שר הביטחון הודיע על הדחת הפצ"רית: "לא תשוב לתפקידה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (שישי) שהאלופה יפעת תומר-ירושלמי לא תשוב לתפקידה כפרקליטה הצבאית של צה"ל, בעקבות החשדות על הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.

בהודעה על הדחתה כתב שר הביטחון: "הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, לא תוכל לשוב לתפקידה נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל. בקרוב יידרש למנות לה מ"מ ובכוונת שר הביטחון להתחיל בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם".

"כידוע ולפי חוק, מינוי פרקליט צבאי ראשי מתמנה על ידי שר הביטחון, על פי המלצת הרמטכ"ל", כתב כ"ץ.

פורסם לראשונה ב-N12



