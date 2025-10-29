ויולה קרדיט השלימה גיוס של הקרן הגדולה ביותר שלה - 2 מיליארד דולר

ויולה קרדיט השלימה גיוס של 2 מיליארד דולר לקרן האשראי מגובה הנכסים השלישית שלה (Viola ABL Fund III), זאת מעל יעד הגיוס המקורי שעמד על 1.5 מיליארד דולר.

הסגירה הראשונה של הקרן התקיימה באוגוסט 2024 בהיקף של 600 מיליון דולר. הקרן החדשה ממשיכה את האסטרטגיה של קודמתה ומתמקדת במתן אשראי מגובה נכסים לחברות טכנולוגיה ופינטק, תוך דגש על פתרונות פיננסיים מעשיים בשווקים הריאליים, כמו הלוואות לעסקים קטנים ולצרכנים, אשראי לרכב ותשלומי שכירות. בויולה מדגישים כי הקרן אינה מתמקדת בתחום הבלוקצ'יין או הקריפטו, אלא בפלטפורמות אשראי מבוססות נכסים ותזרימי הכנסות יציבים.

במקביל, הפוקוס של ויולה קרדיט ממשיך להיות גלובלי, עם משרדים בתל אביב, בניו יורק ובלונדון ופעילות ב־10 מדינות, אך לצד זאת שמה הקרן דגש ייחודי על האקוסיסטם הישראלי. הקרן צפויה להרחיב את מימון חברות הפינטק המקומיות וללוות אותן מהשלבים המוקדמים של פיתוח מוצרי האשראי ועד לצמיחתן בשווקים בינלאומיים.

בין החברות שכבר קיבלו מימון ניתן למצוא את Lendbuzz, המספקת אשראי לרכב לפלחי אוכלוסייה שאינם מקבלים מענה מסורתי; את החברה הישראלית Heisen, המנהלת תשתיות תשלומים לבתי חולים בארה"ב; ואת Obligo, המספקת פתרונות לשכר דירה בארה"ב. הקרן אף מממנת חברות בעלות מודלים פיננסיים חדשניים בתחומים נוספים, כדוגמת רכישת קטלוגי מוזיקה ויצירת תזרימי זכויות.

מומנטום בתחום האשראי מגובה הנכסים

לדברי הקרן עצמה, הביקוש הגבוה לקרן מגיע כחלק מהמומנטום שמציגה פעילות האשראי הפרטי בכלל והאשראי מגובה הנכסים בפרט. בספטמבר 2024 הכריזה ויולה קרדיט על שיתוף־פעולה אסטרטגי בהיקף של 500 מיליון דולר עם Cadma Capital Partners, מבית Apollo Global Management, המסייע להעמיק את יכולתה לבצע עסקאות מימון גדולות ומורכבות יותר בשווקים מערביים. בישראל פועלת הקרן בשיתוף־פעולה עם "Value השקעות מתקדמות", שגייסה הון ממשקיעים פרטיים כשירים שהצטרפו לקרן החדשה.

רותי פורמן ועידו ויגדור, שותפים מנהלים בויולה קרדיט, מציינים כי ההתרחבות המהירה של פעילות הפינטק העולמית מזינה באופן ישיר את הצורך בפתרונות אשראי חוץ־בנקאיים מותאמים. לדבריהם, השלמת הסגירה הסופית של הקרן השלישית משקפת אמון מתמשך מצד המשקיעים ומהווה נדבך חשוב בהרחבת האסטרטגיה הגלובלית של הקרן.

"אנו מזהים עניין הולך וגובר מצד משקיעים מקומיים ומהעולם בתחום האשראי מגובה הנכסים, ונדאג להמשיך ללוות חברות טכנולוגיה ופינטק בצמיחתן ולתמוך במימוש פוטנציאל ההתרחבות שלהן בשווקים מערביים", אמרו. "אנו מודים למשקיעים הקיימים והחדשים שהצטרפו למסע ומשמשים כשותפים מלאים בדרכנו".