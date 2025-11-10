חברת פרשקובסקי מדווחת, כי מכרה שטח של 2,300 מ"ר בפרויקט South gate בהרצליה פיתוח בסך של כ-69 מיליון שקל לקבוצת אורכיד ספורטס קארס, היבואנית הרשמית של פורשה ובנטלי בישראל. אורכיד מתעתדת לפתוח במקום סוכנות של מכוניות היוקרה שלה.

פרויקט South Gate של חברת פרשקובסקי נמצא בין הקמפוס של מיקרוסופט לכביש 2 בדרום אזור התעשייה הרצליה. הפרויקט יכלול 26 קומות במגדל משרדים, דירות מיקרוליבינג (כלומר קטנות במיוחד), וקומות מסחר.

Orchid Sports Cars היא, כאמור, יבונית בנטלי ופורשה לישראל, אך גם מחזיקה ברישיונות יבוא וסוכנויות בלעדיות של פורשה במספר שווקים נוספים בחו"ל.

יוסי פרשקובסקי יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי השקעות ובניין מסר, כי עד כה החברה מכרה משרדים בשלב א' של הפרויקט בהיקף של מעל 150 מיליון שקל.