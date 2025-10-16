ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G איזו חברה שברה שיא עולמי והפכה לראשונה בעולם בשווי 4 טריליון ד'?
איזו חברה שברה שיא עולמי והפכה לראשונה בעולם בשווי 4 טריליון דולר?

היכן מוענק פרס נובל לשלום, איזו אמנות לחימה מבוססת על תנועותיו של גמל שלמה, ובאיזו מדינה יש חג מיוחד המוקדש לנאמנותם של בעלי החיים? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 15:53
באיזו מדינה יש חג מיוחד המוקדש לנאמנותם של בעלי החיים? / צילום: Shutterstock
באיזו מדינה יש חג מיוחד המוקדש לנאמנותם של בעלי החיים? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מתי נחתם הסכם השלום בין ישראל לירדן?
2. מי מדבב את הנהג יענק'לה בסדרה "סמי הכבאי"?
3. מה שם הסופר שנודע בשם העט בוקי בן יגלי?
4. פרסי נובל בפיזיקה, כימיה, רפואה, ספרות וכלכלה מוענקים בשטוקהולם, שוודיה. היכן מוענק פרס נובל לשלום?
5. באיזו אמנות לחימה סינית יש שיטה המבוססת על תנועותיו של גמל שלמה?
6. לאיזה אי הגלו הבריטים את נפוליאון (לאחר תבוסתו הסופית בקרב ווטרלו)?
7. איך נקרא מצב שבו קורסים כל החוקים הפיזיקליים שאנו מכירים?
8. איזה סרט זיכה את השחקנית דיאן קיטון (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר) באוסקר?
9. איזה ספר מחמשת חומשי התורה הוא הארוך ביותר?
10. מה שמו הנפוץ יותר של סודיום ביקרבונט?
11. באיזו מדינה יש חג מיוחד המוקדש לנאמנותם של בעלי החיים?
12. מי מגיש את הפודקאסט "היסטוריה לילדים" בתאגיד השידור הישראלי?
13. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לגירוסקופ?
14. איזו מדינה מימנה את מסעו הראשון של קולומבוס?
15. איזו חברה שברה שיא עולמי והפכה לראשונה בעולם בשווי של 4 טריליון דולר?

תשובה 1

ב־1994

תשובה 2

השחקן אלברט כהן (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)

תשובה 3

ד"ר יהודה לייב בנימין קצנלסון, שהיה רופא, סופר ופובליציסט יהודי

תשובה 4

מוענק באוסלו, נורבגיה

תשובה 5

קונג פו

תשובה 6

סנט הלנה, הממוקם בדרום האוקיינוס האטלנטי

תשובה 7

סינגולריות

תשובה 8

הרומן של עם אנני

תשובה 9

בראשית 

תשובה 10

סודה לשתייה

תשובה 11

נפאל

תשובה 12

יובל מלחי

תשובה 13

סביבון

תשובה 14

ספרד

תשובה 15

אנבידיה