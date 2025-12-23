במיטב מגייסים לקוחות בדרך לתואר היוקרתי. ומי מאבדים לקוחות?

בית ההשקעות מיטב נמצא בדרך הבטוחה לקטוף את התואר חברת הגמל הגדולה בישראל, על חשבונם של אלטשולר שחם שיאבדו את התואר ככל הנראה בחודש הבא, אלא אם יתרחש מבחינתו נס גדול. זאת אחרי שמיטב כבר עקף אותו גם בתואר בית ההשקעות הגדול ביותר וגם בשווי השוק.

על פי נתוני רשות שוק ההון שמתפרסמים כעת, בסוף חודש נובמבר ניהל בית ההשקעות מיטב 126.6 מיליארד שקל בתחום הגמל, ואילו אלטשולר שחם ניהל 127.7 מיליארד שקל. אלא שבעוד מיטב נהנה ממומנטום חיובי בגיוסים שלו מתחילת השנה, אצל אלטשולר שחם אובדן הכספים לא פוסק.

מיטב ואנליסט מגייסים מהמתחרים

כך, בחודש נובמבר טיפס מיטב לצמרת המגייסים והעביר ממתחריו לא פחות מ-1.4 מיליארד שקל ומתחילת השנה כבר הצליח לגייס 9.2 מיליארד שקל. מנגד, אלטשולר שחם איבד למתחרים עוד 2 מיליארד שקל ומתחילת השנה כבר איבד כמעט 20 מיליארד שקל.

במקום השני מבין המגייסים בחודש נובמבר נמצא בית ההשקעות אנליסט עם העברות חיוביות של כ-1.08 מיליארד שקל ואחריו מור עם 1.03 מיליארד שקל. מתחילת השנה גייס אנליסט 14.1 מיליארד שקל והוא במקום הראשון מבין הגופים המגייסים. אחריו נמצא מור עם גיוס של 11.5 מיליארד שקל מתחילת השנה, מה שהפך אותו השנה לגוף הגמל השלישי בגודלו בישראל עם היקף נכסים מנוהלים של 103 מיליארד שקל. במקום השלישי בהעברות חיוביות מתחילת השנה נמצא בית ההשקעות מיטב כאמור עם גיוס חיובי של 9.2 מיליארד שקל.

חודש קשה לאלטשולר ולילין לפידות

בצד השני, מבין הגופים שממשיכים לאבד כספים נמצא כאמור אלטשולר שחם. אחריו בפער גדול נמצא בית ההשקעות ילין לפידות שממשיך את המומנטום השלילי שלו ורושם פעם נוסף שיא שלילי באובדן כספים למתחרים שנהנו לקחת ממנו 1.08 מיליארד שקל, מה שמביא את היקף אובדן הכספים של ילין לפידות מתחילת השנה ל-2.8 מיליארד שקל.

במקום השלישי וגם כן בפער גדול נמצאת חברת הביטוח כלל שנמצאת במגמת התייצבות ואיבדה בחודש נובמבר למתחרים 167 מיליון שקל. מתחילת השנה היא נמצאת במקום השני באובדן הכספים עם יציאת כספים של 3.3 מיליארד שקל.

ומה לגבי שאר החברות? הפניקס העבירה מהמתחרים 802 מיליון שקל בחודש נובמבר ומתחילת השנה העבירה 3.7 מיליארד שקל. מגדל גייסה 195 מיליון שקל בנובמבר ומתחילת השנה גייסה 2.4 מיליארד שקל. אינפיניטי צומח גם הוא בקצב מרשים עם העברות חיוביות של 126 מיליון שקל בחודש נובמבר וכמעט 1.1 מיליארד שקל מתחילת השנה. הראל עברה לגייס בחודשים האחרונים וגם החודש גייסה 121 מיליון שקל, אך מתחילת השנה היא עדיין במאזן שלילי עם יציאת כספים בהיקף של 1.2 מיליארד שקל. ואילו מנורה מבטחים איבדה 12 מיליון שקל בחודש נובמבר ומתחילת השנה איבדה למתחרים 196 מיליון שקל.