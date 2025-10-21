אשת הברזל היפנית: זוהי ראשת הממשלה החדשה של יפן

רגע מכונן והיסטורי בתולדות יפן, לאחר שסנאה טקאיצ'י, 64, העומדת בראש המפלגה הליברלית־דמוקרטית (LDP), צפויה להפוך לראשת הממשלה הראשונה במדינה אי פעם. זהו שינוי מהותי עבור המדינה וניצחונה של טקאיצ'י מהווה סמן חדש במדינה בה מוקדי הכוח מצויים ברובם בידיהם של הגברים.

● התיירות ביפן שוברת את שיא כל הזמנים, וגם הישראלים נוהרים

● גרמניה: יצרנית הצוללות לישראל מזנקת ב-60% אחרי ההנפקה

● כותרות העיתונים | אחרי הפסקת האש: ממה חוששים כעת הפלסטינים בעזה?

אשת הברזל היפנית, כפי שהיא קרויה במדינה, קיבלה את אמון הבית התחתון בפרלמנט לאחר שהשיגה 237 מתוך 465 קולות, ומינויה יתקיים היום (ג') לאחר ההצבעה הסופית בבית העליון של הפרלמנט. טקאיצ'י צפויה להתמודד עם יוקר המחיה הגבוה של יפן, כמו גם עם התמודדות עם ממשל טראמפ והחייאת מפלגת השלטון שאיבדה את הדומיננטיות שלה בקלפי.

בחירתה של טקאיצ'י האולטרה-שמרנית אשר נחשבת לנציגת האגף השמרני במפלגתה, מהווה למעשה ביסוס לכך שיפן נעה ימינה על המפה הפוליטית, כאשר מספר הולך וגדל של אזרחים במדינה מביעים חוסר שביעות מהלך הרוח במדינה, ובהם התחושה שרמת החיים אינה נמצאת בהלימה לקצב המגמות העולמיות, כמו גם כניסתם של זרים למדינה ודאגה מהמתחים הביטחוניים הגוברים באזור.

הפרלמנט היפני מצוי בחוסר יציבות זו תקופה ארוכה וטאקאיצ'י תחליף בפועל את שיגרו אישיבה, ראש הממשלה לשעבר, שהודיע לפני כחודש על התפטרותו. אישיבה הודיע על התפטרותו לאחר שנה בלבד בתפקיד, וזאת משום שבמפלגתו דרשו שייקח אחריות על הפסדי המפלגה בבחירות הפרלמנטריות שהתקיימו כחודשיים לפני כן.

המטרה: חיזוק הברית עם ארה״ב

בין המשימות הדחופות ביותר של טקאיצ'י מצוי חיזוק הברית עם ארה״ב, שהתערערה בעקבות דחיפתו הכוללת של הנשיא טראמפ להסכמי מכסים חדשים. במהלך הקמפיין שלה, אמרה טקאיצ'י שהיא תעמוד בהסכם המכסים שהושג על ידי קודמה, יחד עם זאת, היא רמזה גם על אפשרות למשא ומתן מחודש בנושא המכסים במידה וממשלתה תקבע שההסכם אינו פועל לטובת יפן. זהו למעשה סימן לכך שתנאי ההסכם שבין היתר מעניקים לטראמפ את התפקיד לבחור השקעות שעל יפן לשקול לממן, עדיין אינם נוחים למדינה שרואה עצמה כאחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של ארה"ב וכשותפתה החזקה ביותר באסיה.

״יותר מאשר שאני שמחה", אמרה טקאיצ'י לאחרונה, "אני מזהה אתגרים עצומים לפניי. אני סבורה שיש הרים על גבי הרים של עבודה". על אף שאינה מוכרת במיוחד מחוץ למדינתה, מדובר בדמות פוליטית בולטת ביפן זה שנים, אשר החזיקה במספר תיקים מיניסטריאליים, בהם גם הייתה השרה לביטחון כלכלי.

עלייתה של טקאיצ'י מעידה על רצונה של המפלגה הליברלית־דמוקרטית, לזכות מחדש במצביעים שמרנים שנטשו את המפלגה מאז הירצחו של ראש ממשלת יפן לשעבר, שינזו אבה בשנת 2022, אשר נורה בעת שנשא נאום בחירות ונפצע באורח אנוש ולאחר מכן מת מפצעיו. רבים מאותם מצביעים נטו ימינה, וחיזקו מפלגות חדשות כמו סַנְסֵייטוֹ, שעמדתה האנטי-הגירה ו״יפן תחילה", הזניקה אותה מהשוליים להצלחה מפתיעה בבחירות לפרלמנט בשנה שעברה.

כהונתה עשויה להכביד על היחסים עם שכנותיה של יפן באסיה, שכן מדיניותה נוקשה כלפי סין והיא אף תומכת בטייוואן - האי בעל הממשל העצמאי שבייג'ינג טוענת לבעלות עליו. על טקאיצ'י ידוע כי היא מבקרת קבועה במקדש יאסקוּני, המכבד את חללי המלחמות של יפן, הכולל גם כמה פושעי מלחמה. ביקורים כאלה מצד מנהיגים יפנים מכהנים נתפסים כמקוממים גם בבייג'ינג וגם בסיאול, שם הזיכרונות מהזוועות שביצעה יפן במהלך התפשטותה האימפריאלית, שהסתיימה בתבוסתה במלחמת העולם השנייה עדיין חיים וקיימים.