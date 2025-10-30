מה הקשר המשפחתי בין מנכ"לית AMD ומנכ"ל ומייסד אנבידיה?

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה פירוש השם אבו דאבי?

2. מה הקשר המשפחתי בין ליסה לו, מנכ"לית AMD, וג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד אנבידיה?

3. מהו צבע הפריחה של צמח השומשום?

4. מה מקור שמה של שכונת נווה צדק בתל אביב?

5. איזה צמח מרכיב את תג היחידה של אגף המודיעין?

6. מהי המתכת הנפוצה ביותר בקרום כדור הארץ?

7. על דגל איזו מדינה מצויר עיט שיושב על צבר ואוכל נחש?

8. איך נקראת האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל?

9. מי ראש המדינה המכהן המבוגר ביותר?

10. מהי המילה המוכרת יותר ל"ספוקו"?

11. מי הסופר שעשה חרקירי מול כל יפן?

12. איך נקרא בעברית הטקסט של יצירה מוזיקלית ווקאלית־בימתית?

13. סוג של מה היא לְשִׁישִׁית?

14. בתחומי איזו מועצה אזורית נמצאים המושבים אליפלט ואמנון?

15. באיזה תחום מוענק פרס דן דוד?