תחזית בנק ישראל חושפת: זו הסיבה שהוחלט לא להוריד את הריבית

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, בראשות הפרופ' אמיר ירון, הותירה את הריבית ללא שינוי על 4.5% - בהתאם לצפי ובפעם ה־14 ברציפות.

לצד ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי בפעם ה-14 ברצף, מפרסמת חטיבת המחקר של בנק ישראל את תחזית המאקרו המעודכנת. במוקד: בנק ישראל מעלה את תחזית האינפלציה ל-2025 ב-0.4% - כך שתעמוד בקצה גבול היעד של בנק ישראל, 3%. תחזית זו מסבירה לפחות חלקית את ההחלטה של הוועדה המוניטרית לא ליישר קו עם הפד ולהותיר את הריבית ללא שינוי.

בנוסף, צופה חטיבת המחקר כי הריבית תרד ב-12 החודשים הקרובים לרמה של 3.75%. בעבר, העריכו בבנק כי רף זה יושג עד למחצית 2026. בתוך כך, בנק ישראל חותך את תחזית הצמיחה לתוצר בשנת 2025, מ-3.3% בתחזית הקודמת מיולי ל-2.5% בלבד.

עוד מדגישים בבנק את השלכות מבצע מרכבות גדעון ב', שכולל גיוס מילואים נרחב. "התחזית בתרחיש זה גובשה לאחר גיוס מילואים נרחב ותחילת מהלך קרקעי משמעותי ברצועת עזה, ותחת הנחה שהלחימה תסתיים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2026", נכתב בדוח של חטיבת המחקר.

"להתפתחות זו יש השפעה ניכרת על התחזית; היא מעצימה את המגבלות בצד ההיצע, בעיקר בשל גיוס המילואים הנרחב, ומגבירה את אי-הוודאות הכלכלית, ובכך תורמת להפחתת תחזית הצמיחה, ולהעלאת התחזית לאינפלציה ותוואי הריבית הצפוי ביחס לתחזית שפורסמה ביולי. במקביל, ההתפתחויות הובילו להעלאה של התחזיות לגרעון בתקציב המדינה, בעקבות הגידול בהוצאות הממשלה הנובע מהתארכות המלחמה. עם זאת, אי הוודאות לגבי התפתחות המצב הגאופוליטי גדולה".

לצד העדכון השלילי של התחזיות, בבנק מתייחסים גם לשיחות שמתקיימות ברגעים אלו בוושינגטון בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "אם השיחות המתקיימות בימים אלו יבשילו לכדי הסכם הפסקת אש וסיום מהיר של המלחמה, הדבר יקל על מגבלות ההיצע במשק, מה שיתמוך בהרחבת הפעילות", נכתב בדוח.

ההערכות המוקדמות חזו שהריבית תישאר על כנה

השווקים שמעבר לים קיבלו את מבוקשם לפני כשבועיים וזכו להפחתת ריבית של 25 נ"ב על־ידי הפדרל ריזרב בארה"ב, המשקיעים כעת מחכים שבנק ישראל יצטרף למגמה - זאת, על אף שישראל וארה"ב מתמודדות עם אתגרים שונים למדי. למעשה, בעקבות החלטת הריבית האחרונה בארה"ב, הריבית של הפדרל ריזרב נמוכה יותר מזו של בנק ישראל בפעם הראשונה מזה יותר מעשור.

בעוד שבהחלטת הריבית בארה"ב, מה שהכריע את הכף בסופו של דבר לטובת הפחתת ריבית היה נתוני התעסוקה החלשים מן הצפוי, בישראל השיקול המרכזי הוא אי־הוודאות שמייצרת המלחמה המתמשכת בעזה, שסיומה לא נראה באופק.

לצד הסיכונים הנובעים מהמלחמה, גם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט שפורסם מוקדם יותר החודש הראה כי האינפלציה נעמדה בסמוך לרף העליון של יעד בנק ישראל, עם עלייה שנתית של 2.9%. במקביל לכך, נתוני התעסוקה שפורסמו בשבועות האחרונים בישראל מעידים על שוק עבודה הדוק, "מהסיבות הלא נכונות", כפי ציין בתחילת השבוע שעבר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב. שיעור האבטלה במשק ירד באוגוסט ל-2.9%, כאשר מספר המשרות הפנויות הגיע לשיא מאז שנת 2022 - בעיקר בשל הגיוס הנרחב של משרתי מילואים לצורכי המלחמה.

זבז'ינסקי כתב בתחילת השבוע שעבר כי "השוק בישראל נמצא במצב FOMO. הסיכונים עולים, אך המשקיעים מפחדים לפספס את הראלי שצפוי להתרחש אם וכאשר המלחמה תסתיים. כל זה גורם לשווקים להתנפח תוך כדי היחלשות בכלכלה. היחס בין שווי שוק המניות לתמ"ג הנומינאלי עלה לרמה הגבוהה לפחות מאז 2011. מכפיל הרווח (ידוע) של מדד ת"א 125 ברמה הגבוהה מאז 2021, כאשר מכפיל המכירות חצה את הרמה 2, שהוא מעולם לא התקרב אליה". זבז'ינסקי ציין כי "עליית הסיכונים מקטינה את הסיכוי להורדת ריבית על־ידי בנק ישראל", וכן כי בית ההשקעות מעלה את התחזית לריבית בנק ישראל בעוד שנה ל-3.5%-3.75%.

מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים, הצטרף לעמדתו של זבז'ינסקי והעריך כי "מדד חודש אוגוסט אשר הצביע על המשך סביבת אינפלציה גבוהה (במיוחד אינפלציית השירותים), בשילוב עם שוק התעסוקה 'ההדוק מאד' והתרחבות המלחמה בעזה, תומכים בהערכתנו כי ריבית בנק ישראל לא תרד בסוף החודש".

סיטיבנק: מעריכים כי הורדת ריבית תתרחש רק בתחילת 2026

גם בענקית ההשקעות סיטי העריכו בשבוע שעבר כי בנק ישראל יותיר את הריבית על כנה. במסמך למשקיעים שהגיע לידי גלובס נכתב כי "אמנם לא מדובר בהחלטה סגורה וברורה כמו בפעמים קודמות, אך אינפלציה גבוהה מהצפוי, עצירת ההתרופפות בשוק העבודה, והאי־ודאות לגבי ההתפתחויות האחרונות במבצע בעזה - כולם הופכים הורדת ריבית ביום שני ללא סבירה".

בסיטי התייחסו גם לפרסום התחזית המאקרו־כלכלית הרבעונית וציינו כי "מאחר שתחזיות לגבי כלכלת ישראל מתיישנות מהר מאוד בסביבה הנוכחית, אין לייחס משקל רב לעדכונים אלו - אם כי השינויים בהנחות לגבי האינפלציה והריבית כן ייבחנו בקפידה מבחינת הנרטיב". כלומר, שינוי בהנחות המפתח של בנק ישראל לגבי אינפלציה, צמיחה או שוק העבודה ימשוך את תשומת לב המשקיעים, בעוד שינויים נקודתיים בהערכות הנומינליות יקבלו פחות התייחסות.

בעוד שבסיטי ציינו כי הנתונים תומכים בהפחתת ריבית בקרוב, הבנק העריך כי הסיכונים ואי־הוודאות יהיו הגורם המכריע: "מול רקע של סיכונים גאו-פוליטיים, מגבלות היצע ואתגרים פיסקליים, אנו מעריכים שבנק ישראל ימשיך לנקוט מדיניות זהירה ומחושבת, כשהמיקוד העיקרי בגישה זו יהיה במניעת סיכונים של עליית האינפלציה".

בסיטי מאמינים כי על רקע הסיכונים, הורדת ריבית בישראל תתרחש רק בתחילת 2026. "אנו מעבירים את תרחיש הבסיס שלנו להפחתת ריבית הבאה לחודש פברואר", כתבו בסיטי. "נטל ההוכחה הוא לדעתנו על הצורך בהפחתת ריבית ולא על האפשרות לעשות זאת. כלומר, אלא אם כן נראה שינוי מובהק ביום שני, תרחיש ברירת המחדל מבחינתנו הוא חידוש ההפחתות רק כאשר האינפלציה תשוב בצורה יציבה יותר לתחום היעד".