חברת דוראל אנרגיה חתמה על חוזה בשווי מיליארד וחצי שקל עם קבלן אמריקאי להקמת שדה סולארי גדול (553 מגהוואט הספק) ב"קולד קריק" שבטקסס, כך על פי הודעתם לבורסה היום (א'). הפרויקט יכלול גם קיבולת אגירה של 340 מגהוואט-שעה, וייפרס על פני 23 אלף דונם. בעקבות ההכרזה, מניית החברה עולה במסחר בתל אביב.

בתחילת אוקטובר, דוראל חתמו על עסקה עם לקוחות אמריקאים ברשת החשמל של טקסס, לאורך 12 שנה, שתכניס לחברה האמריקאית של דוראל 400 מיליון דולר בשנה, וזאת החל משנת 2028. כשנחתם ההסכם עם הלקוחות, דוראל אמרו שסכום הנרחב הוא לא סוף פסוק מבחינת הפרויקט: "תקבולים אלו הם בנוסף לרכיבי הכנסה משמעותיים אחרים מהפרויקט, בין היתר מרכיב האגירה, אשר יתבססו על מחירי שוק חופשי או חוזים עתידיים בהם יתקשר תאגיד הפרויקט, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה". הפרויקט יחובר לרשת החשמל המרכזית של טקסס ERCOT, שפועלת במסגרת של שוק חופשי ופתוח ליזמות בתחומי האנרגיה. האגירה הנרחבת תאפשר, למשל, קניית חשמל בשעות השפל ומכירתו בשעות השיא ברווח.

על פי ההודעה, הבנייה תתחיל במהלך הרבעון הראשון של 2026, והקבלן מתחייב לסיים אותה עד הרבעון השני של 2028, עם תחילת חוזה מכירת החשמל, ותינתן לדוראל אחריות למשך 24 חודשים. סיום הבנייה עד 2028 הוא חשוב במיוחד, בשל הפסקת הטבות המס לפרויקטים סולאריים שבנייתם תסתיים עד 2030, בהתאם לתקציב האמריקאי החדש.

שדה סולארי בצפון צ'ילה

חברת סולארי ישראלית נוספת שחתמה היום על עסקה גדולה בחו"ל היא סולאיר , שקיבלה את האישור הסביבתי האחרון להקמת שדה סולארי משמעותי במדבר טקמה בצפון צ'ילה. השדה הסולארי, בעל הספק של 150 מגהוואט ובעל קיבולת אגירה משמעותית של 500 מגהוואט-שעה, יעלה 2.4 מיליארד דולר להקמה, ויכניס לחברה 565 מיליון דולר בכל שנה, מתוכם 380 מיליון דולר כ-EBITDA.

בישראל, חברת ערבה פאוור סיימה סבב השקעות בשווי 115 מיליון שקלים, זאת בהובלת זרוע ההשקעות בתשתיות של גיזה זינגר אבן ומיטב גמל ופנסיה, הקיבוצים חצרים ובארי, ובשיתוף משקיעים קיימים בהם קבוצת הפניקס וקק"ל. זאת בעקבות הצלחת פרויקט Sunray בהספק של 270 מגהוואט בארה"ב. הכסף ישמש לחידוש ושדרוג פרויקטים קיימים בישראל ובעולם, והקמת פרויקטים חדשים בעולם.