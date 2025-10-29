בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו נבחר כחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית. ההודעה על מינויו הגיעה במהלך כינוס שנערך הערב (ד') בבנייני האומה בירושלים. חברי ההסתדרות הציונית העולמית אישרו את הצטרפותו של נתניהו הבן כחבר הנהלה רשמי בארגון.

מי שהכריז על שמו מעל הבמה הוא שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שנחשב למקורב למשפחת נתניהו - ולמי שעמד מאחורי הקידום של המינוי. מסתמן כי השלב הבא הוא לנסות למנותו גם לראש מחלקה בהסתדרות הציונית העולמית. תפקיד אשר מקביל לשר במוסדות הציוניים.

גורם פוליטי המעורה בפרטים סיפר הדיונים בקונגרס הציוני נעצרו, עקב ההלם מהכוונה למנות את יאיר נתניהו לראש מחלקה. גורם באופוזיציה טען כי ההסכם בסכנה. נדגיש כי תפקידו החדש של יאיר נתניהו, שישב על תקן מועמד ראש הממשלה, יובטח לחמש שנים.

ההסתדרות הציונית, גוף ותיק שנוסד לפני יותר ממאה שנה, משמשת כיום זירה פוליטית ומוסדית לבכירים ממגוון מפלגות, ומשרתיה נחשבים נחשקים במיוחד בשל התנאים וההשפעה הציבורית שהם מקנים. במסגרת התפקיד החדש צפוי נתניהו הבן לקבל לשכה, רכב צמוד, תקציב פעילות ומשכורת כמעט זהה לזו של שר בממשלה - בניכוי ארבעה אחוזים בלבד.

"שמענו בתדהמה את ההחלטה הבזויה למנות את יאיר נתניהו לתפקיד בכיר במוסדות הציונים", נמסר ממפלגת יש עתיד. "לא נחתום על שום הסכם כזה במוסדות הציונים". גם במפלגת המילואימניקים של יועז הנדל יצאו נגד המינוי: "התחרפנו לגמרי. שיא הסיאוב בדיל עם מפלגות אופוזיציה. אין אחד שחושב שם שאחרי מלחמה כזאת ראוי אפילו סמלית למנות מילואימניקים? סתם מישהו שעשה משהו למען המדינה בשנתיים האחרונות. יש כאן הכול חוץ מציונות".

במקביל, בעוצמה יהודית ניסו מוקדם יותר היום להשיג את ראש הממשלה כדי שיתערב לטובתם וידאג שהשר מיקי זוהר יסיר את החרם על המפלגה במוסדות הלאומיים. מלשכתו נמסר שראש הממשלה "לא מתערב" בנושאים מסוג זה - והוא סומך על החלטותיו של מיקי זוהר.

פורסם לראשונה ב-N12.