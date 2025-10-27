העסקה שחושפת כמה שווה אפליקציית ההיכרויות גריינדר

הצעת רכישה שקיבלה מפעילת אפליקציית ההיכרויות גריינדר (Grindr) במהלך סוף השבוע החולף משניים ממשקיעיה המובילים, משקפת לה שווי של כמעט 3.5 מיליארד דולר.

המשקיעים, ריימונד זאגה וג'יימס פו בין לו, המחזיקים יחד ביותר מ־60% מהון המניות של גריינדר, מציעים למחוק את החברה ממסחר ולהפוך אותה לפרטית, באמצעות רכישת יתרת המניות המונפקות שלה מידי הציבור. זאת תמורת 18 דולר למניה.

המחיר המוצע מייצג פרמיה של כ־51% על מחיר מניית גריינדר ב־10 באוקטובר, יום המסחר האחרון בטרם הודיעו השניים על כוונתם לבחון עסקת BUYOUT שתהפוך את החברה מווסט הוליווד, קליפורניה, לפרטית.

ביום שישי המניה עלתה ב־21% למחיר של 15.37 דולר, אך מתחילת השנה איבדה 14% מערכה.

זאגה ופו בין לו מסרו שקיבלו פניות המביעות עניין ראשוני ניכר הן ממשקיעי חוב והן ממשקיעי הון בנוגע להשתתפות בעסקת הרכישה, כך שהם בטוחים כי מקורות אלה יספיקו למימון הרכישה במלואה.

השניים מכהנים בדירקטוריון החברה מאז 2020, כאשר לו הוא יו"ר הדירקטוריון.

דור ה־Z מעדיף מפגשים פיזיים

גריינדר אישרה מוקדם יותר החודש כי השניים הביעו עניין ברכישה. החברה מסרה אז כי אף שלא הוגשה הצעה רשמית, הדירקטוריון הקים ועדה מיוחדת של דירקטורים עצמאיים כדי להעריך כל הצעה עדכנית שעשויה להגיע.

ההצעה מגיעה על רקע קשיים שתעשיית ההיכרויות המקוונות כולה מתמודדת עמם, לנוכח העובדה שמשתמשים בני דור ה־Z מתרחקים מהאפליקציות לטובת מפגשים ואינטראקציות פנים אל פנים. Match Group, שבבעלותה אפליקציות היכרויות כמו טינדר, הינג' ו־OkCupid, מציגה כבר כמה רבעונים רצופים של ירידות במספר המשתמשים המשלמים, ובאמבל מתקשה להגדיל את בסיס מנויי הפרימיום שלה.

גריינדר הצליחה עם זאת לחמוק ממגמה זו ברבעון האחרון, כשרשמה רווח לצד עלייה בהכנסות ובממוצע המשתמשים הפעילים החודשי. ייתכן שהסיבה היא שהאפליקציה פונה לקהל דמוגרפי צר יותר מזה שרוב הפלטפורמות מכוונות אליו - כשהיא מתמקדת במערכות יחסים חד־מיניות (גייז בעיקר) ובדייטים מזדמנים ולא בקשרים ארוכי טווח.