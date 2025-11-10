תחזית הדירוג של ישראל השתפרה. זאת המשמעות

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

דירוג אשראי: ציון הקובע את מידת הוודאות שמדינה, חברה או אדם פרטי יוכלו להחזיר את חובותיהם ההקשר האקטואלי.

בסוף השבוע, סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P הודיעה על העלאת תחזית דירוג האשראי של ישראל משלילית ליציבה, כאשר הדירוג עצמו נותר ברמת A.

מהו דירוג אשראי?

דירוג אשראי הוא ציון הקובע את מידת הוודאות שמדינה, חברה או אדם פרטי יוכלו להחזיר את חובותיהם. כשמדובר במדינה, דירוג האשראי נקבע אחרי שנבדקים מאפייני החוב של המדינה, היקפו, היכולת להחזיר אותו, מאפייני המשק (צמיחה, תוצר לנפש ועוד), סחר חוץ, תקציב הממשלה וסביבה גיאו־פוליטית ומוניטרית. מי שקובעות את דירוג האשראי הן סוכנויות דירוג האשראי, אשר הבולטות שבהן הן סטנדרד אנד פורס (S&P), מודי'ס (Moody’s) ופיץ' (Fitch).

בסולם הדירוג יש בין 22 ל־24 דרגות, והוא נע בין AAA (הדרגה הגבוהה ביותר) לבין D (הנמוכה ביותר). הדירוגים מסווגים לפי 10 רמות: פריים, דירוג גבוה, דירוג בינוני גבוה, דירוג בינוני נמוך, ספקולטיבי שאינו בדירוג השקעה, ספקולטיבי מאוד, סיכונים מהותיים, ספקולטיבי ביותר, התקרבות לאי־עמידה בהלוואה - ואי־עמידה בהלוואה.

נכון לעכשיו, ישראל בדירוג A (הדירוג השישי בגובהו) לפי סוכנויות S&P ופיץ', ובדירוג Baa1 (הדירוג השמיני בגובהו) לפי מודי'ס. כלומר, בעוד שב־S&P ופיץ' דירוג האשראי של ישראל נמצא בדרגה בינונית גבוהה, מודי'ס שמה אותו בדרגה בינונית נמוכה.

דירוג האשראי משפיע על גובה הריבית שמשלמת המדינה על חובות שהיא מגייסת. ברגע שדירוג האשראי של מדינה מועמד לירידה או יורד, המדינה משלמת ריבית גבוהה יותר על ההלוואות שהיא לוקחת. במקרה כזה הנטל התקציבי גדל משום שהמדינה מעבירה יותר כספים לתשלום הריבית, ותדמית המדינה בעיני משקיעים זרים נפגעת.

מהי תחזית דירוג?

פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה שפועל באוניברסיטת רייכמן, הסביר לנו בעבר ש"תחזית דירוג היא ההערכה של סוכנות הדירוג באשר לכיוון שאליו דירוג האשראי מיועד בטווח הבינוני". בדרך כלל מדובר על טווח של בין שנה לשנתיים. "אם יש הערכה שהדירוג יעלה בטווח הזה, אז האופק הוא 'חיובי'; אם יש הערכה שהוא ירד, אז האופק הוא 'שלילי'; אם אין הערכה שהוא יעלה או ירד, אז האופק הוא 'יציב'".

מבין שלוש סוכנויות הדירוג, S&P היא היחידה שהעלתה את התחזית ל"יציבה", כאשר נכון לעכשיו פיץ' ומודי'ס שומרות על תחזית שלילית.