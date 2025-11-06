עדכונים שוטפים

01:50 - פרו-פלסטינים התפרצו לאירוע בקנדה - ופצעו חייל צה"ל

מפגינים התפרצו לאירוע שיזם ארגון סטודנטים פרו-ישראלי באוניברסיטת טורונטו. הסטודנטים והחיילים שהתארחו במקום ניסו למנוע מהם להיכנס, אך ללא הצלחה. המפגינים צעקו "תשוחרר פלסטין", ניפצו את אחת הדלתות וגרמו לפציעתו של ג'ונתן, חייל צה"ל; סטודנטית נוספת התעלפה ופונתה. המפגינים השתייכו לארגון פרו-פלסטיני שמפיץ מסרים אנטי-ישראליים, המשטרה פתחה בחקירה וביצעה מעצרים. לכתבה המלאה

01:47 - שורדי השבי על חיסול המחבל שהיה אחראי להחזקתם במנהרות חמאס: "הוא היה הפתח לגיהינום"

שגב כלפון ובר קופרשטיין, ששוחררו לפני כשלושה שבועות משבי חמאס, התייחסו להודעת צה"ל על לחיסול המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל, שהיה בין המחבלים שהחזיקו כ-6 חטופים בשבי: "הוא לא היה 'עוד מחבל', הוא היה הפתח לגיהינום. הוא צפה ועודד את 'משחק החיים'. הם עמדו סביבנו, ספרו אותנו, דרכו קלצ'ניקוב, פתחו נצרה וביקשו שנחליט מי יהיו השלושה מבינינו שיוצאו להורג. היום, ששתנו כאן בהשגחה פרטית", שיתף כלפון. קופרשטיין סיפר: "לרשע הזה קראנו ה'טרול'. מאושר היום עוד קצת שהוא כבר לא כאן". לכתבה המלאה

01:06 - העימות החריף בין ראש השב"כ לרמטכ"ל

עימות חריג פרץ בין ראש השב"כ לבין הרמטכ"ל באחד מהדיונים שהתקיימו בימים האחרונים אצל ראש הממשלה - ובנוכחות גורמים נוספים.

הרקע לעימות הוא תחושת הרמטכ"ל כי ראש השב"כ זיני פולש לתחומי אחריותו - ומביע דעה מוצקה בנושא שלא קשור אליו מבחינת תחומי חלוקת האחריות בין שני גופי הביטחון הגדולים.

הרמטכ"ל זמיר: "סליחה, אני רק רוצה להבין, מה תפקידו של שב״כ שם? מה בדיוק הסמכויות של שב"כ? אתם אלה שתיתנו לי התראה? לא, צה"ל ייתן את ההתראות. לא אתה.

ראש הממשלה, שרואה את הוויכוח בין השניים, מתערב ואומר: "צריך לסכם על מנגנון עבודה משותף".

גורמים ביטחוניים טוענים בפנינו הערב כי לרמטכ"ל ולראש השב"כ יש יחסי עבודה מצוינים. לכתבה המלאה

23:59 - ארונו של החטוף החלל שהושב הלילה לישראל הגיע לפני זמן קצר למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר.

23:48 - צה"ל: מחבל השליך מטען לעבר כוח צה"ל במהלך פעילות של סיירת צנחנים בכפר אל יאמון שסמוך לג'נין. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו

22:07 - ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף נוסף: בתום הליך הזיהוי הודעה תימסר למשפחתו

21:15 - צה"ל: אין בידינו מידע הקובע שגופתו של הדר גולדין נמצאת במנהרת המחבלים ברפיח

דובר צה"ל מכחיש את הדיווחים: "מדובר בטענות כוזבות שפוגעות במשפחה". למרות זאת, יש הבנה כי גופתו של הדר נמצאת במרחב רפיח. בצבא מנסים להשתמש במחבלים הנצורים כמנוף לחץ להשבת החייל החטוף האחרון שנותר בידי חמאס. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12