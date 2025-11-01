עדכונים שוטפים

09:06- דובר צה"ל הודיע כי חיסל אתמול מחבל מכוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון. "המחבל עסק בקידום מתווי טרור רבים לעבר מדינת ישראל ופעל לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. פעולותיו היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול להסיר כל איום על מדינת ישראל"

08:33- חמאס ממשיך לבצע הפרות: כל הממצאים שהועברו אמש לישראל - לא שייכים לחטופים חללים



08:00- ישראל קיבלה מהצלב האדום ממצאים של 3 גופות, שייבדקו במכון לרפואה משפטית

הצלב האדום העביר אמש (שישי) לידי ישראל 3 ממצאים שייתכן שקשורים לחטופים חללים. במכון לרפואה משפטית יבחנו את השרידים, כשלא ברור למי הם שייכים ואם הם קשורים ל-11 החטופים החללים שמוחזקים ברצועת עזה.

"הוועד הבין-לאומי של הצלב האדום סייע אמש לבקשת הצדדים ובאישורם בהשבת שרידיהם של 3 גופות לידי הרשויות הישראליות", נמסר מהארגון. "תהליך זיהוי הגופות נמצא באחריות הרשויות הרלוונטיות בישראל ויבוצע על ידן".

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12