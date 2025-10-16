לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מתי נחתם הסכם השלום בין ישראל לירדן?

2. מי מדבב את הנהג יענק'לה בסדרה "סמי הכבאי"?

3. מה שם הסופר שנודע בשם העט בוקי בן יגלי?

4. פרסי נובל בפיזיקה, כימיה, רפואה, ספרות וכלכלה מוענקים בשטוקהולם, שוודיה. היכן מוענק פרס נובל לשלום?

5. באיזו אמנות לחימה סינית יש שיטה המבוססת על תנועותיו של גמל שלמה?

6. לאיזה אי הגלו הבריטים את נפוליאון (לאחר תבוסתו הסופית בקרב ווטרלו)?

7. איך נקרא מצב שבו קורסים כל החוקים הפיזיקליים שאנו מכירים?

8. איזה סרט זיכה את השחקנית דיאן קיטון (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר) באוסקר?

9. איזה ספר מחמשת חומשי התורה הוא הארוך ביותר?

10. מה שמו הנפוץ יותר של סודיום ביקרבונט?

11. באיזו מדינה יש חג מיוחד המוקדש לנאמנותם של בעלי החיים?

12. מי מגיש את הפודקאסט "היסטוריה לילדים" בתאגיד השידור הישראלי?

13. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לגירוסקופ?

14. איזו מדינה מימנה את מסעו הראשון של קולומבוס?

15. איזו חברה שברה שיא עולמי והפכה לראשונה בעולם בשווי של 4 טריליון דולר?