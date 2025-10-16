מה ביקור טראמפ מלמד על סיום המלחמה בעזה?

אין חולק על כך שההסכם לשחרור חטופים הוא הסכם היסטורי. אבל מה בעצם הוא כולל? על זה, כך נראה, דווקא יש מחלוקת. למרות המסרים מוושינגטון בעניין סיום המלחמה, יש בממשלת ישראל מי שטוענים שבכלל אין כאן עסקה של "חטופים בתמורה לעצירת מלחמה".

● המשרוקית | 17 שנה לא היה דבר כזה: טראמפ עשה היסטוריה, גם בכנסת

● המשרוקית | מנהיג העולם המוסלמי: למה זינק ארדואן לתווך בעסקה, ומה האינטרס של מצרים וקטאר?

אז מה אפשר ללמוד מהדברים שנשאו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ושל ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו? ועד כמה זה ממוסמך ומעוגן בכתובים?

מה אמרו טראמפ ונתניהו?

"זה לא רק סופה של המלחמה, זה גם סופו של עידן הטרור", הכריז בכנסת הנשיא טראמפ, וכבר כלל את המלחמה בעזה במניין "שמונה המלחמות שסיים בשמונה חודשים". עוד לפני נאומו במליאה, הוא חזר פעמיים על האמירה שהמלחמה הסתיימה. פעם אחת כששוחח עם כתבים על המטוס בדרכו לישראל: "המלחמה הסתיימה. אנשים עייפים מהמלחמה הזו, הפסקת האש תחזיק מעמד ואנחנו נוודא את זה"; הפעם השנייה הייתה שוב במענה לשאלות עיתונאים, הפעם כבר במשכן הכנסת: "המלחמה הסתיימה באופן רשמי", הדגיש הנשיא.

גם ראש הממשלה נתניהו הודה שהמלחמה הסתיימה. כשהודה לנשיא ארה"ב על ההסכם, אמר שהתוכנית של טראמפ "מסיימת את המלחמה עם הגשמת כל היעדים שישראל הציבה לעצמה". ואולם, מאוחר יותר, בריאיון לרשת CBS, הוא כבר הזהיר שפירוק חמאס מנשקו עשוי להתבצע "באלימות", והעלה אפשרות שאם זה לא יקרה אז "תפרוץ מהומת אלוהים".

מה אומרים המסמכים?

המסמכים הבינלאומיים שקשורים להסכם מדברים באופן חד משמעי על סיום המלחמה. במסמך "20 הנקודות" שפורסם על ידי הבית הלבן: "התוכנית הכוללת של הנשיא דונלד טראמפ לסיום הסכסוך בעזה". בסעיף 3 נכתב באותיות מודגשות: "אם שני הצדדים יסכימו להצעה הזאת, המלחמה תופסק מיידית".

כפי שנחשף בכאן 11, מסמך ההסכמות שנחתם על ידי המתווכות בשארם א־שייח', עוסק ב"צעדים מעשיים עבור הצעת הנשיא טראמפ לסיום כולל של מלחמת עזה". הסעיף הראשון קובע: "נשיא ארה"ב טראמפ מכריז על סיום המלחמה ברצועת עזה, ועל כך שהצדדים הסכימו ליישם את הצעדים הדרושים לסיומה". בהמשך לכך, בסעיף השני נכתב: "המלחמה תסתיים מיידית עם אישור ממשלת ישראל. כל הפעולות הצבאיות... יופסקו".

גם במסמך שנחתם על ידי נשיאי ארה"ב, מצרים, טורקיה ואמיר קטאר בפסגת שארם א־שייח' שהתקיימה אחרי ביקורו של טראמפ בישראל, נכתב: "אנו, החתומים מטה, מברכים על המחויבות ההיסטורית והיישום של הסכם השלום של טראמפ על ידי כל הצדדים, אשר סיים יותר משנתיים של סבל ואובדן עמוקים".

מה אומרת החלטת ממשלת ישראל?

החלטת הממשלה שהתקבלה ביום חמישי בשבוע שעבר (9 באוקטובר) כלל לא עוסקת בסיום המלחמה. שם ההחלטה הוא "מתווה לשחרור כל החטופים הישראלים", ובהחלטה לא מוזכר סיום המלחמה. בנוסף, המילה "נסיגה" על הטיותיה השונות לא מופיעה בהחלטה - ובמקומה מדובר על "היערכות" של צה"ל בקווים המפורטים במפות שנמצאות בנספחים המסווגים.