רשות ני"ע הודיעה היום כי תסייע במימון בקשה לתובענה ייצוגית נגד חברת אייסקיור מדיקל , בנושא החסרת מידע מהותי מציבור המשקיעים. התביעה נגד החברה הוגשה ביולי 2021, אז החברה נסחרה בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק, אם כי כיום היא נסחרת בנאסד"ק בלבד. החברה, שמפתחת טיפול בהקפאה לגידולים שפירים וממאירים בשד, נסחרת לפי שווי של 41 מיליון דולר, ורק לאחרונה, היא קיבלה אישור FDA לשיווק המוצר שלה לסרטן השד.

● ניתוח גלובס | נדל"ן, ביטחוניות ותשתיות: "בליץ" המדדים החדשים שמשיקה הבורסה

● ביטוח לאומי משנה את הכללים ומטלטל את החברות בתחום הסיעוד

מהרשות נמסר כי במרץ 2021, בוצעה הנפקה פרטית של החברה לבעל השליטה ולקרנות השקעות פרטיות (אשר גם כלפיהם מופנית הבקשה). המבקש טוען כי החברה לא גילתה לציבור כי הגישה בקשה ל-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, להכיר במוצר החברה כמכשיר פורץ־דרך. הכרה כזו מאפשרת קיצור המסלול הרגולטורי הדרוש כדי להביא את המוצר לשוק.

ואז, בחודש אפריל של אותה השנה, דיווח החברה כי המכשיר אכן הוכר כמכשיר פורץ־דרך. מניות החברה עלו בחדות, ולטענת המבקש, המשמעות היא כי מחיר ההנפקה גילם הנחה משמעותית על שוויה הריאלי של החברה באותה העת, אשר יצרה לניצעים רווח מיידי של מאות מיליוני שקלים על חשבון בעלי מניות מהציבור, תוך דילול שווי מניותיהם ושיעור אחזקותיהם של בעלי המניות מהציבור בחברה.

עוד טוען המבקש לפגמים בהצעה הפרטית, ביניהם כריכה של ההחלטה בדבר אישור ההנפקה הפרטית עם החלטה הקשורה למעבר למתכונת דיווח התואמת את כללי הנאסד"ק, והיעדר רוב של בעלי מניות שלא היה להם עניין אישי באישור ההנפקה הפרטית (לטענתו, לאור סיווג שגוי של חלק מבעלי מניות הקשורים לבעל השליטה ולהנהלת החברה כמי שאין להם עניין אישי באישור ההנפקה).

פחות מעשרה מקרים בחמש השנים האחרונות

זו אינה הפעם הראשונה שהרשות מממנת תביעה יצוגית. יש לה סמכות לכך מתוקף חוק ניירות ערך וחוק החברות. מהרשות נמסר כי מטרת המימון היא לצמצם את חסמי העלויות בפני יצירה להליכים קבוצתיים מסוג זה על־ידי שחקנים פרטיים, לאפשר פיצוי למשקיעים שספגו נזק, ובאופן עקיף כדי לשפר את ההרתעה ואת הציות בשוק ההון.

הרשות הסבירה כי מנחים אותה שני שיקולים בהחלטה האם לממן תובענה ייצוגית: השיקול הראשון הוא סיכויי הצלחת ההליך, שסופו בתשלום פיצוי כספי למשקיעים או סעדים אחרים שווי ערך, והשיקול השני הוא העניין הציבורי שהתביעה מעוררת. היא מבהירה כי אין בהחלטה לממן את התביעה הסכמה עם כל טענות המבקש, והסוגיה כמובן תוכרע בסופו של דבר בבית המשפט.

בשנים האחרונות, עזרה הרשות במימון תביעות נגד רוטשטיין נדל"ן, על כך שבעל השליטה ניצל לכאורה הזדמנויות בתחום עסקי החברה מבלי להביא אותן לחברה; נגד קבוצת עמוס לוזון בנושא דומה; נגד מיקי שלוסר מאריקה ביקיור על מספר נושאים, וביניהם לכאורה הסתרת מידע מנושאי משרה אחרים ומינוי בני משפחה; נגד נטו מלינדה בגין מתן הטבות לקרובי משפחתו של בעל מניות בחברה על חשבון החברה הציבורית לכאורה; נגד פרוטרום בגין מתן בונוס לאורי יהודאי בעת מכירת החברה ל-IFF, ועוד. כלומר, מדובר באירוע לא נדיר, אך גם לא מאוד נפוץ: פחות מעשרה מקרים בחמש השנים האחרונות.

גורם ברשות ני"ע הסביר היום ל"גלובס" כי כדי לקבל מימון לתביעה ייצוגית, על המגיש לבקש זאת באופן מפורש מן הרשות. "אנחנו מקבלים כ-10-12 בקשות כאלה בשנה, ובחרנו להודיע על האירוע הזה היום, בין היתר, כדי לעודד הגשה של בקשות נוספות, בעיקר בתחומים בבורסה שהם בעייתיים". הגורם הסביר כי קריטוריונים נוספים לבחינת הבקשה הם: התקציב שידרש מן הרשות, חומרת העבירות לכאורה והיקף הנזק. אפשר, כפי שניתן לראות במקרה הזה, להשיג מימון גם לחברות שכבר אינן נסחרות בבורסה בתל אביב, ובלבד שהן נסחרו בה בתקופה בה קרו האירועים בהם עוסקת התביעה".

אתם מעריכים כי העובדה שרשות ני"ע עומדת מאחורי תביעה כזו יכולה לחזק את העמדה של המבקשים בבית המשפט?

"אנחנו יכולים רק לשער לגבי זה. בכל מקרה, חשוב מאוד להדגיש שוב שהמימון שלנו אינו מעיד כי אנחנו מסכימים עם כל דבר שנאמר בתביעה, אלא שחשוב לנו שהיא תישמע".

ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "הרשות רואה חשיבות רבה בקידום הליכים אזרחיים שמטרתם להגן על ציבור המשקיעים ולחזק את אמון הציבור בשוק ההון. סיוע במימון תובענות ייצוגיות הוא כלי חשוב שנועד כמו במקרה זה להבטיח כי מידע מהותי יימסר לציבור במועד, באופן מלא ושקוף. כלי זה מהווה נדבך משלים לצד האכיפה הפלילית והמנהלית שמובילה הרשות, במטרה לחזק את ההרתעה והציות לכללי שוק ההון".

תגובת אייסקיור לא נמסרה עד למועד הפרסום.