נובו נורדיסק יוצאת לקרב מול פייזר בשוק התרופות לטיפול בהשמנה: החברה שהייתה החלוצה והמובילה בשוק, אך ספגה פגיעה משמעותית במנייתה עם התחזקות המתחרה אלי לילי, הציעה 6 מיליון דולר מיידית ועד 8.5 מיליון דולר בסך הכל, כדי לרכוש את חברת הביו-טכנולוגיה מטסרה. אלא שאותה מטסרה כבר הסכימה להצעת רכישה מחברת פייזר, בסכום של 4.7 ועד 7.3 מיליארד דולר, והייתה אמורה להיות כרטיס הכניסה של פייזר אל התחום.

בעקבות ההודעה, מטסרה שנסחרת לפי שווי של 5.5 מיליארד דולר, עולה ב-20% בפתיחת המסחר; נובו נורדיסק יורדת כ-4% משווי של 173 מיליארד דולר בו נסחרה הבוקר בבורסת דנמרק; ואילו מניית פייזר , ששווה 138 מיליארד דולר, עדיין לא מגיבה באופן משמעותי.

כשדיווחה על הההתפתחות, מטסרה הודיעה כי הצעתה של נובו נורדיסק טובה יותר וכי היא נותנת לפייזר ארבעה ימים להציע הצעה משלה. פייזר, מצידה, אמרה כי ההצעה של נובו "פוחזת" וכי היא תזיק לתחרות בשוק ההרזיה.

שתי החברות לחוצות

צריך לומר ששתי החברות נכנסות לאירוע הזה ממצב של לחץ. מניית נובו, שנסקה עת פיצחה החברה את שוק התרופות לטיפול בהשמנה עם המוצרים אוזמפיק וווגובי, איבדה 65% מערכה מהשיא שרשמה לפני קצת יותר משנה. המוצר שלה נחשב קצת פחות יעיל בהפחתת משקל המטופלים לעומת זה של אלי לילי, ובעבר אף היו לה אתגרי כושר ייצור, שאפשרו ללילי להתקדם על חשבונה. גם צנרת המוצרים של לילי נראית מסקרנת קצת יותר מזו של נובו בעיני אנליסטים מסויימים.

באמצעות ההצעה הזו נובו מעוניינת לחזק את צנרת המוצרים שלה ולהבטיח לשוק, שוב, חלום לעתיד בתחום הטיפול בהשמנה, בעיקר אחרי שהפטנט שלה על החומר הפעיל בתרופות אוזנפיק וווגובי יפוג. נובו התחדשה לאחרונה במנכ"ל חדש, מייק דוסטדר, הנחשב אגרסיבי יחסית, והצעד האחרון נראה בדיוק כמו המהלכים שהוא הגיע כדי לעשות.

פייזר לעומת זאת מתאוששת מהצלילה בהכנסות אחרי בוננזת הקורונה. היא בונה בהדרגה צנרת מוצרים חדשה, אולם המנכ"ל אלברט בורלא כבר הותקף בעבר על ידי משקיעים אקטיביסטיים שטענו כי הצנרת אינה מעניינת מספיק. החברה ניסתה ונכשלה בעבר בפיתוח מוצרים משלה לתחום ההשמנה, וישנה ציפיה רבה של משקיעיה לראות אותה פועלת בתחום.

באשר למטסרה - מדובר באחת מבין מספר קטן של חברות עם מוצרים יחסית מתקדמים בתחום הטיפול בהשמנה. עדיין לא ברור אם למוצריה יהיה יתרון ביעילות ובתופעות לוואי מול אלה של לילי ונובו, אבל יש לה בצנרת מוצר אחד שניתן לקחת בתדירות נמוכה יותר. בשוק ההרזיה ישנם מטופלים שלא משיגים תוצאות עם התרופות הקיימות או שסובלים מתופעות לוואי חמורות במיוחד, וישנם כאלה שלא הגיעו למשקל היעד שלהם עם תרופה אחת וישמחו לנסות קומבינציה של תרופות. כך שבהחלט מקום למוצרים נוספים.

גם סוגיית התחרות מאוד משמעותית, כך שסביר להניח שגורמי רגולציה בארה"ב ישמחו לראות יותר חברות בתחום.