנה למנכ"ל בנק ירושלים

אמיר כהנוביץ', כלכלן והמשנה למנכ"ל פרופיט תכנון פיננסי

12:50 שנת המבחן של ענף הנדל"ן

רונית אשד לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים

13:10 כלים פרקטיים וטיפים לחיסכון

ירון שמאי, מנהל חטיבת פיננסים, סיכונים ובריאות במגדל ביטוח ופיננסים

13:30 אוכל ויין

14:30 חוזרים לעבודה ולתיק ההשקעות

*** גילוי מלא: הכנס בחסות: קבוצת מגדל, בנק ירושלים, קבוצת הפיננסים פרופיט וישראכרט