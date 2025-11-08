חברת מטסרה (Metsera) הודיעה כי הסכימה להצעה המשופרת של ענקית התרופות פייזר , ותירכש על ידה בסכום של 6.9 מיליארד דולר ועד 9 מיליארד דולר בתשלומי אבני דרך ותמלוגים. זאת, לעומת 4.9 מיליארד דולר ועד 7.3 מיליארד בתשלומי אבני דרך בהתאם להצלחת המוצר. המחיר המשופר מהווה פרמיה של 3.69% על מחיר מניית מטסרה שעלתה בעקבות המאבק שנוצר בין פייזר לבין חלוצת תחום המשנה נובו נורדיסק על רכישת החברה.

בעקבות זאת, ובתנאי שהתרופות של מטסרה אכן יכנסו לשוק ויצליחו בו, פייזר תהפוך לשחקנית השלישית בתחום תרופות ההרזיה, ואילו נובו נורדיסק, שהייתה כאמור חלוצת השוק, תמשיך לתהות לגבי דרכה קדימה, על רקע התחרות הגוברת מאיליי לילי .

פייזר כבר סגרה את העסקה הקודמת עם מטסרה, כאשר נובו, שגייסה לאחרונה מנכ"ל חדש ואגרסיבי יחסית לנהוג בחברה הדנית המשפחתית השקטה, הגיעה עם ההצעה שלה - 6 מיליארד דולר ועד 8.5 מיליארד דולר בתשלומים עתידיים אפשריים.

פייזר השיבה כי ההצעה אינה חוקית ולא תעבור את רשות ההגבלים העסקיים. מטסרה הביעה כעס על תשובתה של פייזר, אך אל מול מכתב שקיבלה מרשות ההגבלים העסקיים האמריקאית שטענה כי יש לשקול היטב את ההשפעות התחרותיות של המיזוג, מטסרה הודתה שיש בהצעה של נובו סיכון, וקיבלה כאמור את זו של פייזר. נובו עדיין יכולה להגיש הצעה נוספת, אך כרגע לא נראה סביר שתעשה זאת.

אנליסטים אשר מכסים את השוק טענו בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, כי על מנת שהעסקה תשתלם לפייזר, מטסרה תצטרך להגיע להכנסות של 11 מיליארד דולר מהתרופות של מטסרה בשיא, החזוי ל2040. זהו יעד שאפתני מאוד, גבוה פי 2 מהתחזיות של מטסרה עצמה. שוק התרופות להרזיה הוא עצום, אך יש בו כבר מתחרות חזקות, אשר חלק ממוצריהן גם צפויים להפוך גנריים עד 2040.