סיכול דרמטי ליד ג'נין: ימ"מ וחיל האוויר חיסלו שלושה מחבלים

עדכונים שוטפים

07:29 - המשטרה וצה"ל איתרו הלילה בפעילות משותפת שתי מחרטות נשק בעיר חברון. בפעילות נוספת, בכפר דורא, עצרו הכוחות שני חשודים מרכזיים בהסתה לטרור ברשתות החברתיות. הטלפונים הניידים ששימשו אותם לפרסום תוכני הטרור המסיתים נתפסו גם כן

07:25 - הליך הזיהוי של החלל החטוף שהושב אמש לישראל נמשך. בשלב זה עוד אין תוצאות סופיות באשר לזהותו

06:53 - חוסלו ירי צלפים ותקיפה מהאוויר: שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ביו"ש



שלושה מחבלים חוסלו הלילה (בין שני לשלישי) בתקרית חריגה בכפר קוד שבצפון יהודה ושומרון. המחבלים תכננו לבצע פיגוע טרור, וצלפי הימ"מ זיהו אותם יוצאים מהמערה - וחיסלו אותם. לאחר מכן, תשתית הטרור שבה הסתתרו הותקפה על-ידי חיל האוויר.

בהודעת המשטרה נכתב כי המחבלים לקחו חלק בהתארגנות הטרור בג'נין, שנמצאת במוקד מאז תחילת מבצע "מחנות קיץ" לטיהור תשתיות הטרור בצפון השומרון: "הלילה, בפעילות התקפית של לוחמי הימ"מ בכפר קוד שבחטיבת מנשה, פעלו הלוחמים, בהכוונת השב"כ ובסיוע כוחות צה"ל, לסיכול חוליית טרור אשר שתכננה לבצע פיגוע ולקחה חלק בהתארגנות הטרור במחנה ג'נין".

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים את חוליית המחבלים יוצאים ממערה. צלפי היחידה ביצעו ירי מדויק וחיסלו את שלושתם. זמן קצר לאחר מכן בוצעה תקיפה אווירית על-ידי חיל האוויר על -מנת לפגוע במערה ממנה יצא במטרה לפגוע בתשתית הטרור.

כבר תקופה ארוכה שלא בוצעה תקיפה מהאוויר באזור יהודה ושומרון.

06:00 - קריית הייטק והכפלת האוכלוסייה: מינהלת תקומה מציגה את התוכנית לשיקום עוטף עזה

שנתיים אחרי 7 באוקטובר 2023, המינהלת שהוקמה במטרה לשקם את עוטף עזה פרסמה את התוכנית והיעדים לשנים הקרובות, במסגרתה נקבעו צעדים לצמיחה דמוגרפית וכלכלית, הקמת מוקדי תעסוקה חדשים וחיזוק מערכות החינוך, הבריאות והרווחה. מיליארדים יושקעו בשדרוג תשתיות, בפיתוח יישובי הנגב המערבי ובפרויקטים קהילתיים. לכתבה המלאה

00:09 - הסנקציה שהישראלים והאמריקאים שוקלים אם חמאס לא יחזיר חטופים חללים

המסר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא היה אולטימטום, אך נתפס בידי ישראל וחמאס כדד-ליין קשיח. ישראל וארה"ב דנו על הזזת "הקו הצהוב" מערבה אם חמאס לא יחזיר חטופים חללים.

סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו של טראמפ, למשפחות חטופים חללים: מפעילים לחץ מקסימלי על חמאס. טראמפ לאמיר קטאר: תלחצו על חמאס להחזיר את גופות שני החטופים האמריקאים. לכתבה המלאה

00:03 - ארונו של החלל החטוף הגיע למכון לרפואה משפטית להמשך הליך זיהויו

שעות לפני פקיעת האולטימטום שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציב לחמאס, שחרור החללים החטופים צפוי להימשך. הפעם האחרונה שבה שוחררו חטופים הייתה לפני שבוע, עם שחרורם של תמיר אדר ואריה זלמנוביץ' ז"ל, תושבי ניר עוז שנחטפו ב-7 באוקטובר. ההערכה בישראל: חמאס יודע היכן קבורים אסף חממי והדר גולדין - אך בוחר שלא להשיבם. לכתבה המלאה

23:27 - הצלב האדום על השבת החלל החטוף לישראל: "הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC), בתפקידו כמתווך ניטרלי, סייע היום לבקשת הצדדים בהשבת שרידיו של בן ערובה שאינו בחיים, לידי הרשויות הישראליות. הוועד לא לוקח חלק באיתור השרידים. בהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי, באחריות הצדדים למצוא, לאסוף ולפנות את המתים"

22:59 - ארונו של החטוף החלל, המלווה בידי כוח צה"ל, חצה לפני זמן קצר את הגבול לשטח מדינת ישראל ועושה את דרכו למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם יבוצע הליך הזיהוי

22:29 - ישראל קיבלה לידיה את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוחות צה"ל והשב"כ בתוך שטח הרצועה. משם הוא יועבר לישראל ויתקבל במעמד צבאי בהשתתפות הרב הצבאי הראשי

22:17 - הונגריה בתמיכה בישראל: "קוראים לאיחוד האירופי להפסיק את המדיניות האנטי-ישראלית ולהסיר מסדר יומו הצעות אנטי-ישראליות". את הדברים אמר שר החוץ ההונגרי, פטר סיירטו, במסיבת עיתונאים בבודפשט יחד עם שר החוץ גדעון סער

22:03 - רובי וחגית חן, הוריו של החטוף החלל איתי חן, אמרו במפגש זום מיוחד של משמרת 101 בהשתתפות משפחות החללים החטופים: "חייבים לוודא שהממשלה תעבוד כדי שההסכם ימומש עד תומו. אנחנו זקוקים לכם הציבור". חגית הוסיפה: "אני לא יודעת איך ארגיש ברגע שיוחזר, אין לנו שום מידע פיזי על מצבו, ולכן מבחינתי עד שיוחזר ויוכיחו לי אחרת, אין לי ודאות"

21:54 - הכתבים צה"ל והשב"כ מאשרים: ארון של חטוף חלל הועבר לידיו של הצלב האדום, והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל שנמצא בשטח הרצועה

