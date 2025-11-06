משטרת ישראל הודיעה הערב (חמישי) כי איש תקשורת בכיר נחקר בחשד לביצוע עבירות מין, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה. לפי החשד, העבירות בוצעו בשנת 2017. תיק החקירה הועבר מהמשטרה לפרקליטות המדינה, כדי שתחליט בנוגע להגשת כתב אישום.

"במהלך החקירה, שהחלה לפני כחודשיים וחצי בעקבות תלונה שהוגשה על ידי הקורבן, עלה חשד כי איש התקשורת, בשנות ה-50 לחייו, ביצע בשנת 2017 עבירת מין באישה בשנות ה-30, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה", מסרה המשטרה.

בהודעת המשטרה הובהר: "במהלך החקירה בוצעו מגוון פעולות חקירה לרבות גביית עדויות וחקירה באזהרה של החשוד. בתום החקירה התיק הועבר לעיון והחלטת הפרקליטות".

זהותו של איש התקשורת טרם הותרה לפרסום.

פורסם לראשונה ב-N12.