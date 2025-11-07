עדכונים שוטפים

06:43 - הקבינט דן במצב בצפון: "אם צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה - ישראל תתקוף בכל לבנון"

הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש (חמישי) במצב בלבנון ובניסיונות ההולכים וגוברים של חיזבאללה לשקם את כוחו. בכירי מערכת הביטחון העלו בפני ראש הממשלה והשרים את האפשרות שישראל תסלים את תגובתה לניסיונות הללו - ולא רק באופן נקודתי או מצומצם. במקביל, בתקיפות בלבנון אתמול חוסלו 5 מחבלים.

גורם צבאי בכיר שהיה שותף בדיונים עם הדרג המדיני בימים האחרונים אמר: "התקיפות היום הן רק קדימון. אם צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה ולא יעמוד בתנאי ההסכם, ישראל בגיבוי ארה"ב תתקוף מטרות חיזבאללה בכל רחבי לבנון, כולל בביירות".

06:41 - טראמפ הכריז בתום שיחה משולשת עם נתניהו: "קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין חמישי לשישי) על הצטרפותה של קזחסטן להסכמי אברהם, בתום שיחה משולשת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא קזחסטן קסים-ג’ומארט טוקאייב. "היא המדינה הראשונה בתקופת כהונתי השנייה שמצטרפת להסכמי אברהם - הראשונה מבין רבות", כתב.

