בית החולים שיבא חתם לאחרונה על הסכם מסקרן עם יוניקורן AI אמריקאי שפיתח כלי לתקשורת עם מטופלים. בישראל פועלות כמה חברות בתחום הזה, אבל הטכנולוגיה של Hyppocratic AI הצליחה לפרוץ את גבולות הנעשה בשוק הזה, ובשיבא מטמיעים כעת את המערכת שלה. בשלב הראשון, היא תסייע בעיקר בתהליכי המיון ותעדוף הטיפול בבית החולים.

"אף פעם בעולם לא היו מספיק רופאים לכל החולים", אומר מנכ"ל היפוקרטיק, מונג'ל שה, "אבל כשיש מאגר כמעט בלתי מוגבל של 'כוח אדם רפואי' שיכול לתקשר עם חולים, אפשר לעשות דברים שהמערכת לא חלמה עליהם".

Hyppocratic AI תחום עיסוק: פיתוח כלי בינה מלאכותית לתקשורת עם מטופלים במערכת הבריאות היסטוריה: נוסדה ב-2023 על ידי יזם ההייטק מונג'ל שה (מנכ"ל), מיניש בהימני, בעבר סמנכ"ל התפעול במערכת הבריאות El Camino Health, ומומחה ה־AI וישאל פריך מאוניברסיטת סטנפורד נתונים: גייסה עד היום 278 מיליון דולר, מהם 141 מיליון ב־2025, לפי שווי של 1.64 מיליארד דולר. בין המשקיעים: קרן הענק אנדריסן הורוביץ ואנבידיה

לאתר אנשים בסיכון בזמן גל חום

שה הגיע לישראל לפני כחודש, כדי להשתתף בכנס ARC Summit של בית החולים שיבא וגם לרגל הטמעת המערכת של היפוקרטיק בבית החולים. בראיון לגלובס, הוא נותן דוגמה רלוונטית לישראל כיצד ניתן להשתמש במערכת בעתיד. "נניח, לקראת כל סבב מילואים חדש אנחנו רוצים להתקשר לכל המגויסים ולברר אם יש להם בעיה רפואית, ואז או לפטור אותם מהשירות או לטפל בהם מהר כדי שיהיו כשירים. מערכת כמו שלנו יכולה לשוחח עם כולם בבת אחת, להשלים את הבירור מול כולם בחצי השעה שאחרי קבלת הצו ולשלוח את מי שצריך לטיפול כבר באותו יום".

יישומים דומים כבר פותחו על ידי החברה בעולם. "בארה"ב אנחנו מתקשרים לאנשים בזמן גל חום, בבת אחת לכולם בשעה הכי חמה של היום. אם זוהה שאדם סובל ממכת חום, שולחים לו מונית שמביאה אותו לחדר מיון. הרכיב הטלפוני של התערבות כזו עולה 200 דולר ביום, לא פר מטופל אלא לכולם. אם הצלחת להביא עשרה אנשים לחדר המיון בזכות ההתערבות הזאת, הרווחת בגדול".

היפוקרטיק, שהוקמה רק לפני כשנתיים, גייסה עד היום 278 מיליון דולר, מתוכם 125 מיליון ב־2025, לפי שווי של יותר ממיליארד דולר. למרות גילה הצעיר, החברה כבר התקשרה ביותר מ־40 חוזים עם מערכות בריאות בעולם, רושמת הכנסות, ובין המשקיעים שלה חברות ענק כמו אנבידיה וקרן ההון סיכון אנדרסין הורוביץ.

היא אחת החברות המצליחות בין אלה המעיזות לשוחח ישירות עם חולים מורכבים וכרוניים. חברות אחרות שצלחו את האתגר של הבנת מידע רפואי העדיפו ברובן לפתח יכולות אדמיניסטרטיביות כמו סיכום שיחות, מערכות תומכות החלטה לרופאים או מערכות המפיקות תובנות משמעותיות לגבי המטופלים - אבל הן חולקות את התובנה עם הרופאים. היפוקרטיק רוצה לעשות עוד צעד לשחרור צוואר הבקבוק העיקרי של המערכת: המחסור ברופאים ואחיות בכירות.

"כולם מדברים על הסיכון ש-AI תחליף את הרופא או את האחות בתקשורת עם המטופל, ותעשה זאת פחות טוב ממנו", אומר שה. "אך ברוב התרחישים שבהם אנחנו מתערבים, הבינה המלאכותית לא מחליפה רופא או אחות. היא מחליפה כלום, כי אף אחד לא מתקשר. ואנחנו כמעט אף פעם לא פחות טובים מכלום".

כלי ה־AI של החברה יוצרים קשר טלפוני עם מטופלים כרונים או מורכבים, כדי "לוודא שהם לוקחים את התרופות, שלא התפתחו זיהומים, שהמטופל עושה את הבדיקות הקבועות שלו", אומר שה. להיפוקרטיק לקוחות נוספים - חברות המבצעות ניסויים קליניים ורוצות לוודא שהמטופלים נצמדים לפרוטוקול. עד היום ביצעה החברה מיליוני שיחות עם מטופלים, מתגאה שה.

"אנחנו יכולים להתקשר לכל המועמדים לניתוח בבוקר הניתוח כדי להזכיר להם לצום, להפסיק את מדללי הדם שלהם, או לברר אם הם עשו זאת", הוא אומר. "או אם השתחררת מבית החולים ונכתב לך שאתה צריך לעשות MRI בקהילה, אנחנו יכולים להתקשר להזכיר לך. גם בן אנוש יכול לעשות את זה, אבל למערכת בדרך כלל אין משאבים לזה".

שה מציין גם שהבוט שואל אותך על ההיסטוריה הרפואית שלך באופן מהיר פחות ולכן אמפתי יותר, ויש לה יתרונות נוספים: "הבינה מדברת מגוון רחב של שפות. היא מתקשרת בשעות שנוחות לאנשים. היא יכולה להזכיר להם אותו דבר שוב ושוב בלי להתעייף, והיא יודעת הכול על מצבם וזוכרת אותם משיחה לשיחה".

המטופלים יודעים שזה בוט, נכון?

"כן. מאוד חשוב לנו שיידעו שמדובר בבוט".

מונג'ל שה, מנכ''ל Hyppocratic AI / צילום: באדיבות בית החולים שיבא

לוודא שהבוט לא אומר שטויות

השיחות הן תמיד קוליות. הסיבה המקורית לכך הייתה חיסכון במשאבים והאיכות הנמוכה של חלק משיחות הווידאו, אך שה טוען שהיום הוא מעדיף זאת כך. "שיחות וידאו הן פחות נגישות לקהל המבוגר, ובשיחה קולית יש משהו אינטימי", הוא אומר.

איך מוודאים שהבוט לא אומר שטויות מסוכנות? "עד היום, מתוך מיליוני השיחות שעשינו, היו לנו 0 אירועי בטיחות", אומר שה. "במשך שנה וחצי הושבנו 7,000 אחיות שישמעו שיחות לדוגמה ויסמנו כל טעות. ואז עשינו את זה שוב, ושוב, ושוב. ורק אז השקנו את המוצר מול לקוחות אמיתיים".

האלגוריתם הוא פיתוח שלכם או שאתם משתמשים במודיפיקציה על מוצר מדף?

"חיברנו יחד 31 מודלי שפה, שחלקם שלנו וחלקם מהמדף, ואימנו אותם על הצרכים המיוחדים שלנו. למשל, לזהות מקרה של נטילת מנת יתר. מודל אחר נועד רק לזהות טעויות במתן תרופות. אחר יודע לנחש לאיזו תרופה את מתכוונת, כי לאנשים קשה לזכור איך לומר את שם התרופה אבל יזהו אותה אם תאמרי להם את השם הנכון. מודל נוסף אחראי רק להחליט מתי הזמן לעשות אסקלציה לבן אנוש".

הכוונה היא לאלגוריתמים שונים או לבוטים שאומנו לצרכים שונים על מודל שפה כמו OpenAI?

"לא, ממש אלגוריתמים שונים. אין מודל שפה אחד שיכול לעשות את כל זה. אם תתני לו לעשות עשרה דברים שונים הוא יעשה היטב רק שמונה ובכל פעם שמונה אחרים".

יש דינמיקה בין המודלים?

"יש היררכיה שאומרת מי מביא את התוכן שלו למטופל קודם ואם יש אי־הסכמה ביניהם, מי יקבע מה יקרה הלאה. בדרך כלל זה יהיה המנוע שגורם לאסקלציה. כל זה חייב לקרות מאוד מהר, כלומר 31 מודלים צריכים לעבוד יחד, ובקצב שמדמה שיחה אנושית. זה האתגר שלנו".

החזון: בית חולים מבוסס AI

במסגרת שיתוף הפעולה עם שיבא תהפוך החברה לחלק מהאקוסיסטם של ARC, מרכז החדשנות של בית החולים. זה אומר שהיא תהיה נגישה לייעוץ ולשיתופי פעולה עם חברות נוספות במערכת.

לדברי פרופ' איל צימליכמן, סמנכ"ל טרנספורמציה, חדשנות, בינה מלאכותית ומנהל ARC, "השותפות האסטרטגית עם Hippocratic AI תומכת בחזון של שיבא להפוך לבית חולים מבוסס בינה מלאכותית. אנחנו לא רק מנסים טכנולוגיה חדשה, אלא מעצבים מחדש את הדרך שבה ניתן טיפול ובונים מציאות שבה מערכות חכמות הפועלות בהרמוניה עם הצוותים הרפואיים משדרגות את רמת הטיפול בעולם כולו".