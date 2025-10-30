ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אמזון עקפה את הציפיות ברבעון; מזנקת בכ-10% במסחר המאוחר
הכנסות החברה היו 180 מיליארד דולר והרווח 1.95 דולר למניה, בהרבה מעל הצפי • עקפה את תחזיות השוק בשני מנועי הצמיחה המרכזיים שלה: בשירותי הענן, ההכנסות עמדו על 33 מיליארד דולר, לעומת צפי של 32.42 מיליארד דולר, בתחום הפרסום ההכנסות הסתכמו ב־17.7 מיליארד דולר, גבוה מהצפי

מיטל וייזברג 22:25
אנדי ג'סי, מנכ''ל אמזון / צילום: Reuters, Ted S. Warred
ענקית הקמעונאות אמזון מפרסמת הערב (ה') את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2025. ההכנסות עומדות על 1800 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־177.7-177.9 מיליארד דולר, והרווח למניה מסתכם ב-1.95 דולר, לעומת צפי של 1.57 דולר למניה. מניית אמזון עולה בכ-10% במסחר המאוחר. זאת על רקע ביצועי יתר מתונים מתחילת השנה, שבהם עלתה בכ-4% בלבד, הרחק מאחורי שאר שבעת המופלאות.

הנתונים שפורסמו מראים do שאמזון עקפה את תחזיות השוק בשני מנועי הצמיחה המרכזיים שלה: Amazon Web Services (AWS) - ההכנסות עמדו על 33 מיליארד דולר , לעומת 32.42 מיליארד דולר שציפו האנליסטים (על פי StreetAccount). תחום הפרסום (Advertising) - ההכנסות הסתכמו ב־ 17.7 מיליארד דולר, גבוה מהצפי ל־ 17.34 מיליארד דולר.

אמזון צופה לרבעון החגים הכנסות של 206-213 מיליארד דולר , עלייה של 10%-13% לעומת השנה שעברה - מעט מעל תחזית הקונצנזוס של 208.4 מיליארד דולר לפי FactSet. אם התחזית תתממש, זה יהיה הרבעון הראשון בתולדות החברה עם הכנסות של מעל 200 מיליארד דולר. ברווח התפעולי, אמזון מעריכה טווח של 21-26 מיליארד דולר , בהשוואה לציפיות האנליסטים שעמדו על 23.8 מיליארד דולר .

בהודעה נמסר כי התחזית מניחה בין היתר שלא יבוצעו רכישות נוספות, ארגון מחדש או הסדרים משפטיים חדשים במהלך הרבעון.

במקביל, השוק עוקב אחר שיעורי הרווחיות, ההוצאות על תשתיות דאטה ואוטומציה, ושיעור הצמיחה בפרסום המקוון ובעסקי החלל של החברה - Kuiper. בבנק אוף אמריקה הציבו תחזית אופטימית מעל הקונצנזוס, וצפו רווח תפעולי של 20.4 מיליארד דולר לעומת תחזית שוק של 19.7 מיליארד דולר. עיני המשקיעים נשואות כעת גם להנחיות לרבעון הרביעי, רבעון החגים הקריטי, כאשר הצפי בוול סטריט עומד על מכירות של כ-208.35 מיליארד דולר.

הדוחות מגיעים על רקע כך שהשבוע, אמזון פצחה במהלך קיצוצים רחב־היקף, לאחר שאישרה צמצום של כ-14 אלף עובדים בחטיבת המטה הגלובלית, זאת לאחר שפורסם שתפטר כ-30 אלף איש - מה שהיה מהווה את מהלך הפיטורים הגדול בתולדות החברה, במטרה "להתארגן באופן רזה יותר" ולהאיץ השקעות בליבת ה-AI.

לפי הנהלת החברה, ובראשה המנכ"ל אנדי ג'סי, מהפכת הבינה המלאכותית מחייבת מבנה ארגוני יעיל יותר ופחות שכבות ניהול, גם אם הביצועים העסקיים נותרו חזקים. מדובר בהמשך למהלכי התייעלות שהחלו כבר ב-2022 עם פיטורי כ-27 אלף עובדים, ומצטרפים לחששות המשקיעים סביב הקצב שבו AWS מצליחה להדביק את ההתקדמות של מיקורוספט וגוגל בענן.