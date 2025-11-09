משפחת גולדין: "רק צה"ל הביא את הדר בחזרה לארצו"

עדכונים שוטפים

21:49 - מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בצפון - צה"ל חיסל 350 מחבלים בלבנון

21:41 - גורמים רשמיים במזרח התיכון ומומחים אומרים לניו יורק טיימס: סיבוב נוסף של מלחמה בין ישראל לאיראן הוא שאלה של זמן בלבד. בניגוד לטענות של איראן שמאגר האורניום המועשר שלה לרמה גבוהה נקבר בהריסות מתקני הגרעין - בישראל חושדים שהוא הועבר למקום בטוח

גורמים במפרץ מעריכים שעימות נוסף הוא בלתי נמנע, וגורמים באיראן מאיימים שהפעם התגובה שלהם תהיה רחבה יותר ופחות מרוסנת. כך למשל, צוטטו גורמים באיראן שאמרו כי "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה", וכי בעימות הבא הם ישגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום - ולא 500 ב-12 ימים



20:58 - בדיון לאחרונה אמר הרמטכ"ל זמיר על סגן גולדין ז"ל: "עשינו מבצעים הירואיים להשבתו. למשל מאות חיילים, בתוך תת-קרקע מסננים עפר, כמו בחפירות ארכיאולוגיות"

20:36 - בכיר טורקי ל-N12: "אנחנו שמחים לאשר שטורקיה סייעה בהחזרת שרידיו של הדר גולדין לישראל לאחר 11 שנים. הישג זה הוא תוצאה של מאמצים אינטנסיביים ומשקף את מחויבותה הברורה של חמאס להפסקת האש. במקביל, אנו פועלים להבטיח את מעברם הבטוח של כ-200 אנשי חמאס הלכודים כעת במנהרות ברפיח"

19:51 - נשיא המדינה יצחק הרצוג: "מיכל ואני זכינו להכיר מקרוב את שמחה, לאה, איילת, חמי, צור וכל המשפחה האהובה. עם ישראל מחבק אותם היום באהבה עמוקה ובהערכה אין קץ על מאבקם העיקש והבלתי נלאה להשבתו של הדר, על התקווה שלא דעכה, על הכבוד, על הציונות, ועל האמונה שהיו נר לרגליהם. נזכור וננציח את הדר האהוב. יהי זכרו ברוך"

19:12 - דובר צה"ל לאחר השבת סגן הדר גולדין ז"ל: "צה"ל משתתף בצער המשפחה. המאמצים להשבתו, שילבו מאמץ מודיעיני רחב לצד פעולות מבצעיות בשטח, בהובלת צה"ל ושב"כ ונמשכו לאורך העשור האחרון וביתר שאת במהלך המלחמה"

19:01 - שב לקבורה אחרי 11 שנים: החלל החטוף הדר גולדין ז"ל זוהה במכון לרפואה משפטית

אחרי 11 שנים זוהה החלל החטוף סגן הדר גולדין והוא הושב לישראל: משרד ראש הממשלה הודיע הערב (ראשון) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

"סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע 'צוק איתן'. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם". לקריאת הכתבה.

18:11 - שליחו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר נחת בישראל. ייפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו



17:12 - משרד הבריאות עדכן שהחטוף החלל הגיע למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, לצורך זיהוי, חקירת סיבת ונסיבות המוות



16:34 - צה"ל העביר את נשקו המושבת של הדר גולדין, שאותר לפני שנה על ידי צה"ל, לאביו שמחה גולדין. את הנשק הניף יחיא סינוואר מול עשרות אלפים בכיכר עזה פחות מ-10 חודשים לפני 7 באוקטובר

16:19 - הרמטכ"ל החות'י יוסף חסן אל-מדאני שיגר מסר לחמאס: "אנו עומדים בהבטחתנו לעמוד לצידכם, לא משנה מה הקורבנות. ‏אם האויב יחדש את תוקפנותו נגד עזה - נחזור לפעילותנו הצבאית"

16:14 - דוברות ראש הממשלה לתקשורת הזרה: לא תהיה נוכחות טורקית בשטח כחלק מהכוח הבין-לאומי לאכיפת הסכם הפסקת האש בעזה

15:44 - ארונו של החלל החטוף חצה לשטח הארץ, עשרות אנשים מלווים את השיירה עם דגלי ישראל

יממה אחרי שבחמאס טענו כי איתרו את החלל החטוף הדר גולדין ז"ל במחנה פליטים ברפיח, הוא הועבר לידי הצלב האדום ומשם לידיים ישראליות. במשרד ראש הממשלה אישרו כי כוח צה"ל קיבל את ארונו של החלל הישראלי. ראש הממשלה נתניהו התייחס גם הוא להתפתחויות ואמר בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצהריים".

משרד ראש הממשלה: "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה". לקריאת הכתבה

14:57 - ארונו של החלל החטוף נמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה

14:39 - כבר לא בידיים של חמאס: החלל החטוף, לטענת חמאס, סגן הדר גולדין ז"ל, הועבר לצלב האדום ועושה דרכו לכוחות צהל

13:37 - דובר צה"ל: הצלב האדום בדרכו לקבל ארון של חטוף בנקודת מפגש בדרום הרצועה

13:33 - רובי חן, אביו של איתי בהלווייתו

"איך אפשר לעמוד מול הקבר שלך ולהרגיש הקלה? התפללנו לסוף אחר. אבל בין כל האפשרויות הגרועות, זו כנראה האפשרות הכי פחות גרועה". עוד אמר, "לא נקרא למלחמה הארורה הזאת מלחמת תקומה, נרדוף אחרי האשמים, נבוא חשבון עם אלו שאומרים שאי אפשר היה להחזיר אותך קודם"

13:28 - נתניהו אישר בישיבת הממשלה: אמורים לקבל בצהריים את הדר גולדין ז"ל

12:48 - בשל "פגישות מדיניות דחופות": רה"מ מבקש לבטל את עדותו מחר

11:13 - לאחר 765 ימים: סמ"ר איתי חן מובא למנוחות

לוחם השריון שנלחם, נפל ונחטף ב-7 באוקטובר מובא למנוחות בבית העלמין בקריית שאול. המוני ישראלים ליוו את מסע ההלוויה מביתו בנתניה ועד לבית העלמין. במהלך ההלוויה השמיעה משפחתו את ההקלטה האחרונה מרשת הקשר של "צוות פרץ": "שלא יהיה פה אירוע חטיפה מנחל עוז - זאת המשימה. קיבלת?"

הנשיא הרצוג ספד לו וקרא שוב להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "ברור לכולנו שרק חקירה עצמאית, מקצועית ומקיפה תוכל להניב תשובות לשאלות שמשפחת חן והמוני ישראלים שואלים את עצמם כל יום מאז שבעה באוקטובר".

וויטקוף רצה להגיע להלוויה של איתי חן, אבל נבצר ממנו, אז הוא שלח הודעה מוקלטת שבה אמר בין היתר: "זכיתי להכיר את איתי דרך האנשים שאהבו אותו. משפחתו לא נתנה לאף אחד לשכוח אותו. לאורך כל הדרך הם סירבו להרים ידיים. אני מקווה שאיתי ובני אנדרו נמצאים עכשיו יחד בעולם הבא. סיפורו של איתי צריך להזכיר לעולם עד כמה חיוך ונשמה של אדם צעיר יכולים להשפיע על העולם". לכתבה המלאה

10:55 - חמאס בהודעה רשמית: נמסור את הדר גולדין בשעה 14:00

ארגון הטרור חמאס הודיע הבוקר (ראשון) כי ימסור היום את החלל החטוף סגן הדר גולדין ז"ל בשעה 14:00. גולדין נפל בקרב ברפיח במבצע צוק איתן לפני 11 שנה, ומאז מוחזק ברצועה. בחמאס אמרו כי גולדין ז"ל אותר במחנה הפליטים יבנא ברפיח.

גורם בחמאס טען אתמול כי החלל החטוף הדר גולדין ז"ל אותר באזור רפיח, וגם בישראל העריכו כי אכן מדובר בקצין צה"ל שנפל בקרב ברפיח במבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה. הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע בצאת השבת לבית משפחת גולדין ובישראל מתייחסים ברצינות לדיווחים של חמאס, אך זיהוי ודאי יתבצע רק כשהחלל החטוף יושב לישראל. לקריאת הכתבה

10:46 - בישראל מעריכים שהחלל החטוף שיושב בצוהריים הוא סגן הדר גולדין, אך עם זאת מדגישים - כשמדובר בחמאס, עד שלא נבצע בדיקת DNA - אי אפשר לדעת

10:36 - "האבן פגעה בראש - ואיבדתי הכרה": פעילים ישראלים הותקפו באלימות במסיק זיתים בבורין

בפעם השנייה תוך שעות דווח היום (ראשון) על אירוע חמור שבו כעשרה רעולי פנים תקפו באלימות ישראלים וחקלאים פלסטינים שהגיעו למסיק זיתים באזור הכפר בורין, דרומית לשכם. בשיחה עם N12 סיפר אחד הפצועים כיצד המתנחלים רגמו אותם באבנים, רדפו אחריהם - ולא חדלו עד שנפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי עם דימומים מאסיביים וחבלות קשות בראשם. "ניסיתי לברוח אבל הם רצו יותר מהר ממני, כשקמתי גיליתי שהרסו לי את הרכב ולקחו את המצלמה", סיפר אחד הפצועים. לכתבה המלאה

10:35 - גורם ביטחוני מאשר: נערכים לשחרור חלל חטוף לקראת השעה 14:00

10:33 - הזרוע הצבאית של חמאס: הליך חילוץ הגופות התקיים "בתנאים מורכבים וקשים מאוד", ודרוש לצוותים ציוד טכני נוסף. בארגון הטרור טענו כי ישראל נושאת באחריות המלאה לעימות עם המחבלים ברפיח ושעל המתווכות "לשאת באחריות ולמצוא פתרון להבטחת המשך הפסקת האש ולמנוע מישראל תירוצים להפרתה" 10:27 - משפחות החטופים החללים עודכנו: חלל חטוף ישוחרר בצוהריים

10:02 - לוחמי חטיבת הראל (10) סיימו את משימתם במרחב הקו הצהוב בח'אן יונס, לאחר חודשיים של לחימה. בתמונה: פיר מנהרה שאותר ע"י הכוחות במרחב

09:44 - לבנון: רכב הותקף מהאוויר סמוך לבינת ג'ביל



09:17 - בעזה מדווחים: מתקיימת הלוויה ל-6 המחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שגופותיהם חולצו מהמנהרה ברפיח, שאתמול נטען שהחלל החטוף סגן הדר גולדין אותר בה

07:51 - גורם מדיני: ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין, שלטענת חמאס נמצא בידיו. ישראל דורשת את השבתו המיידית

06:19 - במהלך הלילה הגיע נשיא סוריה א-שרע לארה"ב לקראת פגישתו מחר בבית הלבן עם הנשיא טראמפ

00:00 - צה"ל: מחבל חוסל על ידי כוח של סיירת צנחנים שפעל באזור חטיבת מנשה, לאחר שניסה לפגוע בלוחמים. אין נפגעים בקרב הכוחות

23:40 - דיווח באל-ערבייה: בכירים במועצה לביטחון לאומי בארה"ב יצאו ללבנון עם "מסר נחרץ" בנוגע לפירוק חיזבאללה מנשקו ומאמצי השיקום הצבאיים והכלכליים שלו

23:17 - בכיר אמריקאי: החזרת גולדין תאפשר עסקה לפתרון משבר המחבלים ברפיח

ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של החטוף החלל הדר גולדין כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים "שתקועים" במנהרות ברפיח, כך אמר בכיר אמריקאי. "אם חמאס יחזירו את גופתו של הדר גולדין זה יאפשר לנתניהו יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר".

עם זאת, עד השעות המאוחרות של הערב (שבת) - לא ברור מתי והאם ארגון הטרור מתכוון להשיב את ארונו של החלל החטוף. לכתבה המלאה

21:50 - חייל המילואים הותקף באלות במסיק ע"י מתנחלים

יובל בן ארי, חייל מילואים, הותקף אתמול (שבת) במסיק זיתים באזור הכפר בורין, ליד גבעת רונן שבשטח B. לדבריו, קבוצה של כ-20 מתנחלים רעולי פנים וחמושים באלות, תקפו אותו בזמן שמסק זיתים בשטחים פלסטיניים פרטיים, וגם כשהזדהה כחייל מילואים בשירות פעיל, נרגם באבנים גדולות מטווח קצר ונפגע בראשו, בכתפו ובגבו ואף נזקק לתפרים.

"רגמו אותי באבנים ממרחק של 5 מטרים, אין להם אלוהים", אמר יובל. מצה"ל נמסר: מספר אזרחים ישראלים ופלסטינים נפצעו באירוע, צה"ל מגנה אלימות מכל סוג. לכתבה המלאה

21:32 - "סיפרו לנו שוויתרו עלינו": שורדי השבי נמרוד כהן ורום ברסלבסקי בכיכר החטופים

רום ברסלבסקי הגיע במפתיע לכיכר החטופים - והודה להמונים שהגיעו: "החלום שלי היה להגיע לכאן". נמרוד סיפר על התקופה בשבי - והודה לחבריו שנפלו: "בלי אחיי השריונרים לא הייתי כאן". 5 חטופים חללים עדין נמצאים בשבי חמאס: "נמשיך בכל הכוח עד החטוף האחרון". לכתבה המלאה

19:08 - בחמאס טוענים: חילצנו את הדר גולדין ז"ל ממנהרה ברצועה

מקור בחמאס טען כי גולדין אותר באזור רפיח, יותר מ-11 שנים אחרי שנפל. בישראל מעריכים שהדר ז"ל אכן נמצא, אך לא ברור מתי יועבר. הרמטכ"ל הגיע לבית משפחת גולדין ועדכן אותה בהתפתחויות. המשפחה בתגובה על הדיווחים: "מחכים לאישור רשמי שהדר שב לישראל, עד שזה לא סופי - זה לא נגמר". לכתבה המלאה

