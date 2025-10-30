נדל"ן, ביטחוניות ותשתיות: "בליץ" המדדים החדשים שמשיקה הבורסה

בעוד פחות משבועיים, ב-9 בנובמבר הקרוב, ייצאו לדרך לא פחות משלושה מדדי מניות חדשים שאותם משיקה בורסת תל אביב. מדבר בשלושה מדדים בתחומים שונים - ת"א נדל"ן-35, ת"א ביטחוניות ות"א תשתיות - שיעקבו כל אחד אחרי תחומים שנמצאים בכותרות, ושעשויים להציע למשקיעים אפשרות לנצל את תחילת הורדות הריבית על ידי בנק ישראל בעתיד, ולתת מענה לביקושים גדולים לענפים המדוברים, ככל שהמלחמה אכן תגיע לסיומה.

שלושת המדדים החדשים מצטרפים לשניים שהושקו בחודשיים האחרונים, מדד ת"א בנקים-5 משקל שווה, ומדד ת"א-בנקים וביטוח משקל שווה.

מי ייכנסו למדד נדל"ן 35?

ביום רביעי פרסמה הבורסה את הרכבו של מדד ת"א נדל"ן-35, שיכלול את הענקיות בתחומי הנדל"ן המניב והיזמי. זהו מדד נדל"ן שיציע למשקיעים חשיפה ל-35 המניות הגדולות בתחום מבחינת שווי שוק מבין 89 מניות הנדל"ן שמרכיבות את מדד ת"א-נדל"ן.

במדד ת"א נדל"ן-35 ייכללו ענקיות הקניונים והמשרדים, עזריאלי , מליסרון , ביג , מבנה , אלוני חץ ואמות . נוכחות בלוטת יש גם לחברות הבנייה למגורים: דמרי , אזורים , אאורה , ישראל קנדה , אפריקה מגורים , פרשקובסקי וקרסו נדל"ן . המדד יכלול גם את המצטרפת הטרייה לת"א, אמפא , שהונפקה לראשונה בקיץ האחרון. מרבית המניות המוזכרות רשמו תשואה דו-ספרתית גבוהה בשנה החולפת.

ביטחוניות: המדד הפופולרי

במדד ת"א ביטחוניות צפויות להיכלל אלביט מערכות , שמנייתה עלתה ב-82% בשנה האחרונה. החברה, בניהולו של בצלאל מכליס, היא הענקית הבלתי מעורערת של התחום, והיא החברה הרביעית בגודלה בבורסה, עם שווי שוק של 71 מיליארד שקל (לכן משקל כל מניה במדד הוגבל ל-10%). לצידה נקסט ויז'ן , יצרנית מצלמות לרחפנים ומל"טים, שהינה ההנפקה הלוהטת ביותר בבורסה מתחילת העשור, ושמנייתה עלתה בכ-250% רק בשנה האחרונה. ניתן להעריך בזהירות שגם חברות פופולריות אחרות, כמו ארית תעשיות , יצרנית המרעומים, ואורביט , המייצרת מערכת תקשורת לוויינית, ייכנסו אליו, אך שמן לא פורסם רשמית.

באשר לסקטור התשתיות, בבורסה מסבירים כי המחלקה הכלכלית הכינה עבודת מטה ארוכה כדי להגדיר מהי פעילות תשתיות. היא צפויה לכלול במדד מגוון רחב של חברות גם מתחומי האנרגיה והתקשורת, ולא רק חברות קבלניות שמפקחות על פרויקטי תשתית "קלאסיים", כמו אשטרום ושפיר הנדסה .

לדברי איתי ליפקוביץ', מנכ"ל הורייזן שוקי הון, "לא תמיד מניות שמוגדרות תשתיות הן באמת תשתיות. הבורסה הכניסה למדד את מניות האנרגיה ניו מד , רציו , בזן וישראמקו , יחד עם אנלייט מהאנרגיה הירוקה ויחד עם פז. יש כאן תמהיל, שהוא לא ממש מרוכז תשתיות".

"ייהנו מביקושים"

ליפקוביץ', מנכ"ל הורייזן , מציין כי הבורסה "לקחה סקטורים שיש להם ביקוש מאוד גדול בקרב המשקיעים. המניות הביטחוניות נהנו ממגמה חיובית אחרי תקופה נהדרת של ביקושים מישראל וגידול בתקציבי הביטחון בעולם. תחום הנדל"ן צפוי לקבל ביקושים חדשים עם הצפי לירידת הריבית בישראל ובעולם. כל תחום התשתיות צפוי גם הוא ליהנות מביקושים, עם סיום המלחמת והקטנת הוצאות הביטחון, כשהשקעות ממשלתיות ילכו יותר לתשתיות".

פעיל ותיק מוסיף כי להערכתו הבורסה פשוט מנסה לקלוע לטעמו העתידי של הציבור: "הם להערכתי רוצים מדדים פופולריים, מתוך רצון להציף ככה ערך למניות עצמן. כל מדד כזה יש לו פוטנציאל להפוך למכשיר השקעה לוהט".

מדד הנדל"ן, כך סבורים בשוק, יכול לקבל דחיפה מגל ביקושים לדירות או קניות בקניונים בסיום המלחמה, ככל שזו אכן תסתיים, וכן במיוחד מהורדות ריבית על ידי בנק ישראל.

רוח גבית מהורדת הריבית

בעוד חודש נדע אם נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, מתחיל להפחית את הריבית, לאחר שלפני שבועיים הפתיע מדד המחירים של ספטמבר והיה נמוך מהתחזיות - מה שמגביר את הפחתת קצב האינפלציה במשק, לכיוון 2.5%, לתוך יעד בנק ישראל (1%-3% בשנה).

בחודש האחרון הצטיינו מניות הנדל"ן המקומיות בעליות שערים, בין היתר כתוצאה מההערכות שהוזכרו לעיל, ורשמו תשואה עודפת על המדדים האחרים. נראה כי הדלק העיקרי בעיקר במנועי חברות הנדל"ן היא אפשרות של ירידה בריבית, מה שעשוי לשפוך אור על מהלכי הבורסה. נציין כי חברות הבנייה למגורים יקבלו ביקושים גדולים יותר כאשר המשכנתאות יוזלו, וחברות הנדל"ן המניב ייהנו מירידה בעלויות המימון ומדוחות שמאים משופרים בהמשך, הודות להורדות ריבית, ככל שיהיו.

הבורסה מסתכלת על מצב המשק כשהיא משיקה מדדי מניות, מסביר סמנכ"ל המסחר בבורסה יניב פגוט. "אנחנו מנסים להסתכל על תמונת המאקרו ולראות מה צפוי שם. אין ספק שהורדת הריבית מאוד משמעותית לתחום הנדל"ן. לריבית יש השפעה גדולה על חלק מהחברות הממונפות. אנחנו גם חושבים על הטרנד הבא אחרי הביטוח והבנקים, ואיפה יש מספיק נכסים (כדי לייצר מדד)".

בתחום התשתיות, השקת המדד מגיעה בעיתוי שבו צפוי גל השקעות בתשתית, בין היתר מתוך הצורך לתקן את נזקי המלחמה, לרבות אלה שנגרמו במבצע "עם כלביא", שם פגעו הטילים האיראניים באתרי תשתית ומרכזי מגורים שונים ברחבי הארץ.

ההגבלה במדד הביטחוני

בהקשר הביטחוני, חלק מהמשקיעים סברו שהבורסה מגיעה באיחור עם המדד, שכן חלק גדול מהעליות החדות במניות התחום ניפח את שווי החברות. אבל פגוט מזכיר, כי בבורסה היה רצון גדול להשיק מדד ביטחוני, אך לא היה ניתן לעשות זאת כל עוד לא נכללות בו מניות מספיק סחירות, בשווי מספיק גבוה ובעלות נזילות.

ליפקוביץ' מוסיף בהקשר זה, כי "לגבי מדד תל אביב ביטחוניות, קורה שם משהו מאוד מעניין. המשקל של כל חברה הוגבל ל-10%. אלביט מערכות נסחרת היום בשווי של 71 מיליארד שקל, בפער גדול מול החברות האחרות, אז בעתיד הנראה לעין המשקל שלה יהיה תמיד 10% במדד הזה. נקסט ויז'ן היא החברה השנייה מבחינת שווי שוק במדד הזה, והיא נסחרת בשווי של 12.7 מיליארד שקל. מרבית החברות במדד הזה נסחרות בשווי שוק של פחות ממיליארד שקל. אז המשקיעים צריכים להביא בחשבון שהם נחשפים לחברות קטנות יחסית, במיוחד אם מסתכלים גלובלית בצורה רחבה על מגוון האפשרויות".