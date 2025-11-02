עשרה בני אדם נפצעו הלילה (בין שבת לראשון), מתוכם תשעה במצב קשה עם סכנה לחייהם, בדקירות ברכבת באזור קיימברידג' שבמזרח בריטניה. שני גברים נעצרו, ומשטרת המאבק בטרור מעורבת בחקירה - אולם טרם נקבעו סופית נסיבות האירוע.

הקריאה לאירוע התקבלה בשעה 19:42 אמש, ומספר רב של כוחות זרמו לתחנת הנטינגדון שבמחוז קיימברידג'שייר, שם הרכבת מדונקסטר לקינגס קרוס עצרה באופן לא מתוכנן.

המשטרה אישרה כי עשרה בני אדם נפצעו בתקרית: תשעה מהם מאושפזים בבית החולים עם פציעות מסכנות חיים, לא נשקפת סכנה לחייו של הפצוע הנוסף. טרם פורסמו זהויותיהם, וכך גם של שני הגברים החשודים במעשה.

"זה אירוע מזעזע", אמר מפקח ממשטרת התחבורה הבריטית. עם זאת, הוסיף כי אינו יכול לשער מהם המניעים למקרה. המשטרה מסרה כי הכריזה על "אירוע חמור" וכי חקירת המקרה נתמכת על ידי קציני הלוחמה בטרור הבריטים. עוד לפי המשטרה - הרכבות באזור טרם חזרו לפעול.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר התייחס לאירוע הקשה בפוסט ב-X: "התקרית המחרידה ברכבת מטרידה מאוד. מחשבותיי עם כל הנפגעים, ותודתי לשירותי החירום על תגובתם". מספר חברי פרלמנט נוספים הצטרפו לסטארמר, ייחלו החלמה מהירה לפצועים - וכינו את המראות "מחרידים".

עדי ראייה שהיו על הרכבת בזמן האירוע תיארו בפני התקשורת המקומית את המראות הקשים, וסיפרו שהדקירות החלו כעשר דקות לאחר שהרכבת עזבה את פיטרבורו. לדבריהם, גבר שהחזיק סכין גדולה נראה על רציף אחת התחנות בהמשך כששוטרים חמושים כיוונו אליו את נשקם - ולאחר מכן חשמלו אותו בטייזר עד כדי ריתוק.

אחד מעובדי הרכבת התחתית של לונדון סיפר שראה את הרכבת מגיעה עם נוסעים מדממים עליה. עוד הוסיף כי מספר אנשים החלו לרוץ ברציף התחנה בה נעצרה הרכבת כשהם מדממים, ואחד מהם אף היה "מכוסה לחלוטין בדם", לדבריו.

עדי ראייה נוספים לאירוע הדקירה סיפרו שהבינו לראשונה שמשהו לא בסדר כאשר אדם זינק לאחד הקרונות, כשידו פצועה - ואמר: "יש להם סכין, רוצו".

עד ראייה אחר סיפר ל-BBC כי חשב שמדובר מתיחה של ליל כל הקדושים, אך בתוך דקות רבים החלו להימלט על חייהם כשהם מדממים. עוד הוסיף כי אדם מבוגר הצליח למנוע מהמפגע לדקור נערה צעירה - ונדקר בצווארו ובראשו. הנוסעים סביבו השתמשו במעילים כדי לנסות ולעצור את הדימום. "זה הרגיש כמו נצח", אמר עד הראייה על התקרית הקשה.

