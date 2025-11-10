ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יבואנית פורשה ובנטלי רכשה מפרשקובסקי שטח ב-69 מיליון שקל
יבואנית פורשה ובנטלי רכשה מפרשקובסקי שטח מסחרי בהרצליה פיתוח ב-69 מיליון שקל

חברת פרשקובסקי מדווחת כי מכרה שטח של 2,300 מ"ר בפרויקט South gate בהרצליה פיתוח ליבואנית הרשמית של פורשה ובנטלי בישראל, קבוצת אורכיד ספורטס קארס • אורכיד מתעתדת לפתוח במקום סוכנות של מכוניות היוקרה שלה

אריק מירובסקי 10.11.2025
הדמיה של פרויקט South Gate בהרצליה פיתוח של חברת פרשקובסקי / צילום: הדמיה 3D
הדמיה של פרויקט South Gate בהרצליה פיתוח של חברת פרשקובסקי / צילום: הדמיה 3D

חברת פרשקובסקי מדווחת, כי מכרה שטח של 2,300 מ"ר בפרויקט South gate בהרצליה פיתוח בסך של כ-69 מיליון שקל לקבוצת אורכיד ספורטס קארס, היבואנית הרשמית של פורשה ובנטלי בישראל. אורכיד מתעתדת לפתוח במקום סוכנות של מכוניות היוקרה שלה.

פרויקט South Gate של חברת פרשקובסקי נמצא בין הקמפוס של מיקרוסופט לכביש 2 בדרום אזור התעשייה הרצליה. הפרויקט יכלול 26 קומות במגדל משרדים, דירות מיקרוליבינג (כלומר קטנות במיוחד), וקומות מסחר.

Orchid Sports Cars היא, כאמור, יבונית בנטלי ופורשה לישראל, אך גם מחזיקה ברישיונות יבוא וסוכנויות בלעדיות של פורשה במספר שווקים נוספים בחו"ל.

יוסי פרשקובסקי יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי השקעות ובניין מסר, כי עד כה החברה מכרה משרדים בשלב א' של הפרויקט בהיקף של מעל 150 מיליון שקל.