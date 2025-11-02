לא פחות מ־11 שעות נמשך בשבוע שעבר הדיון בהתנגדויות לתוכנית הבנייה החדשה בבית שמש - תוכנית ו/1. 1,500 ההתנגדויות החתומות שהוגשו לוועדה המחוזית ירושלים, בראשות שירה תלמי־באבאי, הגיעו ממגוון גורמים: מהמושבים הסמוכים, מארגונים ירוקים, וגם מתושבי העיר עצמה. חלק מהמתנגדים דרשו לבטל את התוכנית לחלוטין, ואחרים ביקשו להכניס בה שינויים.

● "יש לנו דירות עם 8% תשואה. אז שאנפיק כמו דירה בתל אביב שמפסידה?"

● "לא אכפת לי ימי הולדת או ימי נישואים, אף אחד לא יוצא": אחד השינויים הגדולים בשוק ההון מגיע

● ראיון | המשקיע שקנה בית בפאפוס בגלל אשתו

התוכנית, שמקדם משרד השיכון, כוללת הקמת 2,600 יחידות דיור חדשות במזרח בית שמש. היא משתרעת על שטח של 648 דונם, בין העיר הקיימת, בית העלמין, מושב זנוח וכביש 10 - בשטחי השיפוט של עיריית בית שמש ומועצת מטה יהודה. מבחינת משרד השיכון, השכונה נועדה להשלים את הרצף הבנוי בעיר ולהתחבר לכביש האזורי 3855.

תושבי בית שמש: מחלוקת פנימית

חברת מועצת העיר תמי זוסמן קראה בדיון לבטל את התוכנית כליל. לדבריה, "צריך לעצור את כל הבנייה בבית שמש. התכנון מבוסס על תוכנית מתאר מיושנת, בעוד שכיום כבר חיים בעיר כ־200 אלף תושבים, והכוונה היא להגיע למיליון. הרווחה קורסת, הניקיון קורס, התחבורה קורסת, אין תעסוקה, אין בית חולים.

"מדובר בשטח ירוק שמקיף את העיר, ריאה אחרונה שנותנת מרחב נשימה לכלל התושבים, חרדים ושאינם חרדים. בכל בניין בשכונת רמה ד', שהיא השכונה הגדולה במדינה, יש בממוצע שלוש כיתות. בכל יום נולדת בעיר כיתה חדשה, והפארקים אינם עומדים בעומס.

"זאת ועוד, אין סיבה שכל 150 אלף הדירות החסרות לציבור החרדי ייבנו דווקא בבית שמש, מה גם שהדירות כאן יקרות מאוד ולא כל זוג צעיר יכול להרשות לעצמו דירה בעיר. בונים גם בנתיבות, קריית מלאכי, עפולה והר יונה, וגם שם יש קהילות חרדיות.

"הציבור החרדי רוצה בדיוק כמו כולם איכות חיים טובה, עם תשתיות ראויות, תעסוקה, פארקים, בריכות ומגרשי ספורט. ראו כיצד נבנו לפני כ־30 שנה מודיעין עילית והשכונות החרדיות בבית שמש, ומנגד הערים מודיעין ושהם. ההבדלים עצומים והפערים מדברים בעד עצמם".

בעוד זוסמן טוענת שהאינטרס של תושבי בית שמש הוא לבטל את התוכנית כליל, נציגים חרדים אחרים טענו שיש לבנות, אולם להפחית את גובה הבינוי לשמונה קומות בלבד, כדי להתאים לאורח החיים החרדי.

תמי זוסמן, חברת מועצת העיר בית שמש / צילום: תמונה פרטית

המושבים: "התוכנית דורסת את הצביון הכפרי"

התנגדויות נוספות הגיעו מצד מושב זנוח, ששדותיו אמורים להיפגע מהרחבת העיר. חלק מהמתנגדים הם מהמשפחות של מייסדי המושב משנות ה־50, שלטענתן נאבקות על פרנסתן - לולים עם מערכות סולאריות, מטעים וגידולי שדה.

עו"ד שחר פטל, המייצג עשרה משקים גובלים בזנוח, יחד עם עו"ד יואב אינגבר, טען בהתנגדות: "מדובר בתוכנית הלוקה בפגמים מהותיים. היא סותרת את הוראות תמ"מ 30/1 (חיץ יער מזרחי לבית שמש), מתעלמת מהיעדר תוכנית מתאר כוללנית מאושרת לעיר, ופוגעת משמעותית בזכויות קניין ובערכי טבע לרבות כריתת יער ופגיעה במסדרון אקולוגי חשוב. כל זאת תוך יצירת מצג שווא של 'אינפיל', בעוד שבפועל מדובר בשלב ראשון במהלך רחב להרחבת העיר מזרחה. מנגנון הפיצול המלאכותי - ו/1 במחוזית ולאחריה ו/2-ו/3 בוותמ"ל - מעלה חשש לשימוש לרעה בסמכויות, ולפגיעה במינהל התקין.

"התוכנית דורסת את הצביון הכפרי של זנוח, מוחקת את זהותו, חוסמת את אפשרויות הקיום והצמיחה ופוגעת ישירות בביטחון המזון - דרך חיסול שטחים חקלאיים פעילים - בלי לבחון באופן מספק אלטרנטיבות ראויות"

יוסי פרץ, תושב זנוח ויליד המושב, מספר: "לפני כ־25 שנים נלקחו מרבית האדמות המקיפות את המושב מצד דרום, מערב וצפון לטובת בית שמש. נכסים יקרי ערך שנישלו את המושב מאדמותיו, עם תמורה מצחיקה ומעליבה. כעת רוצים לקחת שטחים נוספים.

"ישנו שטח בתוך התוכנית אשר ניתן לבנות עליו וליעד אותו לבנייה צפופה, 25 קומות, ובכך לחסוך שני שלישים מהשטח. לצערי, מהתוכניות ניתן ללמוד שמייעדים בנייה זו לסקטור מסוים. אנחנו מושב דתי ואפילו בשבת שמחנו לראות טיילים המגיעים לטייל באזור, שלנו ורוכבי אופניים, נהנים מנוף נדיר. אין עוד מקומות כאלו בישראל".​

הזווית הירוקה: "תכנון בלתי־מיטבי של הקרקע"

בניגוד להתנגדויות שהגישו נציגי החברה החרדית בדרישה להנמיך את הבנייה המתוכננת באזור כדי להתאים לאורח החיים החרדי, פרופ' איריס האן, לשעבר מנכ"לית החברה להגנת הטבע, שכתבה את חוות הדעת שהוגשה בהתנגדות של מושב זנוח, מזהירה מפני ההנמכה: "בינוי נמוך בשולי יערות ובאזורים בעלי ערכיות נופית גבוהה הוא ניצול בלתי־מיטבי של הקרקע, המחריף את דפוסי הפרבור ומגדיל את הלחץ על שטחים פתוחים נוספים. יש להחזיר את עיקר הבנייה פנימה, אל תוך הרקמה העירונית".

לדבריה, "כשאין ראייה כוללת - כל שכונה הופכת לעולם בפני עצמה. התוצאה היא עיר מפורקת, חסרת לוגיקה תחבורתית וחסרת גבול".

החשש העיקרי של האן הוא מפריצת הגבול של הבנייה לכיוון הרי ירושלים. "הדגשתי בחוות הדעת שלי שתוכנית ו/1 אינה עומדת בפני עצמה. תוכניות ו/2, ו/3 ימשיכו לטפס על הרי ירושלים. ברגע שעוברים את הגבול הטבעי, זה מה שיקרה. ברגע שאין תכנון כולל לבית שמש, אין גבול.

"אבל הטענה שלנו היא שגם תוכנית ו/1 בפני עצמה, התועלת שלה פחותה בהרבה מהנזק שהיא תגרום. מהצד התכנוני, זה נגד צו השעה לבנות קודם כול בתוך התחומים הבנויים של העיר. בשנים האחרונות היד על שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים קלה".

הוועדה המחוזית מסרה בסיום הדיון כי תקיים סיור בשטח ולאחר מכן תקבל החלטה.