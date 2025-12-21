לקראת תקיפה נוספת באיראן?

עדכונים שוטפים

00:44 - דיווח באתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל": סוכנויות ביון מערביות זיהו תנועות יוצאות דופן של יחידות משמרות המהפכה בתחומי הכטב"מים, הטילים ומערכות ההגנה האווירית. התנועות החריגות עשויות להיות קשורות לתרגילים צבאיים, אך ההיקף והסנכרון ביניהן מעורר תשומת לב יתרה

00:14 - 3 עזתים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר נעצרו ברהט

בפעילות מבצעית משולבת של בלשי ימ"ר נגב ולוחמי מג"ב נעצרו 3 שוהים בלתי חוקיים ברהט שפלשו לארץ במתקפת הפתע של חמאס • ה-3 הועסקו בעיר ונעצרו במהלך פשיטה יזומה של כוחות הביטחון • ברשותם נמצאו קליעים ותחמושת צבאית גנובה • זוהי הפעם השנייה שמחבלים שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר נלכדים בשטחי העיר הבדואית בנגב. לכתבה המלאה

00:08 - הפער בין ישראל וארה"ב שקלטה איראן - והשאלות הפתוחות לגבי תקיפה אפשרית

בזמן שממשל טראמפ נערך להכרזה על המעבר לשלב השני בהפסקת האש בעזה, תוך שהמתווכות נפגשות וכשבמקביל וויטקוף וקושנר מכריזים על התוכנית השאפתנית לעזה - ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להעמיד במרכז הפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את איראן ואת הצורך בסבב נוסף .

החשש העיקרי טמון בתוכנית הטילים הבליסטיים, מאחר ואיראן קלטה את הפער שיש בין ישראל לארה"ב בנושא. הנשיא טראמפ אומנם הבהיר כמה וכמה פעמים שלא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, אך לא דיבר על הנשק הקונבנציונלי - אותם טילים בליסטיים שמאיימים על ישראל. לכתבה המלאה

23:10 - לוחמי מג"ב איו"ש עצרו בעל חנות בעיר חברון שהחזיק וסחר ברחפנים מסוגים שונים העלולים לשמש לפעילות טרור.

21:55 - צה"ל השלים את פירוז הרצועה בתחומי הקו הצהוב

חודשיים וחצי אחרי כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש, גורם ביטחוני מאשר כי כוחות צה"ל הפועלים בקו הצהוב שבשליטת ישראל, מסיימים בימים אלה לטהר את המרחב כולו. המשמעות היא שצה"ל כמעט סיים לפרז 52% משטח הרצועה שמוחזק בידי ישראל.

לאורך החודשים האחרונים פעלו בתחומי הקו הצהוב (בין הקו הצהוב לגדר הגבול, א"ב) שש חטיבות והשמידו עשרות קילומטרים של תשתיות מעל ומתחת לקרקע. בין היעדים שהושמדו גם מנהרות של ארגוני הטרור השונים ברצועה. רק השבוע לדוגמה, הותקפו 90 מטרת בעזה כחלק מטיהור המרחב. צה"ל: העבודה נמשכת, ייתכן שעוד נותרו ספיחים של תשתיות טרור באזור, אבל הטיהור הושלם כמעט לחלוטין. לכתבה המלאה

