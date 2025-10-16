טראמפ "מאוכזב מאוד" מוולדימיר, אבל אוהב את חאבייר ללא תנאי

אנחנו נפרדים היום מיואב קרני, אשר זהו טורו האחרון בגלובס, ומבקשים לעשות זאת בהערכה על 32 שנים של כתיבה ייחודית ומעמיקה. תודה יואב

1 העולם לפי טראמפ

דונלד טראמפ הזכיר לנו השבוע, ששאיפותיו במדיניות חוץ מגיעות הרחק מן המזרח התיכון. הוא חידש השבוע את ביקורתו על רוסיה. הוא "מאוכזב מאוד מוולדימיר", הוא אמר בפורום של נאט"ו. ולדימיר "איבד מיליון וחצי חיילים, אם נכלול בזה את הפצועים ואת הקטועים". השאלה השבוע הייתה אם יחליט לצייד את האוקראינים בטילי "טומאהוק", עם טווח מרבי של 2,500 ק"מ. תיאורטית, זה יעמיד כמעט את כל ערי רוסיה הגדולות בסכנה, כולל מוסקבה.

טראמפ עסק השבוע במרץ גם באמריקה הלטינית. הוא הודיע על עוד התקפה נגד ספינת מבריחי סמים מוונצואלה. זו האחרונה, תחת שלטון של דיקטטור שמאלי, מתכוננת ל"תוקפנות".

טראמפ גם התערב במישרים בבחירות לקונגרס בארגנטינה בסוף החודש. הוא מציע סיוע כספי נדיב לנשיא הימני חאבייר מיליי, אבל ישלול אותו אם האופוזיציה תנצח. יהיה מעניין לראות איזה תפקיד טראמפ ימלא במערכת בחירות בישראל בשנה הבאה.

2 גל Gen Z

עוד מהפכת Gen Z ניצחה השבוע. לפני חודשיים זה קרה בנפאל, בעקבות הפגנות רחוב אלימות. השבוע זה קרה במדגסקר, האי הרביעי בגודלו בעולם, מול החוף המזרחי של אפריקה.

ה-Gen Z יצאו בהמוניהם לרחובות הבירה אטאנאנאריבו לפני שלושה שבועות, כדי למחות על מחסור במים ובחשמל. עד מהרה, סדר היום של המחאה התרחב, וכלל דרישה להחלפת ממשלה.

הנשיא הציע דיאלוג. Gen Z אמרו, "לא איתך". הנשיא הורה לפזר את המחאה. יחידת עילית, שנשלחה לדכא, סירבה. מטוס צבאי צרפתי (מדגסקר הייתה מושבה צרפתית עד 1960) הטיס את הנשיא לגלות. יומיים אחר כך הצבא הודיע רשמית שהשלטון בידיו, "עד הבחירות החדשות בעוד שנתיים". נראה.

כדאי לעקוב אחרי התקוממות הרחוב הנמשכת של Gen Z במרוקו. ביום ד' באו רמזים של אי-שקט גם משתי ערים בתוניסיה. צפו נא לגל Zen G עולמי.

3 העבדקן והנשים

הודו החליטה בשבוע שעבר להעניק הכרה מלאה למשטר הדיכוי הברוטלי של הטליבאן. שר החוץ הצנום והדקיק של הודו, אינטלקטואל בעל מזג פרופסוריאלי, לחץ בחמימות את ידו של עמיתו האפגני, עבדקן גבוה וכבד-גוף.

זה האחרון זימן את העיתונות ההודית לתדרוך בשגרירות ארצו החדשה-ישנה. מרשימת המוזמנים נופו כל העיתונאיות. קול זעקה הורם, והאופוזיציה ההודית האשימה את הממשלה שהיא מפקירה את הנשים. העבדקן, שבארצו אין לנשים הזכות להיראות בפומבי, קצת נבהל, וכינס מסיבת עיתונאים נוספת בהשתתפות נשים.

מהות העניין ההודי בטליבאן מיהרה להתבהר. בתחילת השבוע פרצה מלחמת גבול בין אפגניסטן לפקיסטן. מקורות פקיסטניים טוענים שבאחת הפצצות נהרג ראש המודיעין של הטליבאן. משוואת האויב-של-אויבי-הוא-ידידי נכנסת לתוקף בדלהי.

4 מייצאים כדורגל

ביטוי רב עניין של גלובליזציה ושל כלכלת ספורט: ראש ממשלת בריטניה היה השבוע בדלהי כדי לדון ביחסי המסחר הענפים בין ארצו להודו, המקיפים 54 מיליארד דולר בשנה ויוצרים 600 אלף מקומות עבודה בשתי הארצות.

מה מוכרת בריטניה להודו? למרבה ההפתעה, אחד מענפי היצוא החשובים ביותר שלה הוא כדורגל. מספר ההודים הצופים כיום במשחקי הליגה העילית האנגלית מגיע ל-71 מיליון, יותר מסך כל תושבי בריטניה. ה"פרמייר ליג" מניבה 13 מיליארד דולר בשנה, ויוצרת 100 אלף מקומות עבודה.

5 קאבו ורדה!

ארכיפלג זעיר מול החוף המערבי של אפריקה, עם חצי מיליון תושבים, העפיל השבוע אל משחקי הגביע העולמי. קאבו ורדה, או "הכף הירוק", מושבה פורטוגלית לשעבר, יצאה מגדרה משמחה לאחר שנבחרתה הביסה את אסוואטיני (לשעבר "סווזילנד"), מדינה אפריקאית זעירה אחרת. האומנם ניצחון על אסוואטיני מקנה את המעמד המשתמע של אחת מ-48 הנבחרות המובילות בעולם?

האם הגביע העולמי צריך להיות מבוסס על ייצוג גיאוגרפי הוגן או על ייצוג איכויות? שאלה מסובכת, והתשובה הטובה ביותר תהיה אם קאבו ורדה הסימפטית תפתיע את כולנו ותעלה לשמינית הגמר.

זו הפעם האחרונה שהיה לי העונג לכתוב את הטור הזה. תודה לכולכם.

