תחנת כוח "פיקרית" חדשה תופעל מחר באלון תבור

מתחם האנרגיה MRC באלון תבור יתחדש מחר (ה') בתחנת כוח נוספת בטכנולוגיה "פיקרית" בהספק של 230 מגהוואט. זאת לאחר ששר האנרגיה אלי כהן חתם על רישיון ייצור קבוע ל-20 שנה. יחד איתו, מתחם אלון תבור בעמק יזרעאל מכיל כעת מתקני ייצור חשמל בהספק מצטבר של 813 מגהוואט. התחנה החדשה תופעל בעיקר בשעות השיא ותסייע להתגבר על שיאי צריכת החשמל ועומסים עונתיים.

תחנת הכוח החדשה היא מיזם משותף של שמיר אנרגיה (33%), רפק תקשורת (16.67%), ג'נריישן קפיטל דרך חברת פאוורג'ן (16.67%) וצ'יינה הרבור (33%). צ'יינה הרבור היא חברת תשתיות סינית שנפסלה מסיבות ביטחוניות מהקמת נמל התזקיקים של ישראל, אך המדינה הודיעה לבית המשפט בעקבות כך כי החברה לא נפסלה בצורה גורפת מפעילות בישראל - כמו הקמת תחנות כוח.

התחנה תפעל בטכנולוגיה "פיקרית", כלומר - היא נועדה לשיאי הביקוש (Peak) - בניגוד לרוב תחנות הכוח בישראל המונעות בגז בשיטת מחזור משולב (מחז"מ), השורפות גז לייצור החשמל וכתופעת לוואי מייצרות גם קיטור שיכול לשמש לתעשייה, והחום שמיוצר בתהליך משתחרר ישירות לאוויר.

המשמעות היא שמצד אחד התחנות הללו פחות יעילות ודורשות יותר גז לייצור אותה כמות אנרגיה, אך מהצד השני הן הרבה יותר גמישות: הן מסוגלות להתחיל לייצר חשמל תוך דקות ספורות, ובכך הן מתאימות הרבה יותר למענה על שיאי הביקוש מתחנות המחז"מ, שצריכות לעתים גם שעות כדי להגיע לתפוקה מלאה.

לכן, שני סוגי התחנות נדרשות כדי לתת מענה הן לבסיס הצריכה (Baseload) והן לשיאי הצריכה כמו בשעות אחר-הצהריים והערב. יוזכר כי בחודש אוגוסט האחרון נשבר שיא צריכת החשמל של ישראל אי-פעם, בפער משמעותי לעומת השיא הקודם.

"צעד משמעותי למימוש הפוטנציאל"

בהודעה על פתיחת התחנה, ציינו השותפים כי באתר יש גם מקום להקמה של תחנת כוח מחז"מית מסוג H-class בהספק של עד 900 מגהוואט, כמו הארבע שכבר קיבלו אישורים תכנוניים וכעת מחכות לסגירה פיננסית כדי להתחיל בתהליך ההקמה.

אזור אלון תבור מוגדר כאזור בעדיפות שניה להקמת תחנות כוח, עקב ריחוקו ממוקדי הצריכה באזור המרכז, אך יש לו יתרונות בשל צמידותו לאתרי ייצור חשמל נוספים, במקום הקמה של מתחם חדש מאפס בצמידות ליישובים חדשים.

עוד נמסר מהשותפים כי "סיום ההקמה וכניסתה להפעלה מסחרית של תחנת הפיקר הוא צעד משמעותי למימוש הפוטנציאל הקיים באתר אלון תבור, אשר יתרום להמשך התפתחותה של MRC וצמיחתה".