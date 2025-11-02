עדכונים שוטפים

23:41 - משרד הבריאות הלבנוני: ארבעה הרוגים ושלושה פצועים בתקיפה בכפרמאן

23:25 - יעד החיסול בלבנון - מפקד הלוגיסטיקה של כוח רדואן בדרום המדינה

23:02 - דיווחים בלבנון: שלושה הרוגים ופצוע קשה בתקיפות הרכב באזור נבטיה

20:10 - שר החוץ האמריקני מרקו רוביו: חמאס ממשיך למנוע מתושבי עזה את הסיוע ההומניטרי שהם זקוקים לו נואשות. הגניבה הזו פוגעת במאמצים הבין-לאומיים לתמוך בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שנועדה לספק סיוע חיוני לאזרחים חפים מפשע. חמאס הוא המכשול. עליהם להניח את נשקם ולהפסיק את הביזה, כדי שעזה תוכל לזכות בעתיד טוב יותר

19:15 - חמאס על הפגישה של משלחת הארגון עם פידאן באיסטנבול: "המשלחת מסרה לשר החוץ הטורקי מסמך מפורט על ההפרות הישראליות של הסכם הפסקת הלחימה מתחילת יישומו ועד היום"

פורסם לראשונה ב-N12.