המערב מנסה שנים לסגור לפוטין את הברז. למה הוא נכשל?

לאחר כמעט 4 שנים של מלחמה בין רוסיה ואוקראינה, המאמץ המלחמתי מתנהל בשדה הקרב הכלכלי לא פחות מאשר בחזית. רוסיה תוקפת את תשתית החשמל באוקראינה, ואוקראינה את תשתיות זיקוק וייצוא הנפט של רוסיה. בנוסף, בני בריתה המערביים של אוקראינה מטילים סנקציות ומנסים להגביל את ייצוא משאבי הטבע של רוסיה, אך בהצלחה חלקית בלבד. אור אזרן, כלכלן מחקר באגף הכלכלה של בנק לאומי, עושה סדר במרוץ החתול והעכבר בין רוסיה למערב בשוק הנפט - ואיך הוא ישפיע על המחירים בעולם.

אחת האסטרטגיות של רוסיה להמשיך ולייצא היא פשוט להוריד את המחיר. "כרגע אין מקור מסודר ומהימן למחירי היצוא של הנפט הרוסי", אומר אזרן, "אך ההערכה היא שהם מציעים הנחה של כ־20% לעומת נפט מערבי. בנוסף, מחיר הנפט עצמו ירד בשנתיים האחרונות". כך שלמעשה, ייתכן שאילו הגרף היה מנוסח במונחים דולריים - היינו רואים ירידה בפדיון מיצוא הנפט.

לדברי אזרן, "יש מדינות ובתי זיקוק שלא מוכנים לקחת את הסיכונים של הסנקציות, אך בתי זיקוק קטנים כן". הוא מדגיש שבנוסף לנתוני בלומברג, המבוססים על מעקב אחר מכליות הנפט, יש יצוא נוסף; למשל, כמיליון חביות נפט ביום המועברות דרך צינורות יבשתיים בסין. בנוסף, הנתונים לא מראים יצוא תזקיקי נפט סופיים כמו סולר ובנזין, שעליהם רוסיה מרוויחה "פרמיית זיקוק" במחיר גבוה יותר.

חלק מהעלייה בחודשים האחרונים ביצוא הנפט הגולמי היא מחוסר ברירה, תשתיות הזיקוק של רוסיה מותקפות ע"י רחפנים וטילים אוקראיניים בעצימות גוברת, ונשאר יותר נפט גולמי זמין ליצוא. ועדיין, נראה שרוסיה עוקפת בהצלחה את הסנקציות. איך? לדברי אזרן, "יש כמה דרכים לעקוף את הסנקציות: 'צי הצללים' של אוניות לא רשומות, ובפועל באמצעות צעדים שקשה לעקוב אחריהם, כמו להעביר סחורה בין אוניות".

הוא מוסיף, כפי שפרסמנו לאחרונה בגלובס, ש"הודו לא הייתה צרכנית מאוד גדולה של נפט רוסי, אבל בגלל ההנחה עליו הפכה לרוכשת רצינית ואף ליצואנית תזקיקים גדולה. הסנקציות היום בנויות כך שאין בעיה שמקור הנפט של דלק מסוים יהיה ברוסיה, כל עוד הוא זוקק במקום אחר. רוסיה מוכרת נפט להודו, ואז הוא נמכר הלאה". דווקא היחלשות הרובל מול הדולר, תרמה לרוסיה. "בשל העובדה שהמסחר בנפט מבוצע בדולרים, במונחי רובל זה דווקא מכניס להם יותר. הם גם נהנו מאוד מהמחירים ב־2024 שהיו גבוהים יחסית".

ארה"ב הטילה סנקציות על חברות נפט רוסיות

מוקדם יותר השבוע, הכריזה ארה"ב על סנקציות על שתי חברות נפט רוסיות משמעותיות: לוקאויל ורוסנפט. "ביום ההצהרה, הסנקציות הביאו לעלייה במחירי הנפט בעולם. אבל אז הייתה רגיעה, בגלל ההבנה שיהיה קושי באכיפתן. בנוסף, הסנקציות לא ישפיעו על חוזים קיימים, אלא רק ימנעו את חידושם. כמו כן, רוסנפט כבר אמרה שתמכור נכסים כדי להכין עצמה לפגיעה העתידית", אומר אזרן.

יש לסנקציות אלו גם השפעה על שוק הנפט הרחב יותר: לדברי אזרן, "לוקאויל ורוסנפט אחראיות על כ־5% מהיצע הנפט הגלובלי. אך חשוב לזכור שכרגע השוק מצוי בעודף היצע. הסנקציות הנוכחיות עשויות לתרום לחיכוך בתוך קבוצת אופ"ק פלוס (איגוד המדינות המייצאות נפט), שכבר אמרה שתגדיל עוד יותר את ההיצע בדצמבר. אבל רוסיה כמובן הייתה מעדיפה מחיר גבוה יותר כדי למקסם את ההכנסות מהנפט שברשותה.

הודו וסין משעות רכישות בשל הסנקציות

"מעבר לכך, ייתכן שמחיר הנפט הנוכחי דחף את הנשיא טראמפ להטלת הסנקציות. עם תחילת הקדנציה הוא הכריז על 'מצב חירום אנרגטי' כדי להוזיל את מחירי הנפט. אך מחיר הנפט ירד מעבר לעלות ההפקה בארה"ב, בין 60-50 דולר לחבית. לכן, ייתכן שהמחיר הנמוך הוביל את הנשיא להטיל סנקציות ובכך לעזור ליצרני הנפט לשמור על מחיר גבוה מהעלות".

במקביל, באירופה נערכים להחמרת הסנקציות, למשל על יצוא גז רוסי. אמנם באיחוד האירופי צומצמה מאוד התלות בגז הרוסי בעזרת יבוא מנורבגיה, ארה"ב וקטר, אך גז רוסי עדיין זורם לחלק ממדינות אירופה כמו סלובקיה והונגריה. "התוכנית היא שבתחילת 2027 האיחוד יתנתק לגמרי מהגז הרוסי".

בנוסף, בחזרה לנפט, "הודו וסין כבר הודיעו על השעיית רכישות מסוימות בשל הסנקציות, ואולי כחלק משיחות על הסכמי סחר עם ארה"ב ואיומי טראמפ. אבל בפועל זה מאוד קשה: יש צי צללים שקשה לאכוף את הצעדים נגדו, יש מכירה בהנחה ויש חוזים של העברת נפט בין חברות. עד שלא יחריפו עוד יותר את הסנקציות, נניח לאתר בתי זיקוק שרוכשים נפט רוסי ולהטיל עליהם סנקציות, זה יימשך".

ומה התחזית לשוק הנפט בהמשך?

לדברי אזרן, "גלובלית מדובר בשוק שרווי בעודף היצע, ועדיין יש מדינות כמו סעודיה עם קיבולת ייצור נוספת. ללא הפתעות מיוחדות, המחיר צפוי לנוע בטווח של 65-60 דולר לחבית, לעומת 64 דולר היום. אבל במידה רבה זה תלוי במה שיקרה במלחמות הסחר ובכלכלת סין - שהיא צרכנית נפט גדולה. נפט הוא תשומה משמעותית מאוד בייצור ובתחבורה, ככל שיש התרחבות בפעילות הכלכלית, עקב הסכמי סחר, הדבר ישפיע לחיוב על הביקוש לנפט וכפועל יוצא מכך גם על המחיר".

***גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם