ריי דליו, המיליארדר שהקים את קרן הגידוור ברידג'ווטר, מזהיר כי בשוק הבינה המלאכותית נוצרה בועה מסוכנת.

לדבריו, סביב מניות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב נוצרה בועה על רקע הבום בבינה המלאכותית - אך הוא מעריך שהיא לא תתפוצץ עד שהפדרל ריזרב ישנה כיוון ויחמיר את המדיניות המוניטרית. "יש הרבה סממנים של בועה", אמר דליו בראיון ל-CNBC מפורום ההשקעות העתידיות בריאד, ערב הסעודית. "אבל בועות לא באמת מתפוצצות עד שהידוק מוניטרי גורם להן להתפוצץ".

"הסבירות גבוהה יותר שהפד יקל בריביות מאשר יעלה אותן", הוא אומר. הפדרל ריזרב צפוי להוריד את הריבית בפעם השנייה השנה היום, ומשקיעים רבים מעריכים כי תהיה הורדה נוספת בדצמבר.

דליו ציין כי "מדד הבועה" האישי שלו מצוי כעת ברמה גבוהה יחסית, והצטרף לשורה של משקיעים בולטים שהזהירו לאחרונה מפני בועה הקשורה להוצאות על בינה מלאכותית.

שוק המניות מציג ביצועים חלשים

המיליארדר הוסיף כי מחוץ למניות הקשורות ל-AI, שוק המניות הרחב מציג ביצועים חלשים יחסית, וכי הרווחים מרוכזים במידה רבה בקרב ענקיות הטכנולוגיה - שלדבריו אחראיות לכ-80% מהעליות. אתמול זינקו שלושת מדדי המניות המובילים לרמות שיא חדשות, בהובלת מניות הטק, על רקע ציפיות לעוד חדשות חיוביות בתחום הבינה המלאכותית מדוחות הענקיות שיפורסמו השבוע.

דליו אמר כי הכלכלה כיום נחלקת לשני חלקים - מצד אחד, הפחתת ריביות בעקבות היחלשות באזורים מסוימים; ומצד שני, היווצרות בועה באזורים אחרים.

לדבריו, המדיניות המוניטרית אינה מסוגלת לתמוך בשני הקצוות הללו בו-זמנית בשל הפער ביניהם, מה שהופך את המשך התנפחות הבועה לסביר יותר. דליו השווה את המצב הנוכחי לתקופות שלפני משברים היסטוריים - כמו בשנים 1998-1999 או 1927-1928.

"אם זו בועה או מתי היא תתפוצץ - אולי איננו יודעים בדיוק", אמר דליו. "אבל דבר אחד ברור - רמת הסיכון גבוהה מאוד".