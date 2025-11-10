בצה"ל מודים: כך פוספסו השעות הקריטיות בליל 7 באוקטובר

עדכונים שוטפים

22:56 - טראמפ לאחר הפגישה עם א-שרע בבית הלבן: "נשיא סוריה הוא מנהיג קשוח. אני אוהב אותו. נעשה הכול כדי שסוריה תצליח ואני מאמין שא-שרע יוכל לעשות את העבודה"

טראמפ: "אנחנו עובדים עם ישראל על הסכם עם סוריה". הוא התייחס גם להחזרת החטופים החללים: "חמאס עבדו קשה כדי לעשות זאת"

22:25 - פגישת א-שרע-טראמפ: בפגישה נכחו גם שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, לצד מקבילו, שר החוץ הסורי, אסעד חסן א-שיבאני

21:49 - רויטרס: א-שרע וטראמפ שוחחו בפגישתם על חיזוק היחסים בין המדינות וסוגיות אזוריות נוספות

21:30 - החל הדיון במליאה על הצעת חוק עונש מוות למחבלים של חה"כ לימור סון הר מלך בקריאה ראשונה

20:49 - המכון הישראלי לדמוקרטיה בסקר חדש: רוב גדול בציבור סבור שרוב העקרונות לסיום המלחמה שעליהם הכריז נתניהו טרם מומשו. 44% מהישראלים סבורים שהממשל האמריקני הוא הגורם המשפיע יותר על החלטות ביטחוניות הנוגעות לישראל



19:45 - "תחקיר התחקירים" של צה"ל: "לא ננקטה פעולה משמעותית אחת בשעות הקריטיות"

"תחקיר התחקירים" נחשף: צה"ל חשף הערב (שני) את התחקיר המקיף שביצע צוות הבדיקה החיצוני בראשותו של אלוף (במיל') סמי תורג'מן בחודשים האחרונים. בתום עבודה מאומצת של חודשים רבים, הוצג לראשונה התחקיר המקיף של צה"ל שנועד לתת מענה לשאלה - מה הוביל לטבח 7 באוקטובר.

צוות התחקיר זיהה שישה גורמים עיקריים שהובילו לטבח, הוא הצביע על האגפים השונים בצבא שתרמו למחדל - והדגיש: "הטבח יכול היה להימנע". התחקיר שם זרקור על ה"הלילה שלפני", ומדגיש את החוסר בגורם שהיה מתכלל את כל הסימנים המעידים: "לא ננקטה פעולה משמעותית אחת בשעות הקריטיות". לקריאת הכתבה.

19:27 - דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי: קושנר התמקד בשיחותיו עם נתניהו בסוריה ודן עימו בחששות של ישראל לגבי הסכם ביטחוני עם סוריה. לפי הדיווח, נתניהו הודיע לקושנר שישראל מעוניינת באזור מפורז בדרום המדינה, וביקש ממנו להפעיל לחץ אמריקני על סוריה כדי לגבש הסכם ביטחוני - שיסלול את הדרך להצטרפותה של דמשק להסכמי אברהם

18:12 - גדי איזנקוט בחשבון ה-X שלו: "נתניהו יודע את האמת ומפחד מועדת חקירה ממלכתית - שתחשוף אותה מול כל אזרחי ישראל. כל השאר משחקי מילים. לא נוותר - זה בנפשנו"

18:02 - לפיד לנתניהו: "רוב אזרחי ישראל רוצים ועדת חקירה ממלכתית, למרות מה שאומרים לך הסקרים של פילבר. כל סקר אובייקטיבי אומר אותו הדבר - רוב העם רוצה חקירה ממלכתית, והיא תחקור באמת"



18:00 - מהומה בכנסת בדיון אי-הקמת ועדת חקירה ממלכתית, רה"מ: "נקדם רק הרכב שמייצג את העם"

דיון "40 החתימות" בסוגיית ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת 7 באוקטובר החל היום (שני) אחר הצוהריים במליאת הכנסת. הדיון מתקיים בעקבות דרישת האופוזיציה לקיים בכנסת את הדיון - ואליו חויב להגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו. משפחות "מועצת אוקטובר" הצהירו לפני הדיון: "נסתכל לרה"מ בעיניים, זהו - נגמרו התירוצים".

ראש האופוזיציה ויו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד על סירובו של נתניהו להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "במשמרת שלכם, אף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא אומר, 'אני מבקש סליחה, אני מתבייש, זה נורא, אני יודע שאם אני עומד בראש המערכת, האחריות עלי'. לא עולה על דעתכם. מי שלא לקח אחריות על ה-7 באוקטובר, על האסון הכי גדול בתולדותינו, אסון שקרה במשמרת שלו, מה פתאום שהוא ייקח אחריות על משהו אחר? שלא תטעו. לא שכחנו ולא נשכח לעולם. לא אנחנו ולא ילדינו, ולא ילדי-ילדינו. כל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר 2023 לא יכול ולא יוכל לעולם להסיר מעליו את האחריות והאשמה. הוא צריך ללכת". לקריאת הכתבה.

17:40 - שני דיפלומטים מערביים לרויטרס: ישראל לא תאפשר מעבר בטוח של המחבלים במנהרות באזור רפיח לשטח אחר בעזה או למצרים. השאלה שנשארת פתוחה היא באם תהיה מדינה שלישית שתסכים לקלוט את אותם המחבלים, האם ישראל תאפשר זאת?

17:15 - אלוף משנה נתנאל שמכה, מח"ט גבעתי, על סגן הדר גולדין ז"ל: "אם היה ממשיך, במלחמה הנוכחית - הוא היה מג"ד בגבעתי"

16:56 - דוברת ראש הממשלה מציינת בתדרוך לתקשורת הזרה: "כל החלטה בנוגע ל-200 המחבלים של חמאס הנצורים ברפיח תתקבל יחד עם ממשל טראמפ". עוד אמרה כי בפגישה בין נתניהו לג'ארד קושנר הם שוחחו על השלב הראשון של תוכנית טראמפ, ועל העתיד של השלב השני הכולל את פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה והבטחה שלחמאס לא יהיה תפקיד בממשלה העתידית



17:07 - ליברמן לנתניהו, במסגרת דיון 40 החתימות: "אתה נושא באחריות על טרפוד חוק הגיוס ואתה האחראי הראשי על טבח השבעה באוקטובר. אתה התכתבת עם רב המרצחים יחיא סינוואר, העברת את הכסף הקטארי לחמאס בניגוד לעמדתי - הכול עליך!"



16:11 - חמאס פרסם הצהרה מפורטת ובה ציין 13 סעיפים שבהם לטענתו ישראל מפרה את הסכם הפסקת האש בעזה. ארגון הטרור הדגיש את "המחויבות המלאה להסכם הפסקת האש וקרא למתווכות לפעול כדי לחייב את ישראל לעצור את התוקפנות"



15:59 - דיווח בטורקיה: למרות ההתנגדות בישראל - אנקרה משלימה את ההכנות וההיערכות לשלוח חטיבה של חיילים חמושים לכוח שמירת השלום בעזה. על פי הדיווחים הכוח הטורקי יכלול לפחות 2,000 חיילים, שכבר גויסו במהלך השבועות האחרונים

15:05 - צה"ל תקף תשתיות טרור במרחב הבקאע ובדרום לבנון. בין היעדים: אתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים לצד שורת תשתיות טרור נוספות

14:33 - ליאור רודאיף מובא למנוחות - בנו של ליאור: "אבא, כמה אני מתגעגע לקול שלך, כמה שאתה חסר לי. נאבקנו עלייך אבא, אתה לא מאמין עד איפה הגענו ומה עשינו בשבילך. אני אוהב אותך וסליחה שלא אמרתי מספיק"

13:54 - דיווחים בלבנון: צה"ל תוקף בג'בל א-ריחאן, דרום המדינה

13:37 - דובר צה"ל: שני מחבלים עברו את הקו הצהוב, התקרבו לכוחות צה"ל - וחוסלו מהאוויר

13:26 - כשבוע אחרי הנשיא פזשכיאן: שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י ביקר גם הוא במטה הארגון לאנרגיה אטומית של איראן

13:02 - דובר חמאס חאזם קאסם טען בערוץ אל-ערבי הקטארי: "חמאס מחויב להסכם הפסקת האש ומוכן להסיר כל תירוץ מצד ישראל. ישראל וארה"ב נושאות באחריות להשלכות הטיפול בלוחמי חמאס ברפיח. הלוחמים ברפיח לא ייכנעו, חמאס מוכן לפעול באופן חיובי לפתרון הבעיה. המתווכות הציגו נוסחאות לפתרון הסוגיה, אבל ישראל נסוגה"

12:54 - מקורות לרויטרס: סוריה סיכלה שתי מזימות של דאעש להתנקש בנשיא אחמד א-שרע בחודשים האחרונים

10:47 - עשרות תושבי אשכול הגיעו כעת לצומת ניר יצחק ללוות את חברם ליאור רודאיף ז"ל שהושב ארצה לקבורה ראויה. התושבים עמדו בצידי הדרך וליוו את השיירה בדגלי המועצה וארץ ישראל

10:40 - תרגיל "שאגת הארי": צה"ל החל בתרגיל צבאי רב-ארגוני ורב-זרועי להגברת המוכנות המבצעית למגוון תרחישים ברחבי יהודה ושומרון והבקעה והעמקים

במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישי הסלמה שונים תוך שימוש במגוון יכולות מבצעיות ומודיעיניות. כמו כן, במהלך ימי התרגיל יבוצע שימוש בדימוי אויב, רחפנים ואמצעי לחימה שונים, ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס במרחב.

10:29 - דובר משרד החוץ של איראן: פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ביקרו בשבוע שעבר במתקני גרעין

דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל בקאאי אומר שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ביקרו בשבוע שעבר במתקני גרעין במדינה, ומציין בין השאר את כור המחקר בטהרן, אך לא אומר אם הם ביקרו גם באחד משלושת המתקנים המרכזיים (פורדו, נתנז ואספהאן) שהותקפו על ידי ארה"ב וישראל ושם עדיין לא ביקרו הפקחים.

07:30 - משבר המחבלים ברפיח - והאופטימיות של המתווך הפלסטיני-אמריקאי: "מעריך שתושג הסכמה לגבי יציאתם"

לאחר שסגן הדר גולדין ז"ל שנפל במבצע "צוק איתן" ונחטף בידי חמאס, הושב אתמול (ראשון) לישראל, נראה שגובר הלחץ סביב משבר מחבלי חמאס שלכודים במנהרות ברפיח. המתווך הפלסטיני-אמריקאי בשארה בחבח אמר בריאיון לערוץ אל-חדת' הסעודי אמש כי חמאס העביר מסר ברור למתווכות: מסרנו את החלל - תורכם לשחרר את פעילינו.

"טורקיה התערבה בעניין, גם מצרים וגם ארה"ב - כל הגורמים האלו רוצים לפתור את המשבר. חמאס מסר את הגופה ולא החזיק בה כדי לשחרר את לוחמיו תמורתה".

בחבח ציין כי מדובר ב-200-150 מחבלים. "לא שמעתי שום דיווחים על מצבם הבריאותי, לא דווח שיש להם בעיה שמחייבת יציאה מידית מהמנהרות. הם נמצאים שם כבר זמן רב ומה שברור הוא שיש להם מים ואוכל, אחרת לא היו שורדים פרק זמן כזה".

"אני מעריך שבתוך יומיים תהיה הסכמה בין הצדדים שתאפשר את יציאת הלוחמים מהמנהרות והעברתם בשלום לאזורים הפלסטיניים הבטוחים". לכתבה המלאה

06:36 - גורמים באיראן לניו יורק טיימס: "מפעלי הטילים עובדים 24/7 - עימות נוסף עם ישראל הוא רק עניין של זמן"

חמישה חודשים כמעט חלפו מאז הסתיים מבצע "עם כלביא" באיראן ומאז הספיק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצהיר בכל הזדמנות שמתקני הגרעין הושמדו לחלוטין. אלא שלפי גורמים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס - הנזק שנגרם למתקני הגרעין רחוק מהשמדה מוחלטת. גורמים באיראן שצוטטו בעיתון אמרו ש"מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה" ושבעימות הבא ישוגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום - ולא 500 ב-12 ימים.

בישראל סבורים כי טהרן "העבירה למקום בטוח" מאגר אורניום מועשר שמספיק לייצור של כמה פצצות. גורמים במפרץ מעריכים שעימות נוסף בין המדינות הוא בלתי נמנע. לכתבה המלאה

05:06 - מקורות במפרץ לרויטרס: לקראת פגישתם בשבוע הבא של טראמפ ויורש העצר בן סלמאן, ריאד העבירה מסרים לוושינגטון שעמדתה בנוגע לנורמליזציה עם ישראל לא השתנתה - "הסכמה על נתיב להקמת מדינה פלסטינית היא הדרך היחידה לכינון יחסים".

00:05 - "הגליה זמנית": הפתרון המסתמן למשבר המחבלים ברפיח

שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, הגיע לישראל וייפגש היום (שני) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בכיר אמריקאי ציין כי אחד הנושאים שעליהם ידון קושנר עם נתניהו הוא פתרון למשבר המחבלים "התקועים" במנהרות ברפיח באמצעות הגלייתם למדינה שלישית לפרק זמן מוגבל. לפי בכירים אמריקאים לא נמצאה מדינה שמוכנה לקבל את המחבלים הללו. המתווה שמגבשות ארה"ב וטורקיה: המחבלים יתחייבו שלא לחזור לטרור, ימסרו את הנשק ויקבלו חנינה מישראל. לכתבה המלאה

00:02 - ידיעת הזהב שהתקבלה בישראל - והלחץ הטורקי על חמאס: אל תשיבו את גולדין

אחרי עבודות מודיעין ושטח אינטנסיביות, במערכת הביטחון הצליחו להגיע למידע על מקום הימצאו של הדר ז"ל. בישראל הבהירו לחמאס כי הם יודעים היכן הוא מוחזק, וארגון הטרור הבין שאין לו ברירה אלא לשחררו. ההתערבות הטורקית: באנקרה לחצו על חמאס - וייעצו להם שלא להשיב את הדר.

הדר הוחזק במערכת מנהרות שנקראה בצה"ל "דרור לבן". אוגדה 162 בפיקוד תת-אלוף איציק כהן לחמה במשך חודשים ברפיח. החיילים פעלו עשרות מטרים מהמקום שבו אותר: הם קדחו וחפרו במנהרה, כשמסביבם במרחב מחבלים חמושים, אך לא הצליחו לאתר אותו. תא"ל כהן עצמו פיקד על הדר ז"ל, ואתמול הוא סגר מעגל. לכתבה המלאה

21:49 - מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בצפון - צה"ל חיסל 350 מחבלים בלבנון

21:41 - גורמים רשמיים במזרח התיכון ומומחים אומרים לניו יורק טיימס: סיבוב נוסף של מלחמה בין ישראל לאיראן הוא שאלה של זמן בלבד. בניגוד לטענות של איראן שמאגר האורניום המועשר שלה לרמה גבוהה נקבר בהריסות מתקני הגרעין - בישראל חושדים שהוא הועבר למקום בטוח

גורמים במפרץ מעריכים שעימות נוסף הוא בלתי נמנע, וגורמים באיראן מאיימים שהפעם התגובה שלהם תהיה רחבה יותר ופחות מרוסנת. כך למשל, צוטטו גורמים באיראן שאמרו כי "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה", וכי בעימות הבא הם ישגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום - ולא 500 ב-12 ימים

19:01 - שב לקבורה אחרי 11 שנים: החלל החטוף הדר גולדין ז"ל זוהה במכון לרפואה משפטית

אחרי 11 שנים זוהה החלל החטוף סגן הדר גולדין והוא הושב לישראל: משרד ראש הממשלה הודיע הערב (ראשון) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

"סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע 'צוק איתן'. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12