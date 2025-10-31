ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יפעת תומר-ירושלמי

שר הביטחון הודיע על הדחת הפצ"רית: "לא תשוב לתפקידה"

האלופה יפעת תומר-ירושלמי לא תחזור לתפקידה "נוכח חומרת החשדות", כך כתב שר הביטחון ישראל כ"ץ בהודעתו • כ"ץ התייחס לחקירה הפלילית שנפתחה בעקבות הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן • בעקבות פתיחת החקירה - תומר ירושלמי יצאה לחופשה שממנה לפי השר כ"ץ לא תשוב לתפקיד הרגיש

ניצן שפירא, N12 10:28
עו''ד יפעת תומר ירושלמי, צילום: דובר צה''ל
עו''ד יפעת תומר ירושלמי, צילום: דובר צה''ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (שישי) שהאלופה יפעת תומר-ירושלמי לא תשוב לתפקידה כפרקליטה הצבאית של צה"ל, בעקבות החשדות על הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.

סגירת התחנה על הפרק: הוועדה לבחינת המשך גלי צה"ל הציגה את המלצותיה
המדינה חשפה בבג"ץ: מיולי הקרוב - אין מגבלה בגיוס חרדים

בהודעה על הדחתה כתב שר הביטחון: "הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, לא תוכל לשוב לתפקידה נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל. בקרוב יידרש למנות לה מ"מ ובכוונת שר הביטחון להתחיל בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם".

"כידוע ולפי חוק, מינוי פרקליט צבאי ראשי מתמנה על ידי שר הביטחון, על פי המלצת הרמטכ"ל", כתב כ"ץ.

פורסם לראשונה ב-N12