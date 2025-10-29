דובר צה"ל הודיע היום (ד') כי נפתחה חקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון משדה תימן, ובו נראים חיילים תוקפים מחבל חמאס כלוא. על פי דובר צה"ל, "נבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית. בשלב זה אישר הרמטכ"ל את בקשתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא". היועצת המשפטית לממשלה: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, הוחלט על פתיחה בחקירה פלילית".

בחודש יוני 2024 פורסם תיעוד ממרכז החקירה שמציג לטענת התביעה הצבאית - כיצד תקפו לכאורה החיילים מחבל חמאס. בתחילת התיעוד נראים עצורים שוכבים על הרצפה כפותים ועיניהם מכוסות. לפתע, קבוצה של חיילי מילואים מכוח 100, נראים לוקחים את אחד המחבלים הצידה. הם ככל הנראה מודעים למצלמות האבטחה, ומנסים להסתיר לכאורה את מעשיהם.

היועצת המשפטית לממשלה: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגין עבירות הנוגעות לפרסום הסרטון מפרשת שדה תימן. החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה. ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות. עדכון אודות הפתיחה בחקירה נמסר לבג"ץ. בשלב זה והואיל והחקירה נמשכת לא ניתן למסור פרטים נוספים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "הרמטכ"ל אייל זמיר עדכן אותי שבעקבות חקירה פלילית שמתקיימת בפרשת הדלפת הקלטת בשדה תימן, ובדיקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשה - הוחלט שהפרקליטה הצבאית הראשית תצא לחופשה. אני מברך ומגבה את ההחלטה - מדובר בפרשה חמורה שיצרה עלילת דם נגד חיילי צה"ל בארץ ובעולם והיא חייבת להיבדק ולהיחקר עד תום".

כתב אישום נגד חיילי מילואים

כתב האישום שהוגש בחודש פברואר השנה לבית הדין הצבאי מתאר מסכת אלימות קשה בעצור, שכללה דקירה בעכוזו באמצעות חפץ חד שהוחדר סמוך לפי הטבעת, וכן מכות שגרמו לו לפציעות חמורות, ובהן שברים בצלעות, נקב בריאה וקרע פנימי ברקטום.

בשעה 22:26 לערך לקחו הנאשמים את המחבל לבדיקה, והוא אזוק בידיו וברגליו ועיניו מכוסות בפלנלית. הם הובילו אותו לאזור החיפוש, בעוד חלקם יצרו חיץ סביבו באמצעות גופם ומגיני פלסטיק. לפי כתב האישום, במהלך 15 הדקות הבאות בעטו הנאשמים בעצור, דרכו עליו, עמדו על גופו, הכו אותו, גררו אותו על הרצפה ואף הפעילו עליו טייזר - גם לכיוון הראש. בשלב מסוים אחד מהם דקר אותו בעכוז בחפץ חד, שחדר סמוך לפי הטבעת וגרם לו לקרע ברקטום. חייל אחר הכניס לפיו אלה, שבה החזיק כחלק מציודו האישי.

לאחר מכן הובילו הנאשמים את העצור למזרן במתחם הכליאה. אחד מהם משך את חולצתו כדי שתכסה את אזור הישבן. זמן קצר לאחר מכן החל המחבל לדמם מאזור העכוז, וכעבור שעה דווח שהוא התלונן על קושי בנשימה וכאב ראש. כמה שעות אחר כך הבחין סגל מתחם הכליאה בדימום הרב והזעיק חובשים שפינו אותו למרפאת המתקן, שם הורה רופא על פינויו לבית חולים.

מכתב האישום: "מעשי האלימות המתוארים של הנאשמים גרמו לחבלות חמורות בגופו של העצור, לשברים ב-7 מצלעותיו, לנקב בריאתו השמאלית, לקרע ברקטום ולחבלות בגופו ובפניו. עקב כך, ועקב הדקירה בעכוזו, נדרש העצור להליך כירורגי, שכלל הטיה של המעי הגס לדופן הבטן שלו והתקנת סטומה, ולהליך כירורגי שכלל הכנסת נקז חזה, לקבלת מנות דם, לאשפוז ולליווי רפואי ממושך".

פורסם לראשונה ב-N12.