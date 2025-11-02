ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
דיווחים בלבנון: שלושה הרוגים ופצוע קשה בתקיפות הרכב באזור נבטיה
הפסקת אש | סיקור שוטף

דיווחים בלבנון: שלושה הרוגים ופצוע קשה בתקיפות הרכב באזור נבטיה

יעד החיסול בלבנון - מפקד הלוגיסטיקה של כוח רדואן בדרום המדינה • דיווח: שלושה הרוגים ופצוע קשה בתקיפות הרכב באזור נבטיה שבלבנון • שר החוץ האמריקני מרקו רוביו: חמאס ממשיך למנוע מתושבי עזה את הסיוע ההומניטרי שהם זקוקים לו נואשות • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
תקיפת צה''ל בלבנון (ארכיון) / צילום: ap, Hassan Ammar
תקיפת צה''ל בלבנון (ארכיון) / צילום: ap, Hassan Ammar

עדכונים שוטפים

23:41 - משרד הבריאות הלבנוני: ארבעה הרוגים ושלושה פצועים בתקיפה בכפרמאן

23:25 - יעד החיסול בלבנון - מפקד הלוגיסטיקה של כוח רדואן בדרום המדינה

23:02 - דיווחים בלבנון: שלושה הרוגים ופצוע קשה בתקיפות הרכב באזור נבטיה

20:10 - שר החוץ האמריקני מרקו רוביו: חמאס ממשיך למנוע מתושבי עזה את הסיוע ההומניטרי שהם זקוקים לו נואשות. הגניבה הזו פוגעת במאמצים הבין-לאומיים לתמוך בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שנועדה לספק סיוע חיוני לאזרחים חפים מפשע. חמאס הוא המכשול. עליהם להניח את נשקם ולהפסיק את הביזה, כדי שעזה תוכל לזכות בעתיד טוב יותר

19:15 - חמאס על הפגישה של משלחת הארגון עם פידאן באיסטנבול: "המשלחת מסרה לשר החוץ הטורקי מסמך מפורט על ההפרות הישראליות של הסכם הפסקת הלחימה מתחילת יישומו ועד היום"

פורסם לראשונה ב-N12.