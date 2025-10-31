עדכונים שוטפים

09:07 - פורום יהלומי קרב בתגובה לאירוע הקשה שבו הצית את עצמו מילואימניק מול ביתו של בכיר באגף השיקום: "זוהי קריאת השכמה חדה לכולנו, קוראים לכל הגורמים הרלוונטיים לשפר את נגישות השירותים הנפשיים והשיקומיים לקצר את זמני ההמתנה לטיפול"

08:26 - מילואימניק עם פוסט טראומה הצית את עצמו מול ביתו של בכיר באגף השיקום במשרד הביטחון. הוא פונה לביה"ח הדסה עין כרם במצב קשה כשהוא סובל מכוויות בכל חלקי גופו

שוטר לשעבר כבן 40 שסובל מפוסט-טראומה הצית את עצמו מול ביתו של בכיר באגף השיקום של משרד הביטחון, המתגורר ביישוב נווה אילן. הוא היה בעיצומם של הליכים להכרה באגף השיקום.

בעקבות ההצתה הוא נפצע קשה ופונה על ידי כוחות הרפואה לבית החולים הדסה עין-כרם, כשהוא סובל מכוויות רבות בכל חלקי גופו. מבית החולים נמסר שהוא מונשם ומורדם כעת במחלקה לטיפול נמרץ ,בהודעת כוחות הכבאות וההצלה נכתב: "אדם נפצע קשה בשרפה ביישוב נווה אילן. צוותי כיבוי הוזעקו לשרפה שפרצה בחצר דירה, והבחינה באזרח שנפצע מנזקי השרפה. לוחמי האש כיבוי את מוקדי הבעירה, חוקר דליקת חוקר את נסיבות פרוץ השרפה". לקריאת הכתבה

06:00 - כישלון צה"ל לעומת גבורת כיתת הכוננות | תחקיר הקרב במושב עין הבשור

צה"ל פרסם הבוקר (שישי) את התחקיר המבצעי על הקרב במושב עין הבשור במתקפת 7 באוקטובר, שבו נפצעו שני תושבי המושב. התחקיר קובע כי צה"ל נכשל בהגנה על המושב. חברי כיתת הכוננות נלחמו לצד תושבים רבים אל מול 16 מחבלים שהגיעו למושב בטנדר ואופנוע מצוידים במשגרי נ"ט, רימונים, רובי סער אישיים, מכשירי קשר ונשק צלפים. יחד הם הדפו אותם, הביאו לנסיגתם ומנעו הרג ונזק כבד יותר.

התחקיר המבצעי התמקד בהשתלשלות האירועים, ניהול הקרב והתנהלות הכוחות הצבאיים. הוא ארך מספר חודשים וכלל ריאיונות ושיחות עם חברי כיתת הכוננות, תושבי עין הבשור וכוחות הביטחון שנלחמו במושב ובמרחב. מי שביצע את התחקיר היה אלוף משנה במיל' זיו בית אור וחברי צוות תחקור נוספים. ובהמשך אושר על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר אלוף ירון פינקלמן. לקריאת הכתבה

00:52 - השבת גופתו של סהר ברוך ז"ל: ההערכה היא כי סהר מצא את מותו במהלך מבצע חילוץ שנכשל ב-8 בדצמבר 2023. במסגרת המבצע לוחמים מיחידה מיוחדת פרצו למבנה שבו הוחזק על ידי מחבלי חמאס, ונלחמו בהם בקרב פנים אל פנים. יום לאחר המבצע, ארגון הטרור פרסם את דבר מותו. בתחקור המבצע לא ניתן היה לקבוע אם סהר נהרג מאש כוחותינו או בידי המחבלים. המשפחה ביקשה לציין כי מבחינתה סהר נרצח בשבי חמאס, בשל העובדה שהוא נפל בעת שהיה בשבי המרצחים

22:48 - 755 ימים לאחר הטבח - בשבי בעזה אין חטופים מקיבוץ ניר עוז. 76 אנשי קיבוץ ניר עוז נחטפו לעזה ב-7 באוקטובר. עמירם קופר ז"ל היה החטוף האחרון מהקיבוץ. "כעת, עם השבתו של החטוף האחרון מהקיבוץ, נוכל להתחיל לעבד, להשתקם ולהתאבל על 65 יקירינו שלא ישובו עוד", נכ תב בהודעת הקיבוץ

22:43 - בכיר בצה"ל: "יש מחבלים בתת-קרקע בצד של הקו הצהוב שבשליטת צה"ל - הן בח'אן יונס והן ברפיח. מדובר ב'כיסים' שלא טוהרו". מטרת האולטימטום האמריקאי היתה לדחוק בהם ולאפשר להם לעבור לצד השני של הקו הצהוב ללא חיכוך שיפריע להמשך יישום ההסכם ותכנון השלב הבא. אף איש חמאס לא נענה עד כה להצעה להתפנות"

22:28 - משרד ראש הממשלה: סהר ברוך הוא החטוף השני שהושב לישראל

סהר ברוך ז"ל הוא מקיבוץ בארי, בנם של תמי ורוני, אח לגיא, עידן וניב. ב־7 באוקטובר שהה עם אחיו עידן בבית אמו, ובעת פשיטת מחבלים על הבית עידן נרצח וסהר נחטף לעזה. סהר נרצח במהלך ניסיון של צה"ל לחלצו.



22:24 - עמירם קופר ז"ל הוא אחד משני החטופים החללים שהושבו הערב לישראל

עמירם קופר ז"ל, ממקימי קיבוץ ניר עוז, נחטף ב־7 באוקטובר בחיים ונרצח בשבי. "עמירם, בן 85, כלכלן, חקלאי ומשורר, איש משפחה אהוב ומסור, נשוי לנורית, אב לרותם, רוית, לוטן וישרוליק וסב ל־11 נכדים ונכדות", נכתב בהודעת קיבוץ ניר עוז.

קיבוץ ניר עוז, שספג את מספר הנרצחים והחטופים הגדול ביותר, קיבל היום חזרה את החטוף האחרון. 76 אנשי קיבוץ ניר עוז נחטפו לעזה ב־7 באוקטובר.

21:55 - בכיר אמריקני: אמש נמסר לחמאס, באמצעות מצרים וקטאר, כי יש להם 24 שעות לפנות את אנשיהם מהאזור שמאחורי הקו הצהוב שנמצא בשליטת צה"ל

חלון הזמן הזה פג בשעה 20:00. מאותו רגע ישראל תאכוף את הפסקת האש ותפעל נגד מטרות חמאס שנמצאות בשטח שבשליטת צה"ל. ההנחיה הזו ניתנה באישור ארצות הברית, מצרים וקטאר.



20:27 - מסתמן שמינוי המתאם למפקדה האמריקאית ליישום ההסכם בעזה מטעם נתניהו, מייקל אייזנברג יוקפא - בעקבות קשר בינו לבין נפתלי בנט, בלחץ משפחת נתניהו

20:24 - כנס חירום מיוחד של תושבי קיבוצי העוטף ומשפחות "מועצת אוקטובר" נערך בבארי: "דורשים ועדת חקירה ממלכתית. לא נאפשר לטייח את האמת".

בנוסף הכריזו על "הפגנת הזעם הגדולה" במוצאי שבת מול בית ראש הממשלה בירושלים. ליעד ברעם, אביו של נטע ז"ל שנפל בקרב במוצב נחל עוז: "מנהיגי המדינה, קחו אחריות! הקימו ועדת חקירה ממלכתית ותתחילו לתקן, או לכו בבושת פנים מעל במת ההיסטוריה"