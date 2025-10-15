בנק ישראל מבהיר: לא צפויה הורדת ריבית "שלא מן המניין"

בנק ישראל יוצא היום (ד') בהודעה חריגה, בה הוא מדגיש כי לא יקבל החלטה חדשה בנוגע לריבית במשק עד למועד הקבוע (24 בנובמבר). זאת על רקע גל שמועות כי תיתכן הפחתה שלא מן המניין בגובה הריבית (4.5%).

נציין כי הבורסה פתחה הבוקר את יום המסחר הראשון לאחר השבת החטופים ו"אחרי החגים" בעליות שערים, וגם במדדי האג"ח הממשלתיות יש מגמה דומה.

כך למשל, מחיר אגרת החוב של ממשלת ישראל לפידיון בתוך עשר שנים זינק בכ-1.8% מתחילת החודש, והיא נסחרת בתשואה לפדיון בשפל שנמוכה משמעותית מקו 4% הסימבולי (3.89%). זו תשואה לפדיון נמוכה שמגלמת ירידה בסיכון ונראה שגם צפי גובה להפחתת במשק.

בבנק ישראל ציינו כי "על רקע השמועות בנושא, נבהיר כי החלטת הריבית הקרובה מתואמת ל-24.11.25. על אף שלבנק ישראל שמורה הזכות לקבל החלטות ריבית גם מחוץ למניין, סוגיית הקדמת ההחלטה אינה על הפרק".

נזכיר כי בעבר לפני מעל לעשור וחצי הקדים הנגיד המנוח פרופ' סטנלי פישר הפחתת ריבית, וביצע אותה שלא מן המניין במועד שונה, זאת על רקע הפחתות ריבית חדות לאחר משבר 2008.

נראה כי הודעת בנק ישראל החריגה מגיעה לאחר שבשוק התרבו ההערכות שהנגיד יידרש להפחתת ריבית כבר בהחלטתו הקרובה. זאת לנוכח ההתפתחויות בגזרת המלחמה, ההסכם להשבת החטופים וביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בארץ ביום שני.

עד כמה המשקיעים סבורים שהריבית במשק בדרך לירידה חדה יחסית, אפשר גם ללמוד מהריבית שניתן לקבל על המק"מ (מלווה קצר מועד), אגרות חוב בניכיון שמנפיק בנק ישראל למועד פירעון של עד שנה. המק"מ מציעות כיום למי "שנועל" את כספו שנה קדימה תשואה לפדיון של 3.4%, זאת לעומת תשואה של מעל ל-4% באוגוסט האחרון.