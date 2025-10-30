רבבות משתתפים בהפגנת הענק של הציבור החרדי נגד הגיוס, שמתקיימת היום (ה') בכניסה לירושלים. כביש 1 נחסם לתנועה, כמו גם רחובות רבים באזור הכניסה לירושלים סביב גשר המיתרים. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים באזור בניסיון לאכוף את הסדר. בהפגנה צפויים להשתתף מאות אלפי בני אדם שיחסמו צירים מרכזיים בבירה ובסביבתה. בעקבות הפקקים בכניסה לירושלים, המונים תועדו צועדים ברגל מכיוון כביש 1 לעבר הכניסה לעיר. בתיעודים משעות הבוקר מתחנות הרכבת נצפו המונים שעושים את דרכם להפגנה, כאשר דוחק רב תועד גם בתוך הקרונות.

העדכונים האחרונים

● תחנת הרכבת יצחק נבון נסגרה, ההערכה: כ-20 אלף עלו לירושלים באמצעות הרכבת.

● כביש 1 למזרח נחסם לתנועה ממחלף מוצא, התנועה מופנית לכביש 16. המשטרה דיווחה על "חסימה נושמת" בכביש ממחלף לטרון לכיוון מזרח

● כביש בגין פתוח לתנועה, אך העליות במחלף ליפתא וקריית משה נסגרו.

● מנהרת שז"ר נחסמה לתנועה.

● הרחובות הבאים בתוך ירושלים נסגרו: הנשיא השישי לכיוון היציאה מהעיר, ירמיהו לכיוון שמגר, מלכי ישראל לכיוון שרי ישראל, צומת קריית משה לכיוון שז"ר.

● עיתונאי חדשות 12 הותקפו על ידי מפגינים.

● שוטר נפצע בינוני לאחר שנדרס ע"י אוטובוס שהיה בדרכו להפגנה.

משרתי מילואים מפגינים סמוך לבנייני האומה בירושלים, מול הפגנת הענק. אלי מאירי, סמח"ט שריון, ממייסדי תנועת "אל הדגל", אמר לעופר חדד ב"מהדורת היום" בחדשות 12: "אנחנו באים להציג את נקודת האור מול כל השחור הזה. אנחנו לא מוכנים שמי שנמצא במדינה הזאת לא ישרת אותה. אנחנו אחרי שנתיים מלחמה. כמו שנלחמנו בקרב - אנחנו נלחמים על עתידה של מדינת ישראל". מאירי גם טען כי שלט שנתלה על ידם הוסר באלימות על ידי מפגינים חרדים, וציין כי תקריות אלימות נוספות התרחשו במקום.

בתוך כך, צוותי חדשות 12 הותקפו בהפגנה. כתב חדשות 12 גלעד שלמור וצוות הצילום שעמו הותקפו בידי המון זועם, שהבריח אותם באלימות ומנע מהם לסקר את המתרחש. זמן קצר לאחר מכן, מפגינים זרקו בקבוקי מים בשידור גם על כתבת N12 ענבר טויזר במוקד אחר של ההפגנה.

שוטר נפצע בינוני מפגיעת אוטובוס במחלף מוצא שבכביש 1. האוטובוס היה בדרכו להפגנה בירושלים. הוא פונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם חבלת ראש. האירוע נבדק, מחקירה ראשונית עולה כי נהג האוטובוס נסע לאחור במהירות ולא הבחין בשוטר שעסק בהכוונת התנועה במקום.

ההפגנה נגד גיוס חרדים בירושלים / צילום: Reuters

ההחלטה שעוררה זעם

בעקבות ההחלטה לסגור את תחנת הרכבת בירושלים, מארגני ההפגנה איימו לפצל אותה לעוד מוקדים. "אם לא יבטלו את ההחלטה נבחן את האפשרות לפצל את עצרת התפילה למספר מוקדים ברחבי הארץ כולל איילון, כביש 6, ועוד", מסר אחד מהמארגנים ל-N12. "נשבית את כל הארץ. הציבור החרדי רצה עצרת מסודרת, כופים עליו כאוס". ההחלטה עוררה זעם בקרב המפלגות החרדיות, ומאחורי הקלעים מתנהלים מאמצים כדי למנוע את סגירת הרכבת.

יו"ר ש"ס אריה דרעי פנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וביקש ממנו להתערב באופן מיידי: "החלטה כזו תגרום לעשרות אלפים שיתקעו בכל הארץ ויחסמו צמתים. זו החלטה לא לגיטימית שתמנע מציבור ענק להגיע ולהתפלל. בן גביר התחייב שיפעל למצוא פתרון".

גם יו"ר דגל התורה חה"כ משה גפני שוחח עם השר בן גביר ושרת התחבורה מירי רגב: "לא ייתכן שלא יאפשרו לקהל מאות אלפים להגיע בתחבורה הציבורית ובבטחה לירושלים". חה"כ מאיר פורש שוחח עם חברי הוועדה המארגנת של ההפגנה ומול השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר, לצד גורמי הפיקוד הבכיר במשטרת ירושלים במטרה לפעול בכל דרך למציאת פתרון.

כמו כן, על רקע הדיווחים על כך שמשרד התחבורה מתכנן להוציא תגבורי רכבות לציבור החרדי להפגנה נגד חוק הגיוס, פנתה סיון קורן, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה לאפשר גם הסעות מאורגנות מהקמפוסים להפגנת המשרתים.

"כיו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, המייצגת מאות אלפי צעירות וצעירים - חיילים, משרתי מילואים, בנות שירות לאומי וסטודנטים ששירתו וימשיכו לשרת - אני קוראת לך לנהוג בשוויון ולאפשר גם לנו לממש את זכותנו הדמוקרטית להביע עמדה", מסרה קורן. "אם המדינה תומכת ומממנת הסעות להפגנה נגד שירות, היא מחויבת לאפשר גם הסעות למען מי שנושאים בנטל, מגנים על המדינה ומחזיקים אותה חיה ונושמת יום-יום".

ההפגנה בירושלים / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

השינויים הצפויים בהסדרי התנועה

● החל משעה 12:00 ועד לסיום העצרת, ייחסם כביש 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים - מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול, לרבות החיבור במחלף שער הגיא - מכביש 38 לכביש 1 למזרח.

● הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1, תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יוכוונו השוטרים לאזורי הורדת נוסעים, דרך צומת גבעת שאול.

● תושבי היישובים בואכה ירושלים (שורש, בית מאיר, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר, אבו גוש, עין רפא ועין נקובא) ועובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות - רק בהצגת תעודת זהות/תעודת עובד המעידה על כך.

● כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים . הכניסה/היציאה מהעיר תתאפשר דרכו.

● תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים. מומלץ להתעדכן באמצעות יישומי חברות ההיסעים.

חסימות הכבישים בתוך ירושלים:

● רחוב גבעת שאול ייחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.

● רחוב יפו ייחסם מרחוב הטורים ועד רחוב ירמיהו בשני הכיוונים.

● מחלף גבעת שאול-רמות ייחסם לכל הכיוונים.

● רחוב בן צבי/הרב שמואל ברוך ייחסם לכיוון הכניסה לעיר.

● שד' שז"ר ייחסמו לכיוון מחלף גבעת שאול.

● שד' הרצל ייחסמו מצומת רבין לכיוון גשר המיתרים.

● צומת מלכי ישראל - שרי ישראל ייחסם לכיוון כיכר נורדאו ורחוב ירמיהו.

● בנוסף, צפויות להיסגר לפרקי זמן משתנים ובהתאם לצורך, דרכי גישה וחסימות נוספות ברחובות סמוכים המובילים למוקדי התקהלות, לאזור הכניסה לעיר ולמרכז ירושלים.

בשל עומסי התנועה הצפויים, המשטרה ממליצה לציבור הנוסעים להימנע מנסיעה לאזור הכניסה לעיר החל משעות הבוקר. "ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב", נמסר מהמשטרה.

צפי להשבתות באזור ירושלים

● במועצה אזורית מטה יהודה, המועצה האזורית היחידה במחוז ירושלים, הודיעו על שינויים במסגרות הלימוד ובחוגים בשל החסימות והפגנת הענק

● לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך של המועצה ומחוץ למועצה המוסעים, לרבות בתי ספר, גנים, חינוך מיוחד ומעונות יום. צוותי ההוראה יעדכנו את הורים פרטנית.

● בתי הספר נערכו ללמידה מרחוק - בכל בית ספר עדכנו את ההורים פרטנית.

● מערך ההסעות לא יופעל , ופעילויות הרווחה ומרכז יום לקשיש לא יתקיימו כסדרם.

● פעילויות החוגים והחינוך הבלתי פורמלי לא יתקיימו - ולא יופעל מערך ההסעות אחר הצהריים.

● שירותי המועצה יופעלו במתכונת חלקית.

מוקדם יותר השבוע , במחאה על חוק הפטור מגיוס שמנסה לקדם הממשלה ומעצר העריקים, חרדים מעטרת שלמה קיימו הבוקר הפגנה מחוץ לכלא 10. בהפגנה השתתפו ילדים תלמידי המוסדות, והוצגו בה סמלים "למען חטופים", כמו בלונים ותמונות עריק בעיצוב של מטה החטופים, ועל חולצות הסדרנים וכובעי הילדים. במטה משפחות החטופים זועמים על השימוש בסמלים שמזוהים עם המאבק להחזרת החטופים משבי חמאס: "מבזה את כאב המשפחות, דורשים לחדול מהשימוש המבזה".

