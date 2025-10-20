"הונו אותנו": מה גרם לבנק ג'פריס לאבד 3.8 מיליארד דולר בחודש

בתקופה של פחות מחמישה שבועות איבדה מניית בנק ג'פריס כ־26.5%, ומשווי הבנק נחתכו 3.8 מיליארד דולר. ביום שישי המניה נסחרה בעלייה של 5.9%, וייתכן כי הבנק מצליח לשכנע את השוק שמה שהעיב על המניה בתקופה האחרונה היה בסך־הכול תגובה מוגזמת. שווי הבנק כיום הוא 10.7 מיליארד דולר.

מה שגרם לירידה החדה במניה זה סיפור הקריסה של חברת חלקי הרכב First Brands, וחשיפת ג'פריס אליה. באמצעות חברת ניהול הנכסים של הבנק, Point Bonita Capital, ג'פריס חשוף לחברה הקורסת בכ־715 מיליון דולר. פירסט ברנדס הגישה בקשה לפשיטת רגל בחודש שעבר, לאחר שהודתה כי היה לה חוב בלתי מוסבר בהיקף של 2 מיליארד דולר שלא הוכר במאזניה. בכתבה ב"גרדיאן" כינו זאת "בנקאות צללים" שבו השתמשה החברה, תוך שהיא מרחיקה את החובות מהדוחות שלה. כתוצאה מכך, המנכ"ל התפטר, ומשרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה.

לאחרונה פרסם הבנק גילוי על החשיפה לחברה הקורסת, ובו נכתב כי חברת ניהול הנכסים שלו פוינט בוניטה ביצעה פקטורינג לחברה - תהליך שבו היא העבירה לפירסט ברנדס תשלומים מיידיים וקיבלה לידיה אשראי מספקים שלה (סכומים שנועדו לתשלום מאוחר יותר), וזאת בתמורה לעמלות וריביות. במשך 6 שנים עד ספטמבר האחרון, הסכומים התקבלו במלואם, אך אז פירסט ברנדס עצרה תשלומים ומסרה לפוינט בוניטה כי יועציה בוחנים זאת.

בג'פריס ציינו גם לאורך השבועות האחרונים כי החשיפה נמוכה, וכי יוכלו לספוג הפסדים או עלויות בלי שייפגעו עסקית. לאחרונה שלח מנכ"ל ג'פריס גם מכתב פתוח, ובו העריך כי הם אומנם עלולים לרשום הפסדים פיננסיים ועלויות משפטיות ואחרות בגין האירוע, "אך אנחנו בטוחים שכל הפסד או עלות הקשורים לפירסט ברנדס יוכלו להיספג בקלות ולא ישפיעו על המצב הפיננסי או על המומנטום העסקי".

המנכ"ל מרגיע: "דברים כאלה קורים"

ביום שישי מניית ג'פריס עלתה, לאחר שיום קודם לכן ביום משקיעים שערך הבנק, המנכ"ל ריץ' הנדלר התייחס לנושא. לדבריו, יש "חומה סינית", ופוינט בוניטה מנוהלת בנפרד מבנקאות ההשקעות, שלא עבדה כלל עם החברה ב־2025.

בתגובה לשאלת אנליסט אמר הנדלר על פירסט ברנדס: "אנחנו חושבים שהונו אותנו". להערכת הנדלר, לא צפוי גל פשיטת רגל, שכן הסביבה העסקית טובה, ולא מדובר בסנונית ראשונה של עסקים שעלולים לקרוס. "דברים כאלה קורים... לא נראה שאנחנו על סף סייקל של פשיטות רגל", אמר.

ג'פריס הוא בנק השקעות אמריקאי שבישראל יש לו פעילות ענפה. הבנק הוא חבר בורסה, והוא הוביל בשנים האחרונות שורת הנפקות וגיוסים של חברות ישראליות, גם בבורסה המקומית וגם בארה"ב. אנליסטים שלו מסקרים מספר רב של חברות מקומיות (בעיקר כאלה שנסחרות בוול סטריט, אך גם חברות שנסחרות רק בתל אביב כמו חברות ביטוח ותקשורת). פעילותו בישראל מנוהלת על־ידי נתי גינור, ולאחרונה הבנק ערך כנס גדול בתל אביב שמשך אליו לא מעט אורחים מחו"ל בתקופה לא פשוטה, טרום הפסקת האש בעזה.