ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G מה הקשר המשפחתי בין מנכ"לית AMD ומנכ"ל ומייסד אנבידיה?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

מה הקשר המשפחתי בין מנכ"לית AMD ומנכ"ל ומייסד אנבידיה?

מהי המתכת הנפוצה ביותר בקרום כדור הארץ, סוג של מה היא לְשִׁישִׁית ומה פירוש השם אבו דאבי? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:40
מה הקשר המשפחתי בין מנכ''לית AMD ומנכ''ל ומייסד אנבידיה? / צילום: Shutterstock
מה הקשר המשפחתי בין מנכ''לית AMD ומנכ''ל ומייסד אנבידיה? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה פירוש השם אבו דאבי?
2. מה הקשר המשפחתי בין ליסה לו, מנכ"לית AMD, וג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד אנבידיה?
3. מהו צבע הפריחה של צמח השומשום?
4. מה מקור שמה של שכונת נווה צדק בתל אביב?
5. איזה צמח מרכיב את תג היחידה של אגף המודיעין?
6. מהי המתכת הנפוצה ביותר בקרום כדור הארץ?
7. על דגל איזו מדינה מצויר עיט שיושב על צבר ואוכל נחש?
8. איך נקראת האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל?
9. מי ראש המדינה המכהן המבוגר ביותר?
10. מהי המילה המוכרת יותר ל"ספוקו"?
11. מי הסופר שעשה חרקירי מול כל יפן?
12. איך נקרא בעברית הטקסט של יצירה מוזיקלית ווקאלית־בימתית?
13. סוג של מה היא לְשִׁישִׁית?
14. בתחומי איזו מועצה אזורית נמצאים המושבים אליפלט ואמנון?
15. באיזה תחום מוענק פרס דן דוד?

תשובה 1

אבי הצבי

תשובה 2

הסבא של לו (מצד אמא) הוא דוד של הואנג

תשובה 3

לבן

תשובה 4

מתוך ספר ירמיהו

תשובה 5

חבצלת

תשובה 6

אלומיניום

תשובה 7

מקסיקו

תשובה 8

אקו"ם 

תשובה 9

פול בייה, נשיא קמרון (בן 92)

תשובה 10

חרקירי, שמשמעותו חיתוך הבטן; הספוקו הוא חלק מקוד התנהגות של הסמוראי כדי להימנע מנפילה בשבי והבושה הכרוכה בכך

תשובה 11

יוקיו מישימה, הסופר־מחזאי־משורר

תשובה 12

לברית 

תשובה 13

עשב חד־שנתי

תשובה 14

מועצה אזורית מבואות החרמון

תשובה 15

 הפרס ניתן עבור תרומה משמעותית לחקר ההיסטוריה ותחומי הידע האחרים הקשורים לעבר האנושי