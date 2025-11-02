חברת הגז אנרג'יאן , המפעילה את מאגרי כריש, תנין וקטלן מול חופי ישראל, חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת Cyfield מקפריסין, שבמסגרתו תספק גז טבעי למתקן לייצור חשמל שתקים הקבוצה באזור מארי שבלרנקה. אם הפרויקט יאושר על ידי הממשלה המקומית, מדובר בצעד שיהפוך את קפריסין למדינה השלישית שאליה מייצאת ישראל גז טבעי (מלבד מצרים וירדן).

● פרנקל מגדיל יצוא, תשובה מצפה להיתר: למה כולם רוצים נתח מצינור הגז למצרים

● המשקיע שקנה בית בפאפוס בגלל אשתו

● בטורקיה ממשיכים את הקו האנטי־ישראלי. היעד הבא: פירוק הברית עם קפריסין

אנרג'יאן צפויה לממן ולהקים צינור תת־ימי חדש שיחבר את אסדת כריש לקפריסין, שיעלה, על פי הערכות, מאות מיליוני דולרים. בשלב זה מסרבת החברה לפרט את הכמויות וההיקפים, אך ברור כי כדי להצדיק את ההשקעה, הרווח הצפוי מהפרויקט יצטרך להגיע לפחות למאות מיליוני דולרים לאורך השנים.

בהודעת החברה נמסר כי אנרג'יאן "הציעה לממשלות קפריסין וישראל לייצא גז טבעי מישראל לקפריסין באמצעות צינור גז חדש, פרויקט בעל תועלות רבות לשני השווקים, שיקדם שיתוף פעולה אזורי בתחום האנרגיה ויתרום לפיתוחו של שוק גז תחרותי ומקושר במזרח הים התיכון. על פי ההצעה, אנרג'יאן תהיה אחראית על התכנון, ההקמה, והתפעול של צינור גז תת-ימי חדש בבעלותה של החברה, שיחבר את אסדת כריש הפועלת במים הכלכליים של ישראל, ישירות לקפריסין". הצינור יתחבר ישירות מאסדת כריש לקפריסין, ללא מעבר בישראל קודם לכן.

מונופול ממשלתי

מכיוון שמדובר בפרויקט תשתית רחב היקף, ההסכם דורש את אישור ממשלת קפריסין. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, משרד האנרגיה הקפריסאי בוחן את מזכר ההבנות שנחתם בין אנרג’יאן ל־Cyfield, ותגובתו הרשמית צפויה בהמשך. אחד הנושאים המרכזיים הנבחנים הוא מעמדו של מונופול הגז הממשלתי DEFA, שאמור להחזיק בזכויות הבלעדיות ליבוא גז למדינה, בעוד שחברת האנרגיה הקפריסאית מעוניינת לייבא אותו באופן ישיר.

בצד הישראלי, שר האנרגיה אלי כהן כבר בירך על ההצעה: "הגז הישראלי הוא נכס אסטרטגי אדיר למדינת ישראל. מכירת הגז לקפריסין תחזק את מעמדה המדיני של ישראל באזור בכלל וכן למול מדינות אירופה, תסייע להגביר את היציבות והשגשוג באזורנו, ותכניס מיליארדי שקלים למדינה. אני מתכוון להמשיך לפעול להרחבת ייעדי היצוא של הגז הישראלי".

מנכ"ל אנרג’יאן, מתיוס ריגאס, הוסיף כי "קידום הזרמת גז טבעי לקפריסין הוא צעד משמעותי לטובת הכלכלה והצרכנים. ההצעה שלנו מספקת פתרון מעשי ויעיל להפחתת בידודה האנרגטי של קפריסין, באמצעות גישה ישירה לגז טבעי ממקור שכן"

גם מנכ"ל קבוצת Cyfield, ג’ורג’ כריסוכוס, אמר כי "שיתוף הפעולה עם אנרג'יאן עשוי לשנות את פני עתיד האנרגיה של קפריסין. אנו מצפים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות בקפריסין ובישראל כדי להוציא את המיזם החשוב הזה לפועל, בכפוף לכל האישורים הנדרשים".