ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ריי דליו: בשוק ה-AI נוצרה בועה, זו הסיכה שעלולה לפוצץ אותה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ריי דליו

ריי דליו מזהיר: בשוק הבינה המלאכותית נוצרה בועה מסוכנת, זו הסיכה שעלולה לפוצץ אותה

"מתי היא תתפוצץ - אולי איננו יודעים בדיוק" אמר המיליארדר, "אבל דבר אחד ברור - רמת הסיכון גבוהה מאוד" •"בועות לא באמת מתפוצצות עד שהידוק מוניטרי גורם להן להתפוצץ"

בועז בן נון 11:45
ריי דליו, מייסד ברידג'ווטר / צילום: ap, Ng Han Guan
ריי דליו, מייסד ברידג'ווטר / צילום: ap, Ng Han Guan

ריי דליו, המיליארדר שהקים את קרן הגידוור ברידג'ווטר, מזהיר כי בשוק הבינה המלאכותית נוצרה בועה מסוכנת.

אחרי העליות החדות: האנליסט שממליץ - זה הסקטור שכדאי להתרחק ממנו
בנק ההשקעות שממליץ למכור את ברקשייר האת'וויי. אלו הסיבות

לדבריו, סביב מניות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב נוצרה בועה על רקע הבום בבינה המלאכותית - אך הוא מעריך שהיא לא תתפוצץ עד שהפדרל ריזרב ישנה כיוון ויחמיר את המדיניות המוניטרית. "יש הרבה סממנים של בועה", אמר דליו בראיון ל-CNBC מפורום ההשקעות העתידיות בריאד, ערב הסעודית. "אבל בועות לא באמת מתפוצצות עד שהידוק מוניטרי גורם להן להתפוצץ".

"הסבירות גבוהה יותר שהפד יקל בריביות מאשר יעלה אותן", הוא אומר. הפדרל ריזרב צפוי להוריד את הריבית בפעם השנייה השנה היום, ומשקיעים רבים מעריכים כי תהיה הורדה נוספת בדצמבר.

דליו ציין כי "מדד הבועה" האישי שלו מצוי כעת ברמה גבוהה יחסית, והצטרף לשורה של משקיעים בולטים שהזהירו לאחרונה מפני בועה הקשורה להוצאות על בינה מלאכותית.

שוק המניות מציג ביצועים חלשים

המיליארדר הוסיף כי מחוץ למניות הקשורות ל-AI, שוק המניות הרחב מציג ביצועים חלשים יחסית, וכי הרווחים מרוכזים במידה רבה בקרב ענקיות הטכנולוגיה - שלדבריו אחראיות לכ-80% מהעליות. אתמול זינקו שלושת מדדי המניות המובילים לרמות שיא חדשות, בהובלת מניות הטק, על רקע ציפיות לעוד חדשות חיוביות בתחום הבינה המלאכותית מדוחות הענקיות שיפורסמו השבוע.

דליו אמר כי הכלכלה כיום נחלקת לשני חלקים - מצד אחד, הפחתת ריביות בעקבות היחלשות באזורים מסוימים; ומצד שני, היווצרות בועה באזורים אחרים.

לדבריו, המדיניות המוניטרית אינה מסוגלת לתמוך בשני הקצוות הללו בו-זמנית בשל הפער ביניהם, מה שהופך את המשך התנפחות הבועה לסביר יותר. דליו השווה את המצב הנוכחי לתקופות שלפני משברים היסטוריים - כמו בשנים 1998-1999 או 1927-1928.

"אם זו בועה או מתי היא תתפוצץ - אולי איננו יודעים בדיוק", אמר דליו. "אבל דבר אחד ברור - רמת הסיכון גבוהה מאוד".