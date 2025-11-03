עדכונים שוטפים

02:59 - הנשיא טראמפ לתוכנית 60 דקות ברשת CBS: "הייתי צריך ללחוץ קצת על נתניהו כדי להשיג את ההסכם לסיום המלחמה. לא אהבתי כל מיני דברים שהוא עשה"

02:32 - רונן ואורנה נאוטרה סיפרו כי הם עודכנו במהלך הלילה על ידי נציגי צה״ל על כך שיש אישור לכך שאחד החטופים החללים שהוחזר מעזה הוא בנם. כמה דקות לאחר מכן השליח האמריקני סטיב וויטקוף התקשר אליהם והעלה את הנשיא טראמפ על הקו. הנשיא טראמפ ניחם אותם והזמין אותם לפגישה בבית הלבן. "אמרנו לו שזה לא היה קורה בלעדיו", סיפרו

גופתו של סרן עומר נאוטרה שהיה חטוף בעזה במשך 759 ימים הושבה הלילה אמש לישראל, כך הודיע הלילה (בין ראשון לשני) הנשיא טראמפ. סרן נאוטרה ז"ל זוהה במכון הלאומי לרפואה משפטית, ולאחר מכן קיבלו הוריו את ההודעה בדבר זיהויו. הוריו של סרן נאוטרה ז"ל שוחחו עם הנשיא האמריקני בנושא.

הנשיא טראמפ אמר בתדרוך לכתבים על מטוסו בדרך חזרה לוושינגטון מפלורידה כי חמאס החזיר את גופתו של החטוף החלל עומר נאוטרה ז"ל, אזרח אמריקני, יחד עם עוד שני חטופים חללים. טראמפ ציין כי הוא שוחח עם הוריו של עומר נאוטרה לאחר מכן. לקריאת הכתבה

02:08 - הנשיא האמריקני טראמפ: "גופתו של החלל החטוף עומר נאוטרה הושבה אמש לישראל"

00:13 - קנצלר גרמניה פרידריך מרץ עדכן ששוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. בשיחה אמר הקנצלר שהפסקת האש בעזה חייבת להימשך ולהחזיק מעמד. הקנצלר הוסיף שעל חמאס להשיב מיד את החטופים החללים וסיוע הומניטרי צריך להיכנס לרצועת עזה

21:35 - צה"ל והשב"כ: שלושה ארונות של חטופים חללים המלווים כעת בידי כוח צה"ל, חצו לפני זמן קצר את הגבול לשטח מדינת ישראל. השיירה עושה את דרכה למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם יבוצע הליך הזיהוי

21:01 - בידיים של כוחותינו: שלושה ארונות של חללים חטופים הועברו מהצלב האדום לידיים של כוחות צה"ל

20:33 - שלושה ארונות של חללים חטופים הועברו לידי הצלב האדום, ועושים דרכם לכוח צה"ל

