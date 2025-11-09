הפצ"רית לשעבר פונתה לבית חולים אחרי שצוות רפואי הוזעק לביתה

צוות מד"א הוזעק הבוקר (ראשון) לביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי שברמת השרון והיא פונתה כשהיא מעורפלת הכרה לבית החולים איכילוב שבתל אביב. נבדק אם נטלה כמות גדולה של כדורי שינה, לא נשקפת סכנה לחייה.

ביום שישי בבוקר, אותר הטלפון של הפצ"רית בחוף הצוק בידי אישה כבת 50 ששחתה במים הרדודים, מצאה את הטלפון והזעיקה את כוחות השיטור. גורם במשטרה אישר ל-N12 כי בדיקה ראשונית של יחידת הסייבר באגף החקירות והמודיעין אישרה שהטלפון הנייד שנמצא בחוף - אכן שייך לפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי.

על פי אותו גורם, במשטרה בודקים את תוכן הטלפון, אם מחקו בו תכנים לפני שהושלך לים ואילו פעולות טכניות נעשו בו. לדבריו, ייקחו כמה ימים עד שיגיעו לתוצאה סופית. "הפצ"רית בעת מעצרה אכן מסרה לנו את הקוד של הנייד שלה", הוא הוסיף.

הטלפון נמצא בתוך המים כשהוא דלוק. גורם במשטרה אמר ל-N12: "זה הטלפון של הפצ"רית לשעבר, בוודאות". בתוך כך, בית המשפט שחרר את הפצ"רית למעצר בית של 10 ימים, ואסר עליה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה במשך 55 ימים.

האזרחית שמצאה את הטלפון סיפרה ל-N12: "כשמצאתי את הטלפון הוא היה כבוי. הדלקתי אותו כדי להבין למי שייך וכך ראיתי את התמונה של הפצ"רית במסך הנעילה". לדבריה, היא פנתה לבחור שהבטיח תגמול כספי של מאה אלף שקל למי שיאתר את הטלפון: "הוא אמר לי 'ביקשתי לקבל את המכשיר קודם, לפני הפנייה למשטרה. זה לא התנאים שהצבתי'".

