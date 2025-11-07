גורם במשטרה מסר הערב (שישי) כי בדיקה ראשונית של יחידת הסייבר באגף החקירות והמודיעין אישרה שהטלפון הנייד שנמצא בחוף הצוק הבוקר אכן שייך לפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי.

על פי אותו גורם, במשטרה בודקים את תוכן הטלפון, אם מחקו בו תכנים לפני שהושלך לים ואילו פעולות טכניות נעשו בו. לדבריו, ייקחו כמה ימים עד שיגיעו לתוצאה סופית. "הפצ"רית בעת מעצרה אכן מסרה לנו את הקוד של הנייד שלה", הוא הוסיף.

הטלפון נמצא בתוך המים כשהוא דלוק. גורם במשטרה אמר: "זה הטלפון של הפצ"רית לשעבר, בוודאות". בתוך כך, בית המשפט שחרר את הפצ"רית למעצר בית של 10 ימים, ואסר עליה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה במשך 55 ימים.

לדברי גורם המעורב בחקירה, הטלפון נפתח באמצעים טכנולוגיים, וכך אומת כי הוא שייך לפצ"רית לשעבר. הטלפון עצמו נמצא על ידי אישה כבת 50 ששחתה בחוף. היא זו שהזעיקה את השיטור העירוני של עיריית ת"א והם עדכנו את המשטרה. כוחות שיטור הגיעו למקום ולקחו את הטלפון הסלולרי לבדיקה. לפני הגעת המשטרה התפתחה קטטה בין מתנדבים עם גלאי מתכות, שרצו להיות אלה שמעבירים את הטלפון לאנשי המשטרה. כוחות הביטחון הפרידו ביניהם.

האזרחית שמצאה את הטלפון סיפרה: "כשמצאתי את הטלפון הוא היה כבוי. הדלקתי אותו כדי להבין למי שייך וכך ראיתי את התמונה של הפצ"רית במסך הנעילה". לדבריה, היא פנתה לבחור שהבטיח תגמול כספי של מאה אלף שקלים למי שיאתר את הטלפון: "הוא אמר לי 'ביקשתי לקבל את המכשיר קודם, לפני הפנייה למשטרה. זה לא התנאים שהצבתי'".

היא הגיעה לתחנת המשטרה כדי למסור עדות. היא סיפרה לאנשי המשטרה: "שחיתי הבוקר בחוף הצוק, ובשלב מסוים במים הרדודים, סמוך אל החוף, ראיתי משהו שנראה כמו טלפון. הרמתי את זה והבנתי שזה אייפון. מיד יצאתי מהמים, פתחתי וראיתי תמונה של הפצ"רית. דיווחתי למשטרה, הכוחות הגיעו וזימנו אותי לעדות". לדבריה, הוא היה כבוי והיא זו שהדליקה אותו.

על רקע חקירת פרשת שדה תימן, דובר צה"ל הודיע כי הרמטכ"ל החליט שראש כוח האדם, האלוף דדו בר כליפא, יופקד בשלב זה גם על ניהול הפרקליטות הצבאית. בר כליפא יקבל את האחריות על הפרקליטות עד לכניסתו לתפקיד של הפרקליט הצבאי הראשי החדש, איתי אופיר.

דובר צה"ל הדגיש: "האלוף יהיה אמון על המישור הפיקודי בלבד ובמקביל, יוגדר בהקדם ממלא מקום מקצועי לתפקיד. הרמטכ"ל רואה חשיבות עליונה בייצוב הפרקליטות הצבאית ובהבטחת תפקודה הרציף והמקצועי".