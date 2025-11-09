המחקר שמגלה: כך תורידו את הסיכוי לסבול ממחלות לב ב-5 דקות הליכה

מכשירי הטלפון והשעונים החכמים שלנו מספרים לכולנו כמה צעדנו, לפעמים אפילו מבלי שנבקש זאת. השפעת ההליכה על הבריאות שלנו כבר מזמן ידועה, אך האם היא קיימת גם אם הלכנו לשירותים או למטבח בפרצים של 50 צעדים בכל פעם? או שיש חשיבות לרצף ההליכה? מחקר חדש בדק זאת.

המחקר הנוכחי, שפורסם בסוף אוקטובר בכתב העת Annal of Internal Medicine, התמקד ב-35 אלף נבדקים ממחקר אורך בריטי, אשר כולם הולכים מעט יחסית - 8,000 צעדים או פחות, והיו בריאים וללא מחלות לב בתחילת המחקר. זוהו נבדקים אשר הולכים רק פרקי זמן קצרים מחמש דקות בבת אחת, עד 10 דקות, או עד 15 דקות.

בתקופת מעקב של 7.9 שנים - 735 מהנבדקים נפטרו ו-3,119 סבלו מאירועי לב. ככל שהנבדקים דיווחו על הליכות רצופות ארוכות יותר, כך ירד הסיכוי גם לתמותה וגם לתחלואת לב. ההבדלים היו משמעותיים - למשל, 13% ממי שהלכו פחות מחמש דקות רצוף ביום סבלו מאירוע לב, לעומת 11.1% ממי שהלכו 5-10 דקות רצוף, 7.71% ממי שהלכו 10-15 דקות רצוף ו-4.39% בקרב מי שהלכו 15 דקות רצוף. כאמור, מדובר בקבוצה של אנשים שהלכו צעדים מעטים יחסית.

ובכל זאת, החוקרים רצו לתת דגש לרצף הצעדים, ולנסות לבטל את השפעת מספר הצעדים הכולל באותו יום. הם ביצעו מספר עיבודים סטטיסטיים כדי לנסות לשלוט במשתנה הזה, ולהחסיר מן האפקט את ההשפעה הצפויה של מספר הצעדים הכולל, כפי שנמדד במחקרים אחרים. לדבריהם, גם אחרי החסרה זו, עדיין הייתה משמעות לשאלת רצף הצעדים.

דפוס הצעידה הדרוש

המחקר הוא חלק מגל של מחקרים המשתמשים בנגישות הנוחה לנתוני הליכה מהמכשירים הניידים, בהצלבה עם מחקרי אורך לגבי בריאות הציבור שהולכים והופכים נפוצים יותר, כדי להעמיק את הבדיקה של השפעת דפוסי הליכה שונים על הבריאות.

בעבר הבאנו מחקרים המראים כי הגברת מספר הצעדים עד 7,000 ביום היא בעלת התרומה הגדולה ביותר לבריאות. צעדים רבים יותר יתנו תועלת בריאותית רבה יותר, אך בתמורה שולית פוחתת. לאחר מכן הבאנו את המחקרים העוסקים ב"דקה העצימה", ומראים כי שילוב של הליכה מאוד מהירה בתוך משטר הצעדים, מעניק תוצאות בריאותיות טובות יותר גם בלי לשנות את המספר.

אם צריך לסכם בינתיים: כי כמות גדולה ככל האפשר של צעדים, לפחות 7,000, חלקם במהירות, ולפחות פעם ביום במשך רבע שעה ברצף, זהו דפוס הצעידה הדרוש כדי להתחיל ליהנות מהשפעות בריאותיות מיטביות של צעידה יומיומית.