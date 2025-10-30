ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הפסקת אש | סיקור שוטף

הערכה בצה"ל: חמאס יחזיר 4 חללים חטופים בימים הקרובים

בצלב האדום טענו: לא היינו מודעים לתרגיל של חמאס, התיעוד מהשטח מוכיח אחרת •  במקום אדלשטיין: טלי גוטליב, נגדה מתנהלת חקירה על הדלפת מידע סודי - תמונה לחברת ועדת החוץ והביטחון • דיווחים ערבים מעזה: חיל האוויר תקף בח'אן יונס • עדכונים שוטפים

חיפושים אחר גופות חטופים בעזה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana
חיפושים אחר גופות חטופים בעזה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana

עדכונים שוטפים

07:37 - בנט בהודעה נגד מינוי ח"כ גוטליב לחברה בוועדת המשנה הסודית של חוץ וביטחון: "זוהי סכנה ברורה ומיידית לביטחון ישראל. בעבר, זיהוי תוכנית הגרעין הסורית והשמדתה נולדו בוועדה הזו. ללא שיח חופשי ופתוח בוועדה, סוריה הייתה אוחזת כיום בנשק גרעיני. יש לבטל החלטה זו מיד".

01:31 - דיווחים ערבים מעזה: חיל האוויר תקף בח'אן יונס

00:54 - במקום אדלשטיין: טלי גוטליב תמונה לחברת ועדת החוץ והביטחון

גוטליב תמונה לחברה בוועדה הסודית ביותר של הכנסת: חה"כ יולי אדלשטיין, מי שהיה יו"ר ועדת החוץ והביטחון, מצא עצמו כעת מחוץ לוועדה - אחרי שהפר את המשמעת הקואליציונית. אדלשטיין, שהצביע בעד חוק הריבונות למרות הנחייתו המפורשת של ראש הממשלה נתניהו, יוחלף בחברת הכנסת טלי גוטליב - כפי שהודיע אתמול (רביעי) יו"ר הקואליציה אופיר כץ.

בנוסף לחברותה בוועדת החוץ והביטחון, חה"כ גוטליב תמונה לחברה גם בוועדת המשנה לשירותים חשאיים, שנחשבת לוועדת המשנה הסודית ביותר בכנסת. בתוך כך חשוב לציין שנגד ח"כ טלי גוטליב, שתיכנס עכשיו לקודש הקודשים של הביטחון הישראלי, מתנהלת חקירה על הדלפת מידע סודי. לכתבה המלאה

20:58 - ראש סבא"א רפאל גרוסי: אנחנו חוזרים בהדרגה לאיראן, אך טרם חזרנו לפקח על מתקני הגרעין שהותקפו על ידי ארה"ב וישראל

20:25 - בצלב האדום טענו: לא היינו מודעים לתרגיל של חמאס, התיעוד מהשטח מוכיח אחרת

התרגיל השפל של חמאס שנחשף לראשונה ב-N12 גרר תגובות קשות בישראל ובעולם, אך דווקא לצלב האדום לקח שעות ארוכות להגיב. בארגון הבינ"ל גינו את התיעוד השקרי שבו נראים המחבלים מביימים את חיפוש וחילוץ גופת חלל חטוף - וטענו שלא ידעו דבר על ההונאה. אלא שתיעוד חדש שפרסמנו הערב (רביעי) במהדורה המרכזית מוכיח אחרת. לקריאת הכתבה.

20:19 - צה"ל פועל במנהרות באזור ח'אן יונס שעד כה נמנע מלפעול בהן - מחשש לפגיעה בחיי החטופים

16:08 - הערכה בצה"ל: חמאס יחזיר 4 חללים חטופים בימים הקרובים, בהם את השניים שתכנן לשחרר ביום ג'.

פורסם לראשונה ב-N12