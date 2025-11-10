החברה הישראלית שתגן עלינו מזיופים של בינה מלאכותית בדרך להנפקה ושת"פ עם אחת מששת חברות הטק הגדולות

הכתבה מטעם מולטיקול

לא מעט אנשים כבר נתקלו בבעיה הזו: הם מקבלים שיחת טלפון מהילד שלהם, הוא או היא, נמצאים במצוקה גדולה כיוון שעשו תאונה וגרמו לנזק גדול. או שהם נמצאים בבית החולים וצריכים כסף באופן דחוף. או שאולי הם היו קורבן של פשע או תאונה. הם מספרים על זה בקולם, כך שאפילו אמא שלהם לא מסוגלת להבין שמי שמדבר איתם באותו הרגע, זו בינה מלאכותית. הרבה אנשים כבר נפלו בפח הזה והעבירו כסף לנוכלים.

בפברואר האחרון נחשפה באיטליה פרשה מסעירה: קולו של שר הביטחון זויף, והוא "שכנע" אנשי עסקים לשלם מיליוני יורו כדי לשחרר כביכול עיתונאים שנחטפו. לפחות טייקון אחד שילם מיליון יורו והכסף, כמובן, נעלם.

זו דוגמה אחת בלבד. מדי שנה מתרחשים עוד ועוד מקרים של הונאות קוליות מבוססות דיפ-פייק, כשהנזק המצטבר נאמד במיליארדים. גם משטרים וארגוני טרור משתמשים בכלים הללו כחלק מלוחמת הסייבר שלהם. חלק מהמקרים התרחשו בישראל וגרמו לדאגה ציבורית מוצדקת. זו גם אחת הסיבות שגופי ביטחון כבר מתעניינים בטכנולוגיה של חברת מולטיקול.

בימים אלו נמצאת החברה בעיצומו של סבב גיוס משקיעים לקראת הנפקה מתוכננת בבורסה, שתציין שלב משמעותי בצמיחתה.

כך מולטיקול מתכוונת להגן עלינו

חברת מולטיקול הישראלית, פיתחה מערכת ביומטרית מתקדמת המבוססת על בינה מלאכותית גנרטיבית ורשתות למידה עמוקה. המערכת מזהה לא רק את הקול, אלא גם את מאפייני הדיבור וההתנהגות של האדם ומצליחה להבדיל בין קול אמיתי לדיפ-פייק תוך שניות.

רק לאחרונה, קיבלה החברה מכתב כוונות (LOI) מאחת מששת חברות הטק הגדולות שמגלה עניין בפתרון החדשני לזיהוי דיפ פייק בסרטונים הכוללים קריאות לפעולה (CTA) הקשורות להרצת מניות, תרומות לארגונים מזוייפים, או מסירת מידע רגיש. החברה אף פיתחה סרטון הדגמה מתקדם, המדגים כיצד היא מזהה בזמן אמת את הרגע המדויק בו תוכן אמיתי הופך למזויף.

בחודשים האחרונים הפייסבוק מתמלא בהמון סרטוני בינה מלאכותית המנסים להניע אנשים לבצע פעולות כלשהן. הבעיה חמורה מאד, וקשה עד בלתי אפשרי להבחין שמדובר בבינה מלאכותית, ללא כלים מתקדמים.

במקביל, החברה נמצאת במגעים מתקדמים עם אחת מחברות הענק הבינלאומיות בתחום, לאחר שבמסגרת הפיילוט, סיפקה מולטיקול תוצאות חסרות תקדים בדיוקן - היא הצליחה לזהות במאה אחוזי הצלחה הקלטות מזויפות לעומת אמיתיות.

נזקי עתק ופתרון פורץ דרך

היקף ההונאות הכלכליות בעולם כבר חוצה את רף טריליוני דולרים. ככל שהבינה המלאכותית משתכללת, גם הונאות הדיפ-פייק נעשות מתוחכמות יותר. בלי פתרונות כמו זה של מולטיקול קשה לדמיין איך ניתן יהיה לעצור את המגמה.

מנכ"ל החברה , אדי נבואני , מביא עמו ניסיון עשיר ומגיע עם רקע בתחום אבטחת המידע במיקרוסופט, וזכה בפרס הטכניון לחיים בשנת 2012. נבואני זיהה את האיום המתקרב של דיפ-פייק עוד לפני שהתופעה התפשטה, והקים צוות ייעודי למציאת פתרון.

מולטיקול מקדימה כיום את המתחרים הבינלאומיים. המערכת שלה לא רק מאתרת זיופים, אלא גם מפחיתה טעויות בזיהוי ופועלת במהירות, כך שלא תעכב תהליכים תפעוליים או עסקיים.

השקעה בעולם צומח

נכון להיום, שוק הזיהוי הביומטרי העולמי צומח בקצב שנתי של כ-22%, וצפוי להמשיך ולהאיץ בעידן הבינה המלאכותית. מולטיקול ממוצבת היטב על מנת לנצל את הצמיחה הזו ומציגה פוטנציאל השקעה יוצא דופן למשקיעים שמזהים את העתיד.

