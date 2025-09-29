לפני פגישת טראמפ-נתניהו: השקל מתחזק מול הדולר

כשברקע הפגישה הצפויה היום (18:00 שעון ישראל) בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, והאופטימיות הזהירה בנוגע לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, שבוע המסחר בשוק המט"ח נפתח הבוקר (ב') בהתחזקות של השקל מול מקבילו האמריקאי.

● קונצנזוס בשוק: הורדת ריבית בפגישה הקרובה תהווה הפתעה

נכון לשעה זו, מתחזק השקל במעל ל-1% לעומת השער היציג, כך ששער הדולר עומד על 3.32 שקלים. הדולר מאבד גובה גם מול מטבעות מרכזיים אחרים. מדד הדולר אינדקס (DXY) נחלש ב-0.2%.

אתמול (א'), כשהשווקים בעולם היו בחופשת סוף השבוע, רשמה הבורסה המקומית עליות חדשות גם בפרספקטיבה היסטורית. מדד ת"א 125 עלה ב-3% ורשם את היום החזק ביותר שלו זה חמש שנים. מדד הביטוח טיפס במעל 7%, ומדד הבנקים זינק בקרוב ל-5%.

לצד האירועים בוושינגטון, השווקים יתרכזו היום בהחלטת הריבית של בנק ישראל שתפורסם אחר-הצהריים (16:00). הקונצנזוס בקרב האנליסטים הוא שהבנק לא יילך בעקבות הפד ולא יפחית את הריבית הפעם. כל החלטה אחרת תהיה בגדר הפתעה של ממש. לצד זאת, מחלקת המחקר של הבנק תפרסם את תחזיות המאקרו המעודכנות שלה.